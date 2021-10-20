Bağışıklığı güçlendiren zencefil ve limonlu karışım

Güçlü bir antienflamatuar olan bu karışım, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek özellikle kış aylarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak.

Bağışıklığı güçlendiren zencefil ve limonlu karışım
Sağlık
20 Ekim 2021 Çarşamba

Fonksiyonel tıp uzmanı ve herbalist Dr. Aviva Romm, “tek bir bitki hakkım olsaydı, zencefili seçerdim” diyor. Marketlerde kolaylıkla bulabileceğimiz bu kök artirit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları hafifletebilen, güçlü bir bağışıklık artırıcıdır ve özellikle antienflamatuar özelliği güçlüdür.


Bir parmak kadar taze zencefili soyup küçük küçük doğrayarak kaynar suda demleyebilir, lezzetli bir zencefil çayı hazırlayabilirsiniz. Daha etkili bir iksir hazırlamak içinse, Dr. Aviva Romm’un Experience Life Dergisi’nde yayınladığı reçetesi şöyle:


  • Avuç büyüklüğünde taze zencefili birkaç parçaya bölün ve blender ya da rondoya koyun. 3/4 bardak su ilave edin ve ıslak bir püre haline gelene kadar çırpın.

  • Bir kavanozun üzerine tülbent benzeri ince gözenekli bir süzgeç yerleştirin ve püreyi yavaşça süzerek dökün. Suyunu iyice çıkarmak için bir kaşık yardımıyla püreyi ezebilirsiniz.

  • 1 bardak kadar zencefil suyunuz hazır olacak. Bu suyu buzdolabında, kapağı kapalı bir kavanozda bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun dibinde beyaz tortular oluşması normaldir.

  • Hazırladığınız bu yoğun zencefil suyundan bir yemek kaşığı kadar alıp, bir su bardağı içme suyuna karıştırın. Bir tatlı kaşığı kadar da limon ilave edin. Karışımınızı isterseniz balla da tatlandırabilirsiniz.

Mikroplardan koruyan özel karışımlar
Mikroplardan koruyan özel karışımlar


Öksürüğü azaltmak için ise;

  • Bir bardak suyu kaynatın, içine hazırladığınız zencefil suyundan 2 yemek kaşığı ilave edin.

  • Karışıma 1 çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı nane ekleyin.

  • Bardağın üzerini kapatarak karışımı 10 dakika kadar demleyin.

  • Süzdükten sonra çayınızı bal veya limon ile tatlandırarak tüketebilirsiniz.

Öksürüğe ne iyi gelir?
Öksürüğe ne iyi gelir?

Hazırlayacağınız zencefilli iksirin birçok faydası bulunuyor:

  • Antienflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihap oranının azaltılmasına yardımcı olur.

  • İltihaba bağlı gelişen ağrıların giderilmesinde etkilidir.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korunmayı destekler.

  • Adet döneminde oluşan sancı ve krampları gidermeye de yardımcı olur.

  • Canlandırır, dikkati ve konsantrasyonu artırır.

Antioksidan kaynağı: Zencefil

Başlangıçlardan ana yemeklere hatta tatlılara kadar pek çok yemeğe lezzet katan zencefili sever misiniz? Sevmiyorsanız bile, faydalarını okuyunca fikriniz değişebilir...

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1- Normal kan dolaşımını korur Zencefil, kan akışını artırmak için yardımcı olan krom, magnezyum ve çinko içerir. Aynı içerik titreme, ateş ve aşırı teri önlemeye de yarar.
2- Yol tutmalarını iyileştirir Zencefil, yolla ilgili mide bulantılarını önlemek ve iyileştirmek için de etkili bir bitkidir.
3- Emilimi artırır Zencefil vücutta gerekli besinlerin emilimini ve uyarılmasını artırır. Bunu mide ve pankreas enzim salgılanmasına yardımcı olarak sağlar.
4- Soğuk algınlığı ve grip önler Asya çevresinde doğal soğuk algınlığı ve grip tedavisinde binlerce yıldır kullanılmaktadır.
5- Mide rahatsızlıkları ile savaşır Sindirim sistemine yardım etmek açısından idealdir, böylece gıda emilimini arttırmayı ve olası mide ağrılarından kaçınmanızı da sağlar. Aspirin ve ibuprofene benzer bir şekilde inflamasyonu azaltır.
6- Kolon kanserini önler Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada zencefilin kolorektal kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ispatlandı.
7- Ağrı ve iltihabı azaltır Zencefil bilinen en güçlü iltihap önleyici maddelerin bazılarını içerir ve doğal, güçlü bir ağrı kesicidir.
8- Genel solunum problemleri ile savaşır Eğer öksürük gibi sık görülen solunum hastalıkları muzdarip iseniz, zencefil ciğerlerinizin genişlemesi ve balgam gevşetmede yardımcı olacaktır. Böylece nefes alma zorluklarını daha kolay atlatabilirsiniz.
9- Yumurtalık kanseri tedavisi Toz zencefil yumurtalık kanseri hücrelerinde hücre ölümüne neden olur.
10- Bağışıklığı güçlendirir Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Her gün bir miktar zencefil tüketmek, arterlerde yağ birikimini önleyerek inme riskini düşürür. Aynı zamanda midede bakteriyel enfeksiyonları azaltır ve kötü öksürük ve boğaz tahrişine iyi gelir.
11- Hamilelerde bulantı önler Zencefil kürü, hamile kadınların yüzde sabah bulantılarını geçirmekte yüzde 75 başarı oranı göstermiştir.

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