2 - 8 Ocak 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Yeni yılınız kutlu olsun. Yılın ilk haftası oldukça hoş etkilere sahip. Merkür Neptün’le Venüs Jüpiter’le Güneş de Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Merkür Neptün ve Güneş Uranüs uyumlu açıları bu haftayı inanılmaz bir yaratıcı enerjiyle dolduruyor. Hem hayal gücümüz hem zihinsel gücümüz oldukça kuvvetli ve yeni kararlar, farklı şeyler yapmak niyetindeyiz. Her ne kadar Merkür retro da olsa yeni kararları düşünmek için oldukça elverişli bir hafta.

Haftanın en güzel açısı ise Venüs Jüpiter altmışlığı olacak. Sosyal ilişkilerde şanslı, bereketli, eğlenceli, aynı şekilde ikili ilişkilerde de çok güzel, genel olarak şanslı ve güvenli hissettiğimiz oldukça güzel bir hafta geçireceğiz. Ayrıca Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Oğlak burcunda biraz zorlandığını bildiğimiz Venüs Kova burcunda artık çok daha sosyal bir moda girecek. Daha hümanist, gruplar içerisinde olmak isteyen bir sosyal hayatımız olacak. Ocak ayının çoğunda bu etkileri deneyimleyeceğiz. Ayrıca Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile kavuşumda ve Güneş ile uyumlu açıda. Farklı şeyler yapmak istediğimiz, kendimizi de iyi ifade ettiğimiz, yaratıcı ve güzel bir gün.

Salı

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşum Venüs ile de uyumlu açı yapacak olan Ay günü çok hareketli bir kıvama getiriyor. İlişkiler için aksiyon aldığımız, ilişkilerde daha eğlenceli bir zaman geçirebileceğimiz bir gün. Fakat tartışmalara biraz dikkat etmek gerekiyor.

Çarşamba

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Açısal olarak çok etkileşime girmeyecek olan Ay ikizler burcunda daha konuşkan ve iletişimci bir durumda.

Perşembe

Ay bugün de ikizler burcunda. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı yapacak olan ay günü yine iletişim açısından hareketli fakat zihinsel disiplinimizin de yüksek olduğu, entelektüel faaliyetler, yazmak, eğitim gibi konular için oldukça elverişli.

Cuma

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşimi olmayacak Ay Yengeç burcu etkilerini belirgin yaşatacak. Yani sevdiklerimize odaklandığımız, duygusal ihtiyaçlarımıza odaklandığımız bir gün olacak.

Cumartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün dolunay günü. Gün içerisinde dolunay etkilerinin dışında Neptün ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan ay ile duygusal olarak daha yoğun bir gün geçireceğiz. Yardımlaşmanın olduğu, fedakarlığımızın ve romantizmimizin yüksek olduğu bir gün geçireceğiz.

Pazar

Ay, Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile uyumlu açı içerisinde. Hissiyat olarak haftanın en pozitif günü. Özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz de çok yüksek. Eğlenceli bir şekilde günü geçirme isteğindeyiz ve bunun için de çok elverişli bir gökyüzü var.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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