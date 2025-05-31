2 - 8 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta önemli gezegensel etkileşimler var ve genel olarak uyumlu etkiler, sakin ve pozitif bir hafta. Haftaya Venüs Jüpiter altmışlık uyumlu açısı ile başlıyoruz. Bu iki iyicilin birbirine uyumlu açısıdır ve oldukça güzeldir. Aşk, sevgi, şans, sosyallik, eğitim gibi konularda çok pozitif, iyimser, özgüveni yüksek bir döneme işaret eder.

Merkür ise Mars ile uyumlu atmışlık yapacak. Bu da iletişimin daha cesur, keskin, zihnimizin daha ayık ve hızlı olduğu bir döneme işaret eder. İçerisinde iletişim olan, eğitim olan konularda başlangıçlar için faydalıdır değerlendirilebilir. Hafta sonunda ise Merkür Jüpiter kavuşumu olacak. Bu da anlaşmalar, eğitim gibi konularda çok çok iyidir. Yani genel olarak Jüpiterin de etkili olduğu iyimser, kısmetli bir hafta içerisindeyiz.

Son olarak da Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs Boğa burcunun yöneticisidir yani bir nevi Boğa Venüs’ün kendi evidir. Bu burçta çok rahat eder ve kendisini çok iyi ifade eder. Güzellik, huzur, toprak, maddi güvence, sahip olduklarımızdan duyduğumuz mutluluğu anlatır. Negatif yönü zevklere düşkünlük ve tembel olmaktır. Bu günden itibaren yaklaşık 1 ay boyunca Venüs Boğa etkilerini yaşayacağız.

2 Haziran haftasının günlük astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

2 Haziran Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Sorumluluklara ve sağlığa, hijyene odaklı, analitik, sorgulayıcı bir gün. Ay’ın günün aktif saatlerinde diğer gezegenlerle bir etkileşimi yok.

3 Haziran Salı

Ay Başak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Merkür ve Güneş ile sert etkileşime girecek olan ay günü biraz tartışmalı bir hale getirebilir. Bizi biraz eleştirisel ve sarkastik bir hale getirebilir. İletişim trafiği çok yüksek bir gün.

4 Haziran Çarşamba

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerine doğru Terazi burcuna geçecek. Biraz daha sosyal ve ikili ilişkilere odaklı bir duruma geçecek fakat öncesinde Başak burcundayken Satürn ile kavuşum yapan Neptün ile sert bir açı yapacak hatta işin içerisine Jüpiter de girecek. Bu gün biraz zorlayıcı olabilir. Belki tatil öncesinin işleri çoğalmış olabilir, biraz kaotik, apar topar sorumluluk almanız gereken durumlar olabilir.

5 Haziran Perşembe

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşimi yok. Akşam saatlerinde Güneş ile uyumlu. İkili ilişkiler ve sosyal ilişkiler için oldukça iyi, ifademizin ve kendimizi ortaya koyma gücümüzün oldukça yüksek olduğu bir tatil günü.

6 Haziran Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine sosyal, iletişim becerisi ve özgüveni oldukça yüksek bir gün. Ayrıca Mars da bu uyumlu açıya dahil oluyor. Fiziksel enerjisi yüksek, cesareti yüksek bir gün. Dışarı aktiviteleri için harika.

7 Haziran Cumartesi

Ay Akrep burcuna geçiyor ve Öğlen saatlerinde Plüton ile sert bir etkileşime giriyor. Hatta Venüs ile de sert etkileşimde. Bugün biraz dikkat. Özellikle ikili ilişkilerde tartışmalar, krizler, fazla kurcalama ve manipülasyon gibi riskler mevcut.

8 Haziran Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün yine de biraz dikkate devam. Dünkü gibi açılar yok ama Ay Akrep’i yine de pek sevmez. Biraz karanlık duygular, öfke, kıskançlık, şüphe, olayları kurcalama isteği gibi durumlarla karşılaşabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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