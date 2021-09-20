20 - 26 Eylül 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 20-26 Eylül 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

20 - 26 Eylül 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
20 Eylül 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gezegen etkileşimleri açısından oldukça olumlu gözüküyor. Haftayı Merkür Jüpiter üçgeni ile açıyoruz ve anlaşmalar, eğitim, yabancılarla ilgili konular ve yolculuklar açısından oldukça şanslı bir dönemdeyiz. 21 Eylül ve çevresi için bu konular geçerli. Hafta ortası Merkür Plüton ile bir sert etkileşime girecek bu dönem ise biraz tartışmalı, eski defterlerin açıldığı, iletişimsel krizlerin yaşandığı bir dönem olabilir. 22 Eylül ve çevresinde gerçekleşecek. Hafta sonu hem disiplinli hem de eğlenceli geçecek. Venüs Uranüs karşıtlığı ile ikili ilişkilerimize heyecan ve değişiklikler gelirken Mars Satürn üçgeni ile hedeflerimize giden yolda disiplin, sabitlik ve devamlılığı sağlayabileceğiz. Güneş ise bu hafta Terazi burcuna geçecek. Terazi burçlarının doğum günü kutlu olsun.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Balık’ta ve Ay Neptün kavuşumu ile giriyoruz. Bugün yanılgılara çok açık bir gün olabilir. Biraz daha hayal kurmaya, yaratıcı işlere, romantizme, kaçışlara, tembelliklere meylimiz olabilir.


Salı

Ay sabah saatlerinde Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimiz ve çalışkanlığımız yükseliyor. Gün içerisinde Ay’ın Mars ile yapacağı karşıt ile tartışmalara açık bir gün geçirebiliriz.


Çarşamba

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Venüs Uranüs karşıtlığına yaklaştığımız bu günlerde ikili ilişkilerde heyecan ve farklılık konuları gündeme gelmeye başlıyor.


Perşembe

Ay gün içerisinde Boğa burcuna geçiş yapıyor. Daha sakin ve huzur arayışında olduğumuz bir gün geçireceğiz. Yeme içme konularında biraz daha dikkatli olmak gerekiyor zira Boğa burcu zamanlarında iştahımız artabilir.


Cuma

Ay, Boğa burcunda Venüs ve Uranüs’ün karşıtlığına eşlik ediyor olacak. Haftanın en sürprizli günü ve bu sürprizler ikili ilişkilerimizi de etkileyebilir. Beklemediğimiz insanlarla karşılaşabilir, sürpriz bir şekilde ilişkiler başlayabilir veya bitebilir.


Cumartesi

Ay akşam saatlerine kadar Boğa burcundaki ilerlemesine devam edecek ve hafta ortasındaki gibi yeme içme, rahatlık gibi konulara fazlasıyla dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz zira Ay ve Jüpiter iki yemek ve zevkler ile ilgili gezegenin yine zevkler ile ilgili Boğa burcundaki etkileşimi söz konusu olacak.


Pazar

Haftanın iletişimsel açıdan ve entelektüel faaliyetler açısından en hareketli günü. Ay ikizler burcuna geçiyor ve Terazi burcundaki Güneş ve Mars ile olumlu etkileşim içerisine giriyor. Bu gün mümkünse fiziksel hareketlilik içerisinde olmaya gayret edebiliriz zira oldukça sıkılgan ve enerjik olduğumuz bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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