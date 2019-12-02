2 - 8 Aralık haftası nasıl geçecek?

2 - 8 Aralık 2019 haftası nasıl geçecek?

2 - 8 Aralık haftası burç yorumunuz...

Venüs’ün Yay burcuna girmesi itibariyle kendinizi aşkın heyecanına kaptırmış durumdasınız. Yeni bir ilişkiye başladıysanız ilk zamanlarınızın güzel enerjisi sizi çok mutlu ediyor. Bu durum, hayatınızın diğer alanlarını da pozitif bir şekilde etkiliyor.

Plüton’un Güneş’e göre aldığı konum artık olmayan işlerinizi oldurmak için uğraşmamanız gerektiğini söylüyor. Muhtemelen bu iş için hevesiniz de artık kalmamıştı. O yüzden vazgeçmek en doğru karar olacak.

Ayaklarınızın yere sıkı sıkıya basması gerektiği bir haftaya giriyorsunuz. Neptün’ün Balık burcunda 7. eve ilerlemesi artık hayal dünyanızı bir kenara bırakıp gerçekçi düşünmeniz gerektiğinin habercisi.

Günlük burç yorumları! (2 Aralık 2019 Pazartesi)