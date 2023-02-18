20 - 26 Şubat 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 20 - 26 Şubat 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

20 - 26 Şubat 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 18 Şubat 2023 00:07 Güncelleme: 18 Şubat 2023 00:08
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Esenlikler. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu haftaya Balık burcunda yaşanacak bir Yeniay ile başlayacağız. Yazısını ayrıca yazacağım bu Yeniay temaları yardımlaşma ve yavaş yavaş iyileşmeye başlama ile alakalı. Umarım ülkemizde de bu yaraların daha güçlü bir şekilde sarılmaya başladığı hafta olur.


Haftanın önemli etkiler Venüs’ün burç değiştirmesi, Balık burcundan Koç burcuna geçmesi ve Merkür’ün Mars ve Uranüs’le olan açıları olacak. Venüs fedakar ve aşık Balık burcundan bencil Koç burcuna geçecek. Sosyal ilişkilerdeki girişkenliğimiz artacak ama bencilliğimiz de sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler anlamında biraz daha artabilir.


Merkür’ün Uranüs ile yaptığı sert açı aslında kıvrak zekayı çok etkileyecek, artıracak, farklı düşünebilme, olaylara farklı yönlerden bakma yeteneğini de beraberinde getirecek fakat fazla eksantrik ve isyankar düşünceler içerisinde olabiliriz. İsyan her zaman kötü bir şey değildir.


Merkür’ün Mars ile yapacağı uyumlu açı ise yine zihinsel hızımızı olumlu etkileyecek ve cesaretimizi artıracak bir etki. Daha direkt konuşmalar yapabildiğimiz, belki de uzun zamandır söylemek istediklerimizi söyleme cesareti bulduğumuz bir hafta olduğunu söyleyebilirim.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Kova burcunda güne başlıyoruz. Ay Satürn ile kavuşuyor, haftanın zor başlangıç günü. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Ay Balık burcuna geçecek ve Satürn’den uzaklaşarak Yeniay formasyonuna girecek. Günün ikinci yarısı daha sakin ve duygusal geçecek.


Salı

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşacak olan Ay ile bugün çok daha duygusal, yaratıcı, romantik, biraz üzgün ve tembel hissedebiliriz. Yanlış anlamalara dikkat.


Çarşamba

Ay, Koç burcuna geçiyor. Haftanın en güzel günü olabilir. Ay Venüs ve Jüpiter ile kavuşum açısına girecek. İçinde bulunduğumuz zamanlarda ne kadar olabiliriz bilmiyorum ama keyfimiz biraz daha yerinde olacak, sosyal ve iyimser bir gün içerisinde olacağız.


Perşembe

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ve Merkür ile uyumlu açıda. Bugün de iyi bir gün. Zihnimiz hızlı ve hareketli. Kendimizi iyi ifade edebildiğimiz bir gün.


Cuma

Ay, Sabah saatlerinde Koç burcunda devam edecek. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açıda olacak. Kendimizi ifademiz yine yüksek. Akşama doğru ise Boğa burcuna geçecek, daha sakin ve yavaşladığımız bir gün olacak.


Cumartesi

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Fakat bugün boğa sakinliğinden çok Uranüs ile olan kavuşum açısından ötürü biraz eksantrik ve farklı bir gün geçirebiliriz. Özellikle finansal konularda ani kararlar almamakta fayda var.


Pazar

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile zorlayıcı bir açı yapacak olan ay ile bugün biraz zorlayıcı, gergin, depresif geçebilir. Ay günün ilerleyen saatlerinde İkizler burcuna geçecek ve iletişim trafiğimizi hızlandıracak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Günlük burç yorumları: 20 Şubat Pazartesi

