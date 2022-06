Çocukluk arkadaşlıklarını sürdürmeli miyiz?

Bazı insanlar çocukluklarından beri arkadaş olurlar ve bu özel bağ birçok fayda sağlar. Ne de olsa, birbirinizi tüm büyüyen acılar ve sizi siz yapan yıllar boyunca tanırsınız. Bu özel arkadaş bu nedenle asıl karakterinizi bilir.

Yetişkinliğiniz boyunca bu bağları sürdürmek hem bir avantaj hem de dezavantaj olabilir. Bazı arkadaşlıkların hayatınızı veya zihinsel sağlığınızı iyileştirmediği durumlar olabilir. Bu çocukluk arkadaşlarını tutmak önemlidir, aynı zamanda onları ne zaman bırakacağını bilmek de önemlidir.

Çocukluk arkadaşlıklarını sürdürmenin olumlu yönleri

Başarılı bir yetişkin olmadan önce sizi tanıyan arkadaşlara sahip olmanın zihinsel sağlık yararları vardır. Akranlarınız sizi şekillendirmeye yardımcı olurlar. Bu arkadaşlar ne zaman mutlu ve ne zaman bitkin olduğunuzu bilirler. Belki arkadaşınız, âşık olduğunuz kişiye çıkma teklif etmeniz için sizi cesaretlendirdi. Belki de onun araba kullanmayı öğrenmesine yardım ettiniz. Önemli yaşam olaylarını birlikte paylaştınız ve bu anılar, paylaşımlar kim olduğunuzun büyük bir bölümünü oluşturur. Uzun süreli bir çocukluk arkadaşı sizin hakkınızda çoğu insanın bildiğinden daha fazlasını bilir.

Her arkadaşlık bir mi?

Gençlik yılları ve genç yetişkinlik yılları genellikle hayatınızda dönüşümsel bir dönemdir. Büyük değişikliklerle kendinizi yeniden yaratırken diğer insanlara yönelebilirsiniz. Olmak istediğiniz kişiyi test edersiniz. Üniversite, evlilik, çocuk… Tüm bu evrelerde bazen çocukluk arkadaşınızdan uzaklaşırsınız ya da arkadaşlığınız zamana yenik düşer. Yeni bir arkadaşlık türü olan yetişkin arkadaşlığı, genellikle çocukluk arkadaşlığının yerini alır. Bu yeni kişiler şu andaki dünyanızı deneyimler, iş hayatınızı, mahalle hayatınızı, sosyal hayatınızı ve yeni yaşam tarzınızla ilgilidir. Şimdi belki de yeni bir şehirde kendi yolunuza gittiniz. Bununla, kendinize sosyalleşebileceğiniz yeni bir çevre buldunuz, belki de ilgi alanlarınız yetişkin benliğinizle daha uyumlu. Farklı seçimler yapıyorsunuz. Bir yetişkin olarak edindiğiniz arkadaşlar, sizin bu yetişkin yanınızı, uzaklaşmış olabileceğiniz çocukluk arkadaşlarınızdan daha iyi bilir.

Çocukluk arkadaşlıklarına sahip olmanın olumsuz yönleri

Bazen bu arkadaşlar bilerek veya bilmeyerek büyümenizi sınırlar. Çocukluk arkadaşları sizi zamanda donmuş olabilecek bir şekilde görürler. Bu algı, bağımsız olmanızı ve farklı bir yöne gitmenizi engelleyebilir. Bu etiketler sizi kısıtlayabilir ve sizi içine alabilir. Belki de etiketi içselleştirmişsinizdir. Bu nedenle, yeni bir alana geçmek için gereken özgüven ve yüksek benlik saygısı ile mücadele ediyorsunuz.

Bazense bağlılığınız refahınızı baltalar. Sadakatsiz göründüğü için çocukluktan bir arkadaşı bırakmak zordur. Ne kadar süredir arkadaş olduğunuza ve birlikte olduğunuz geçmişe bağlı olarak, hiç de öyle hissetmeyebilir. Bazen çocukluk arkadaşlıklarına sıkı sıkıya sarılmak, bir arkadaşın pervasız veya ciddi olumsuz davranışları için mazeret bulmak veya görmezden gelmek anlamına gelir. Sağlığınıza ve esenliğinize zarar veriyorsa, muhtemelen yanlış yerleştirilmiş bir sadakati düşündüğünüzden emin olun.

Arkadaşlıklarınızı yeniden gözden geçirmenizi gerektiren davranışlar şunları içerir:

Çocukluk arkadaşınız size sözlü olarak kötü davranıyorsa veya size zorbalık yapıyorsa, arkadaşlık artık sağlıklı değildir. Suçlama, gaza getirme veya tehdit etme, bir arkadaş tarafından kabul edilebilir davranışlar değildir.

Eski arkadaşınla bir araya gelmekten kaçınıyorsan veya onlar seni rahatsız ediyorsa, belki de gerçekten hayatınıza onlarsız devam etmek istiyorsunuz.

Arkadaşınız sizden makul olmayan taleplerde bulunuyor ve size saygısızlık mı gösteriyor? Bu ömür boyu arkadaş sizi kontrol etmeye çalışıyorsa ve gerçekten sizin en iyi ilginize öncelik vermiyorsa, arkadaşlığınıza olan bu bağlılık sorgulanmalıdır.

Arkadaşınız durmadan ortaya çıkıyorsa ve suçluluk ve manipülasyon kullanıyorsa, bu arkadaşlığın üzerinizdeki bedelini bir düşünün. Bu arkadaş zamanınıza müdahale ediyor ve zihinsel ve duygusal olarak sizi tüketiyor olabilir. Yorgun hissediyorsanız ve bu arkadaştan uzak durmaya çalışıyorsanız, arkadaşınız geçici bir zor dönemden geçmiyor. Empatik olabilirsiniz, ancak sınırlarınızı bilin.

Çocukluk arkadaşlarını kaybetmek acı verebilir

Birlikte büyüdüğünüz uzun süreli bir arkadaşınızdan uzaklaşmaya karar vermek büyük bir zorluk olabilir. İlişkilendirmek istemediğiniz davranışlar sergiliyorlarsa, duraklayın, belki onlara yardım edebilirsiniz. Ya da isteksizlerse, arkadaşlığınızı sonlandırmanız gerekip gerekmediğine karar verin. Bazen birini on yıllardır tanımak, arkadaşlığınızı canlı tutmak için yeterli bir neden değildir.

Bir çocukluk arkadaşını bırakmak özellikle zordur. Bazen kendi seçiminiz olmadan onları kaybedersiniz. O kişi geçmiş yaşamınızın bir kalıntısıdır ve sizinle değerli anıları paylaşmıştır. Eski benliğinizin bir parçasını kaybetmek gibi gelebilir.

"Koruyucu" olan çocukluk arkadaşları

Çocuklukta kök salmış ömür boyu arkadaşlar, en savunmasız olduğunuzda bile sizinle ilgilenir. Size karşı dürüstlerdir ve size duymak istediklerinizi değil, duymanız gerekenleri söylerler. Böyle bir arkadaşın her zaman arkanda olduğunu bilmek yüreklendirici. Bu güven seviyesi paha biçilemez.

Sağlıklı, hareketli bir hayat yaşayan, sizi olumlu ve dengeli bir şekilde destekleyen çocukluk arkadaşlarınızı besleyin ve tutun.

Referans: Barbara Field. “Is It Important to Keep Childhood Friends?”’ Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/is-it-necessary-to-keep-childhood-friends-5186903 (07.06.2021).