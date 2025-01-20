20 - 26 Ocak 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta gezegen etkileşimleri açısından yine oldukça hareketli. Öncelikle Güneş Plüton kavuşumu ile haftaya başlıyoruz. Bu oldukça gergin, oktavı yüksek, krizli, egomuzun hem yüksek hem de kırılgan olduğu, manipülatif, biraz güç savaşına girebilecek, dedektif gibi bazı şeyleri kurcaladığımız birkaç gün olabilir. Merkür de Mars ile karşıtlık yapacak. Hafta başlarına gerçekten dikkat. Tartışmalara, kavgalara oldukça açık. Ufak tefek kazalara, sakarlıklara da dikkat etmek lazım.

Mars ve Merkür Uranüs’e uyumlu açı da yapacaklar. Enerjik ve gergin olduğu kadar enteresan, sürprizlere açık, yaratıcı, ilerici veya birtakım küçük çaplı bizi engelleyen, zincirleyen konulardan kurtulmamızı sağlayacak aksiyonları aldığımız, yeni anlaşmalar için oldukça elverişli bir dönem olabileceğini de söylemeliyim.

Venüs ve Mars’da uyumlu etkileşimde. Her ne kadar gergin bir hafta da olsa sonlara doğru daha romantik, daha tutkulu, karşı cinsle çok daha iyi anlaştığımız, sosyal olarak da çok enerjik, yoğun birkaç gün geçireceğiz.

Son olarak Merkür Neptün ile uyumlu etkileşimde. Sert başlayan hafta yumuşak bitiyor. Dilimiz oldukça yumuşak, romantik, yaratıcı. Sezgilerimiz oldukça güçlü, karşı tarafın duygularını çok iyi anlayabiliyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile yumuşak, Merkür ile sert etkileşim var. Özgüvenimiz oldukça yüksek, oldukça sosyaliz, odağımız ikili ilişkiler fakat bugün ufak tefek anlaşmazlıklara dikkat.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün biraz tartışmalı geçebilir. Güneş Plüton kavuşumuna ve Mars ile yakınlaşmasına Ay’da dahil olacak. Bugün kriz ve tartışmalara dikkat, kazalara, sakarlıklara dikkat.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Bugün de çok huzurlu bir gün değil ama dünün etkileri azalmış durumda. Ay’ın başka açısal etkileşimi yok.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çokça açı yapacak. Uranüs ile sert etkileşimde olacak bu da günü biraz sıkılgan, değişim isteyen, sürprizli bir duruma getiriyor. Fakat Merkür ve Mars ile de oldukça uyumlu bir etkileşim var. Girişimler, cesaret gerektiren konular, yazışmalar, anlaşmalar, yolculuklar, fiziksel hareketlilik açısından oldukça iyi.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiyor. Haftanın iyi günlerinden. Güneş, Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimde olacak. Odaklanma gücümüz, sezgilerimiz, duygusal yoğunluğumuz oldukça güçlü. Kendimizi ifademiz oldukça yüksek, karşı cinsle ve sosyal ilişkilerde oldukça güzel bir gün.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Yay kadar iyimser olmayan bir gün. Ama aşırı kötümser de diyemem. Ay Satürn ile sert etkileşimde. Bugün biraz engeller, yavaşlamalar yaşayabiliriz.

Pazar

Ay Yay burcunda bugün de ilerliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Oğlak burcuna geçecek ve çok gerçekçi, disiplinli bir duruma geçecek fakat bu duruma geçmeden önce Yay burcunda iken Neptün ile sert bir etkileşimde. Yani sabah saatleri çok tembel, uykucu, kaçışlara meyilli geçebilir. Günün ilerleyen saatlerinde düzeliyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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