20 Şubat 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Meşgul olmayı ne zaman bırakacağınızı bilmek şu anda çok önemli olabilir. Gün, bir anda altından kalkamayacağınız kadar büyük fikirler veriyor. Bununla birlikte, bu fikirleri daha rahat bir konumda tekrar ele almak isteyebileceğinizden acele kararlar almamak iyi olabilir. Arkanıza yaslanmalı ve gerçekten önemli olanın ortaya çıkmasına izin vermelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu sıralar sosyal hayatınız hareketleniyor olabilir. İster çevrimiçi ister yüz yüze, hayatınızdaki insanlar muhtemelen pek çok ilginç şey söylüyor ancak hemen yanıt vermeniz gerekmez. Bir konudan diğerine, bunaldığınız noktaya kadar serbest çağrışım yapma eğiliminde olabilirsiniz. Bu teşvik edici girdiyi daha fazla çiğnemek için ihtiyacınız olan zamanı ayırın ve iç görülerinizi yalnızca gerçekten hazır olduğunuzda paylaşın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yoğun bir iş yükü nedeniyle bir sosyal daveti geri çevirmek zorunda kalmak, şu anda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Neyse ki, muhtemelen önümüzdeki ay arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için daha fazla şansınız olacak. Her şeye evet diyemiyorsanız, zorunluluk gibi gelmeyen fırsatlara öncelik verin. Denenmiş ve doğru olanın rahatlığının tadının bilinmesine rağmen, bazen sizin bile temiz havaya ihtiyacınız var!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyi bilmediğinizi kabul etmek, kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli olabilir. Muhtemelen hedeflerinize doğru ilerlemek için can atıyorsunuz ve bu sizi daha önce bulunmadığınız yerlere götürebilir! Bu olasılığa yaklaşırken alçakgönüllü ve öğrenmeye hevesli olmanın değeri var. Meslektaşlarınızın yararlı bulacağınız bir yazar veya kaynak için iyi önerileri olabilir, bu yüzden sormaktan çekinmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda büyük bir maceraya göz atabilirsiniz. Merakınızı dizginlemek muhtemelen zor olacak ancak, ciddi seyahat planları yapmak stresli olma potansiyeline sahiptir. Masrafları veya sorumlulukları diğerleriyle nasıl paylaşacağınızı bulmak, bu noktada kaygıyı azaltmak için gerekli olabilir. Bir kişi liderlik rolü oynayacaksa, gelecekteki güç mücadelelerini önlemek için bunu da şimdi netleştirin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Samimi bir sohbet yakın geçmişteki bir ilişkiyi besleyebilir. Belirli bir bağlantının ne kadar derinleşmesini istediğinizi net bir şekilde düşünmeniz gerekebilir. İstediğiniz yön duygusu olmadan, kendinizi başınızın üstünde bulabilirsiniz. Yine de, diğer kişiden hoş bir sürpriz olasılığına açık olun, eğer onların fikirleri nihayetinde sizinkinden daha iyi görünüyorsa, onların liderliğini takip etmeyi seçebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birlikte çalışmak şu anda bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. Kendi kafanızın dışına çıkmak, kabul etmek istediğinizden daha çekici bir olasılık olabilir, muhtemelen yapılacaklar listenizde dikkatinizi gerektiren pek çok görev olmasına rağmen. Pratik şeylerden güç alırken karşılaşabileceğiniz bağlantı olasılıklarını düşünün. Hafife aldığınız insanların sizinle bazı önemli ortak noktaları olabilir!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Esprili ve eğlenceli bir ruh hali, bugün sorumluluklarınızdan zevk almanıza yardımcı olabilir. Genellikle eğlenceli olmadığı düşünülen faaliyetlerden kaçınmak zor olacaktır. Neyse ki, şu anda günlük yaşamda hafife alınan saçma şeylerdeki mizahı tanımlayacak donanıma sahipsiniz. İş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle içten bir kahkahayı paylaşmak, en sıkıcı görevlere bile hoş bir insani bağlantı unsuru ekleyebilir!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda evde yapacak çok şeyiniz varmış gibi hissedebilirsiniz. Yapılacaklar listeniz bunaltıcı görünse de, muhtemelen acele etmeye gerek yok. Yavaşlar ve deneyime kapılırsanız, alanınızı kendinize ait kılmak için altın bir fırsat yakalayabilirsiniz. Şimdi, temizlediğiniz veya düzenlediğiniz bir şeye kendi etkileyici dokunuşunuzu katmanın yollarını görebilirsiniz. Eğlenmeye başladığınızda, durmak istemeyeceksiniz!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Akrabalarınızla bağlantı kurmak şu anda sizin için önemli olabilir. Muhtemelen aile fikrine kapıldınız ama bu fikri romantikleştirme biçiminiz, akrabalarınızı insan olarak tanımanıza engel olabilir. Muhtemelen onlarla konuşmalarınızda daha rahat bir yaklaşım sergilemek için bir fırsatınız vardır. Saygı her zaman iyi bir fikir olsa da, en saygıdeğer atanızın bile sadece insan olduğunu unutmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Para meseleleri artık aklınızda olabilir, ancak endişeleriniz hakkında başkasına konuşmadan önce biraz daha düşünmeniz daha iyi olur. Tüm tavsiyeler yardımcı olmaz ve bazı insanlar zaten endişeliyken sizi daha da stresli hale getirir. Bugün sohbetleri sizin için tatmin edici kılan şeylere eleştirel bir şekilde bakın. Diğer kişinin söylediği her şeyin koreografisini yapamasanız da, sorduğunuz soruları ve belirlediğiniz üslubu kontrol edebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dikkatinizi çeken şeyi söylemek her zamankinden daha kolay olabilir. Başkaları gelip geçici yorumlarınızı veya potansiyel taahhütlerinizi düşündüğünüzden daha ciddiye alabileceğinden, fazla küstah olmayın. Özellikle neye yatırım yapmak istediğiniz konusunda kararlı olun. İyice düşünürseniz bir fark yaratma potansiyeline sahipsiniz, bu yüzden sizde gerçekten yankı uyandıran bir fırsatı beklemelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İç monologunuz şu anda aktif olabilir, ancak aklınızdan geçen her düşünceyi başkalarına anlatmak muhtemelen bu enerjinin en iyi kullanımı değildir. Paylaştıklarınızı düzenleyerek dünyanın sizi nasıl gördüğünü kasıtlı olarak şekillendirebilirsiniz. Burcunuz akıntıya kapılma konusunda bir üne sahip olsa da, sudan çıkmak zorunda değilsiniz, belirli bir yönde yüzmek için kaslarınızı yeteri kadar kullanın!


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