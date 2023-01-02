2 - 8 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 2 - 8 Ocak 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

2 - 8 Ocak 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 02 Ocak 2023 10:59 Güncelleme: 02 Ocak 2023 11:00
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Esenlikler. Yeni yılınız kutlu olsun. Yılın ilk haftası oldukça hoş etkilere sahip. Merkür Neptün’le Venüs Jüpiter’le Güneş de Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Merkür Neptün ve Güneş Uranüs uyumlu açıları bu haftayı inanılmaz bir yaratıcı enerjiyle dolduruyor. Hem hayal gücümüz hem zihinsel gücümüz oldukça kuvvetli ve yeni kararlar, farklı şeyler yapmak niyetindeyiz. Her ne kadar Merkür retro da olsa yeni kararları düşünmek için oldukça elverişli bir hafta.


Haftanın en güzel açısı ise Venüs Jüpiter altmışlığı olacak. Sosyal ilişkilerde şanslı, bereketli, eğlenceli, aynı şekilde ikili ilişkilerde de çok güzel, genel olarak şanslı ve güvenli hissettiğimiz oldukça güzel bir hafta geçireceğiz. Ayrıca Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Oğlak burcunda biraz zorlandığını bildiğimiz Venüs Kova burcunda artık çok daha sosyal bir moda girecek. Daha hümanist, gruplar içerisinde olmak isteyen bir sosyal hayatımız olacak. Ocak ayının çoğunda bu etkileri deneyimleyeceğiz. Ayrıca Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile kavuşumda ve Güneş ile uyumlu açıda. Farklı şeyler yapmak istediğimiz, kendimizi de iyi ifade ettiğimiz, yaratıcı ve güzel bir gün.


Salı

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşum Venüs ile de uyumlu açı yapacak olan Ay günü çok hareketli bir kıvama getiriyor. İlişkiler için aksiyon aldığımız, ilişkilerde daha eğlenceli bir zaman geçirebileceğimiz bir gün. Fakat tartışmalara biraz dikkat etmek gerekiyor.


Çarşamba

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Açısal olarak çok etkileşime girmeyecek olan Ay ikizler burcunda daha konuşkan ve iletişimci bir durumda.


Perşembe

Ay bugün de ikizler burcunda. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı yapacak olan ay günü yine iletişim açısından hareketli fakat zihinsel disiplinimizin de yüksek olduğu, entelektüel faaliyetler, yazmak, eğitim gibi konular için oldukça elverişli.


Cuma

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşimi olmayacak Ay Yengeç burcu etkilerini belirgin yaşatacak. Yani sevdiklerimize odaklandığımız, duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir gün olacak.


Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün dolunay günü. Gün içerisinde dolunay etkilerinin dışında Neptün ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay ile duygusal olarak daha yoğun bir gün geçireceğiz. Yardımlaşmanın olduğu, fedakarlığımızın ve romantizmimizin yüksek olduğu bir gün geçireceğiz.


Pazar

Ay, Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde. Hissiyat olarak haftanın en pozitif günü. Özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz de çok yüksek. Eğlenceli bir şekilde günü geçirme isteğindeyiz ve bunun için de çok elverişli bir gökyüzü var.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 2 Ocak Pazartesi

