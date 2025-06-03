2 yaşında dahi çocuk: Joseph Harris

İngiltere'de 2 yaşındaki Joseph Harris-Birtill, üstün zeka seviyesiyle Mensa'ya kabul edildi.

2 yaşında dahi çocuk: Joseph Harris
Yaşam
Giriş: 03 Haziran 2025 10:38 Güncelleme: 03 Haziran 2025 10:56
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Britanyalı Joseph Harris-Birtill, dünya genelinde en yüksek zeka seviyesine sahip kişilerin oluşturduğu Mensa topluluğuna 2 yaş ve 182 günlükken kabul edilerek kuruluş tarihindeki en genç üye ünvanını aldı. Rose ve David Harris-Birtill, oğullarının sıra dışı bilişsel gelişimini fark ettikten sonra Mensa'nın Birleşik Krallık şubesine başvurarak destek talep ettiklerini bildirdi.


Joseph Harris-Birtill’in annesi Rose, Guinness Rekorlar Kitabı’na verdiği röportajda, “Joseph beş haftalıkken dönmeye başladı, yedi aylıkken ilk kelimesini söyledi. 21 aylık olduğunda ilk kitabını baştan sona sesli okuyabildi” dedi.


Mensa, yalnızca IQ testinden üst yüzde 2'lik dilime giren ya da bunu kanıtlayan bireyleri kabul ediyor. Joseph’in 2 yaşındayken beş dilde ona kadar sayabildiği, 100'ün üzerinde ileri-geri sayım yaptığı ve 10 dakikalık kesintisiz sesli okuma yaptığı kaydedildi. Rose Harris-Birtill, “Mensa’nın yetenekli çocuklara kaynak sunduğunu görünce başvurdum. Bu başarı, umarız ileride onun için bir gurur kaynağı olur” diye konuştu.


Uzmanlara göre, gerçek çocuk dahiler, yaklaşık 5 ila 10 milyon doğumda bir görülen nadir vakalar arasında yer alıyor. Joseph’in sahip olduğu potansiyel, hem genetik hem de çevresel etkenlerin birleşimiyle açıklanıyor.


Yoksa çocuğunuz üstün zekâlı mı?
Yoksa çocuğunuz üstün zekâlı mı?


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