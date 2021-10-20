Bağışıklığı güçlendiren zencefil ve limonlu karışım

Fonksiyonel tıp uzmanı ve herbalist Dr. Aviva Romm, “tek bir bitki hakkım olsaydı, zencefili seçerdim” diyor. Marketlerde kolaylıkla bulabileceğimiz bu kök artirit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları hafifletebilen, güçlü bir bağışıklık artırıcıdır ve özellikle antienflamatuar özelliği güçlüdür.

Bir parmak kadar taze zencefili soyup küçük küçük doğrayarak kaynar suda demleyebilir, lezzetli bir zencefil çayı hazırlayabilirsiniz. Daha etkili bir iksir hazırlamak içinse, Dr. Aviva Romm’un Experience Life Dergisi’nde yayınladığı reçetesi şöyle:

Avuç büyüklüğünde taze zencefili birkaç parçaya bölün ve blender ya da rondoya koyun. 3/4 bardak su ilave edin ve ıslak bir püre haline gelene kadar çırpın.

Bir kavanozun üzerine tülbent benzeri ince gözenekli bir süzgeç yerleştirin ve püreyi yavaşça süzerek dökün. Suyunu iyice çıkarmak için bir kaşık yardımıyla püreyi ezebilirsiniz.

1 bardak kadar zencefil suyunuz hazır olacak. Bu suyu buzdolabında, kapağı kapalı bir kavanozda bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun dibinde beyaz tortular oluşması normaldir.

Hazırladığınız bu yoğun zencefil suyundan bir yemek kaşığı kadar alıp, bir su bardağı içme suyuna karıştırın. Bir tatlı kaşığı kadar da limon ilave edin. Karışımınızı isterseniz balla da tatlandırabilirsiniz.

Öksürüğü azaltmak için ise;

Bir bardak suyu kaynatın, içine hazırladığınız zencefil suyundan 2 yemek kaşığı ilave edin.

Karışıma 1 çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı nane ekleyin.

Bardağın üzerini kapatarak karışımı 10 dakika kadar demleyin.

Süzdükten sonra çayınızı bal veya limon ile tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Hazırlayacağınız zencefilli iksirin birçok faydası bulunuyor:

Antienflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihap oranının azaltılmasına yardımcı olur.

İltihaba bağlı gelişen ağrıların giderilmesinde etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korunmayı destekler.

Adet döneminde oluşan sancı ve krampları gidermeye de yardımcı olur.

Canlandırır, dikkati ve konsantrasyonu artırır.