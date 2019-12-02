2 - 8 Aralık 2019 haftası nasıl geçecek?

2 - 8 Aralık haftası burç yorumunuz...

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2 - 8 Aralık haftası nasıl geçecek?

 

Venüs’ün Yay burcuna girmesi itibariyle kendinizi aşkın heyecanına kaptırmış durumdasınız. Yeni bir ilişkiye başladıysanız ilk zamanlarınızın güzel enerjisi sizi çok mutlu ediyor. Bu durum, hayatınızın diğer alanlarını da pozitif bir şekilde etkiliyor.

 

Plüton’un Güneş’e göre aldığı konum artık olmayan işlerinizi oldurmak için uğraşmamanız gerektiğini söylüyor. Muhtemelen bu iş için hevesiniz de artık kalmamıştı. O yüzden vazgeçmek en doğru karar olacak.

 

Ayaklarınızın yere sıkı sıkıya basması gerektiği bir haftaya giriyorsunuz. Neptün’ün Balık burcunda 7. eve ilerlemesi artık hayal dünyanızı bir kenara bırakıp gerçekçi düşünmeniz gerektiğinin habercisi.

 

Günlük burç yorumları! (2 Aralık 2019 Pazartesi)
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Bugün kendinizi yapmanız gereken işlere karşı biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi Güneş ile Neptün’ün yavaş yavaş kare açı yapmaya başlaması. Fakat bu isteksizlik geçici, sadece kedinizi biraz motive etmeniz gerekli. 

 

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