2 Ocak 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Mevcut duygular, daha kolay bir yörüngeye yerleşmeden önce birkaç dönemeçten geçebilir. Bu nedenle düşünceler ve duygular oldukça bir dönme dolaptaymışsınız gibi hissettirebilir. Maalesef, gün başladığı kadar kolay bitmeyebilir. Sorunların kartopundan çığa dönüşmesini engellemek istiyorsanız, erken müdahale edin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi biraz rahatlama zamanı olabilir! Bugün hayattaki küçük ama güzel şeylerin tadını çıkarmakla ilgili düşüncelerinizi destekliyor. Planlarınız sadece kanepede kalmak olsa bile, biraz lüks eklemek için çaba gösterin. Yakmak için özel bir günü beklediğiniz mumunuzu şimdi yakın. Bugünden daha özeli olamaz!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın gelecekte beklenmedik bir enerji patlaması yaşarsanız şaşırmayın. Yaşamakta olduğunuz günler ve yeni başlangıçlarınız sizi muhteşem bir heyecanla dolduruyor. Başkalarının ne yaptığını görmek için beklemek yerine, istediğiniz gibi yapmak için bundan yararlanın. Önce kendi planlarınızı yapma izniniz var. başkaları sizinle vakit geçirmek isterse, o zaman size uyabilirler. Sizin gibi eğlenmeyi kimse bilmiyor!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın gelecekte beklenmedik bir enerji patlaması yaşarsanız şaşırmayın. Yaşamakta olduğunuz günler ve yeni başlangıçlarınız sizi muhteşem bir heyecanla dolduruyor. Başkalarının ne yaptığını görmek için beklemek yerine, istediğiniz gibi yapmak için bundan yararlanın. Önce kendi planlarınızı yapma izniniz var. başkaları sizinle vakit geçirmek isterse, o zaman size uyabilirler. Sizin gibi eğlenmeyi kimse bilmiyor!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Değer verdiğiniz insanlarla birlikte olmanın tam zamanı. Yakın veya uzak, diğerleriyle bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor. Çok sayıda davet alıyorsanız, olabildiğince çok davete katılmaktan çekinmeyin! Herhangi birinde ve hepsinde sosyal bir kelebek olarak çok eğlenmelisiniz, özellikle de bir kalabalık olacağını biliyorsanız. Tanıştığınız yeni insanlar size yeni kapılar açabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi isminizi duyuracak, dedikodulara damga basacak bir şey yapma dürtüsüyle savaşabilirsiniz. Herkes eğlenmeyi dört gözle bekliyor olsa bile, acil çabalarınızı değerlendirmeye çok daha fazla odaklanmış olabilirsiniz. Kendinizi gereğinden fazla çalışmaya zorlamayın, ancak yapmanız gereken şeyler söz konusu olduğunda bundan şikâyet etmek bir şey kazandırmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmakta yanlış bir şey yok.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için gerçekten çok az sınır var. Gerçekçi olduğunuz sürece, planladığınız şeyleri hayata geçirme şansına sahipsiniz. Belki de plânlarınızın yoğunluğunu gözden geçirme zamanı gelmiştir. Hedefleriniz konusunda ısrarcı olmaya devam edin ancak sizin de eğlenmeye hakkınız olduğunu unutmayın!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size istediğiniz kadar netlik sağlamayabilir. Özelikle insanlar söz konusu olduğunda, niyetleri anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu nedenle kalabalık ortamlardansa arzu ettiğiniz bir kişiyle kapalı kapılar ardında saklanmayı tercih edebilirsiniz. Samimi bir deneyim, şamatalı bir şeyden daha çok zevkinize uygunsa sorun değil, başkalarının neyi nasıl yapmanız gerektiğini söylemesine izin vermeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yanınızda özel biriyle hareket etmek, sizi hedeflerinize daha kısa olmasa da daha kolay ve keyifli bir yoldan götürebilir. Bu nedenle, istediğiniz noktaya doğru size eşlik etmek isteyen bir suç ortağınız varsa, her şeyle daha uyumlu hissetmeniz gerekir. İster bir arkadaş ister bir sevgili, onlarla kendi başınıza başa çıkmaya çalışmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi her şeyden çok sağlığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak daha iyiye götürmekten daha güzel bir hedef olamaz! Bunun sadece bir dilek olarak kalmasının önüne geçmek için bir yol planı çizmeye çalışın. İşleri akışa bırakmak kulağa eğlenceli gelse de ufak bir ayaklarınızın yere sağlam basması için daha fazlasına ihtiyacınız var.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kozanızdan çıkma zamanı. Şimdi, gün size içsel ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz ve yaşam hakkında iyi hissettiğinizden emin olmanız için size ilham veriyor. Kendinizi şımartın, belki de aynanın karşısında biraz daha fazla zaman geçirerek, çeki düzen vererek veya bir süredir istediğiniz bir şeyi kendinize hediye ederek! Parlamayı hak ediyorsunuz, bu yüzden insanların sahnenin ortasındayken ne kadar parlak olabileceğinizi görmelerine izin verin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi beklemediğiniz bir ilişkinin ortasında bulabilirsiniz. İnsanlara karşı nezaketle yaklaşmanız doğru olsa da bu, karşı tarafın koymaya çalıştığınız mesafeyi anlayamadığı bir durum oluşturabilir. gerçekten hayatınızdan uzakta tutmak istediğiniz birileri varsa, bunu belli etmekten çekinmeyin. Ne istediğiniz her şeyden önemli olmalı.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar muhtemelen dışarı çıkıp oynamanızı istiyor! Dışarı çıkmak ve herkesin neler yaptığını görmek için herhangi bir boşluktan yararlanın. Özlediğinizi hissetmeseniz bile insanlar size iyi gelebilir. Bugün özellikle sosyal ortamlarda size sunulan pek çok heyecan verici seçenek olmalıdır. Bir plan yapmadan da dışarı çıkabilir ve yine de keşfedilecek pek çok harika yer bulabilirsiniz, ancak gezintiye birkaç arkadaşınızı da getirirseniz daha çok eğlenebilirsiniz.



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