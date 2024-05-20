20 - 26 Mayıs 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta burç geçişleri açısından çok önemli bir hafta diyebilirim. Hem Güneş hem Venüs hem de Jüpiter İkizler burcuna geçecek. Ayrıca Yay burcunda önemli bir dolunay var onun da yazısını ayrıca yazacağım.

İkizler burcu geçişleri için artık daha hızlı, daha meraklı, daha konuşkan ve daha değişken olduğumuz bir ay geçireceğiz. Ayrıca bu etkiler sosyal ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz için de geçerli.

Jüpiter’in ikizler geçişi ise çok daha belirgin olacak. Önümüzdeki 1 sene Jüpiter ikizler burcunda kalacak.

Aslında Jüpiter İkizlerde çok da rahat değildir. Jüpiter bilginin felsefesini yapmak, derinleşmekle alakalıdır fakat ikizler bilgiye derinleşmek değil de daha fazla bilgiyi derinleşmeden almak ve yaymak üzerine çalışır. Bu dönemde çok fazla bilgi bombardımanına tutulabiliriz. İletişim trafiğimiz, yolculuk trafiğimiz çok artabilir, özellikle yapay zeka ile ilgili önemli ilerlemeler bekliyorum.

Ayrıca açısal etkileşimler de çok fazla. Güneş Neptün ile uyumlu açıda haftaya başlıyoruz. Empatimiz, yaratıcılığımız yüksek, yardımlaştığımız, birbirimize destek olduğumuz, ayrıca romantik etkileri de güçlü bir hafta başlangıcı yaşayacağız.

Güneş Plüton ile de uyumlu etkileşime girecek. Bu da derinleşmek, odaklanmak, derine inmek konusunda bizi güçlendirecek ve dönüştürücü bir dönem olacak.

Hafta ortasında Venüs Jüpiter ile Boğa burcunda birleşecek. Bu aslında inanılmaz iyi bir etki çünkü iki gezegen de Boğa burcunda güçlü. Haritamızda nereye düşüyorsa orayla ilgili büyük fırsatlar, şanslar, özellikle finansal konularla gelebilecek genişlemeler bekleyebiliriz. Ayrıca ikili ilişkilerde de çok şanslı, kısmetli zamanlar diyebilirim.

Venüs de Neptün ile uyumlu etkileşime girecek. Bu da bu bahsettiğim güzel etkilere bir güçlü, romantik, yaratıcı etki daha katacak. Güneş gibi Venüs de Plüton ile uyumlu etkileşimde, bu da ikili ilişkilerdeki derinleşme, dönüşüm ve tutkuyu da artırıcı bir etki. Kısacası bu hafta çok çok önemli ve genel olarak güzel.

Son olarak yine haftanın en önemli açılarından biri Jüpiter’in Neptün ile altmışlığı. Bu da belki de yılın en önemli açısı diybilirim. Bu açı manevi büyümeyi temsil eder. Hem maneviyat ve inanç gibi konularda büyüme hem de inanç, idealizm ve sezgisellik ile elde edebileceğimiz şansları anlatır. İyileşme ve şifa ile de ilgilidir.

Bu haftayı değerlendirin!

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Bu hafta ay’ın çok açısal etkileşimi yok. Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Uyumlu, dengeli, ikili ilişkiler veya karşılıklı yapılan işerlere odaklı bir gün.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde kriz içerebilecek birtakım durumlar olabilir. Odağımız, disiplinimiz yüksek. Ayrıca Ay Plüton karesi de bu kriz ve tutkuyu güçlendirecek.

Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde yine disiplin ve gerçekçilik özelliklerimizi güçlendirecek, sorumluluklarımızı artırabilecek olan Satürn üçgeni yaşayacağız.

Perşembe

Ay Yay burcuna geçiyor. Bugün dolunay günü. İyimserliğimizin arttığı bir gün. Ayrıca Venüs Jüpiter kavuşumu gibi güzel açılar da var. Haftanın güzel günlerinden.

Cuma

Ay iyimser yay burcunda devam ediyor. Enerjimiz yüksek. Ay Mars ile uyumlu açıda. Cesaretli adımlar atmak için çok elverişli bir gün.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay’ın çok açısal etkileşimi yok. İyimser ve enerjik bir gün, dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün biraz daha durgun, daha az iyimser bir gün. Ayrıca Ay Mars sert etkileşimi var, tartışmalara dikkat. Bugün kendimize fazlaca iş çıkarabiliriz. Yine enerjimiz ve cesaretimiz yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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