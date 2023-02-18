20 - 26 Şubat 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu haftaya Balık burcunda yaşanacak bir Yeniay ile başlayacağız. Yazısını ayrıca yazacağım bu Yeniay temaları yardımlaşma ve yavaş yavaş iyileşmeye başlama ile alakalı. Umarım ülkemizde de bu yaraların daha güçlü bir şekilde sarılmaya başladığı hafta olur.

Haftanın önemli etkiler Venüs’ün burç değiştirmesi, Balık burcundan Koç burcuna geçmesi ve Merkür’ün Mars ve Uranüs’le olan açıları olacak. Venüs fedakar ve aşık Balık burcundan bencil Koç burcuna geçecek. Sosyal ilişkilerdeki girişkenliğimiz artacak ama bencilliğimiz de sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler anlamında biraz daha artabilir.

Merkür’ün Uranüs ile yaptığı sert açı aslında kıvrak zekayı çok etkileyecek, artıracak, farklı düşünebilme, olaylara farklı yönlerden bakma yeteneğini de beraberinde getirecek fakat fazla eksantrik ve isyankar düşünceler içerisinde olabiliriz. İsyan her zaman kötü bir şey değildir.

Merkür’ün Mars ile yapacağı uyumlu açı ise yine zihinsel hızımızı olumlu etkileyecek ve cesaretimizi artıracak bir etki. Daha direkt konuşmalar yapabildiğimiz, belki de uzun zamandır söylemek istediklerimizi söyleme cesareti bulduğumuz bir hafta olduğunu söyleyebilirim.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Kova burcunda güne başlıyoruz. Ay Satürn ile kavuşuyor, haftanın zor başlangıç günü. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Ay Balık burcuna geçecek ve Satürn’den uzaklaşarak Yeniay formasyonuna girecek. Günün ikinci yarısı daha sakin ve duygusal geçecek.

Salı

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile kavuşacak olan Ay ile bugün çok daha duygusal, yaratıcı, romantik, biraz üzgün ve tembel hissedebiliriz. Yanlış anlamalara dikkat.

Çarşamba

Ay, Koç burcuna geçiyor. Haftanın en güzel günü olabilir. Ay Venüs ve Jüpiter ile kavuşum açısına girecek. İçinde bulunduğumuz zamanlarda ne kadar olabiliriz bilmiyorum ama keyfimiz biraz daha yerinde olacak, sosyal ve iyimser bir gün içerisinde olacağız.

Perşembe

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ve Merkür ile uyumlu açıda. Bugün de iyi bir gün. Zihnimiz hızlı ve hareketli. Kendimizi iyi ifade edebildiğimiz bir gün.

Cuma

Ay, Sabah saatlerinde Koç burcunda devam edecek. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açıda olacak. Kendimizi ifademiz yine yüksek. Akşama doğru ise Boğa burcuna geçecek, daha sakin ve yavaşladığımız bir gün olacak.

Cumartesi

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Fakat bugün boğa sakinliğinden çok Uranüs ile olan kavuşum açısından ötürü biraz eksantrik ve farklı bir gün geçirebiliriz. Özellikle finansal konularda ani kararlar almamakta fayda var.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile zorlayıcı bir açı yapacak olan ay ile bugün biraz zorlayıcı, gergin, depresif geçebilir. Ay günün ilerleyen saatlerinde İkizler burcuna geçecek ve iletişim trafiğimizi hızlandıracak.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.