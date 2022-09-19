19 - 25 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Oldukça hareketli ve olumlu etkilerin olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu haftayı önemli işler, ikili ilişkiler için değerlendirebiliriz. Ayrıca iki gezegen de burç değiştirecek. Merkür retro olduktan sonra Jüpiter ile bir karşıtlık daha yapacak. Bu eğitim ve uluslararası ilişkiler konularını biraz aksatabilir. Güneş Plüton üçgenini de hafta başında yaşayacağız. Kendimizi güçlü ifade edip, güçlü dönüşümlere girdiğimiz, odağımızın yüksek olduğu günler.

Venüs Uranüs ise hafta ortasında bir üçgen yaparak ikili ilişkilerde hareket, heyecan ve değişiklik rüzgarları estirecek. 23 Eylül’de de Güneş Terazi’ye Merkür’de Başak’a geçecek ama Merkür Teraziden çıkmadan bir Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bu da yine kendini ifade, otorite ile anlaşma, önemli anlaşmalar açısından oldukça iyi. Haftanın ikili ilişkiler anlamında biraz zorlayıcı bir açısı var o da Venüs Neptün karşıtlığı o da hafta sonunda gerçekleşecek. Bu romantizmi ve heyecanı artıran bir etki fakat yanılgılara, kuruntulara, üzüntülere de açık bir dönem.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın etkileşimler bugün çok fazla değil. Ay, kendini çok rahat hissettiği bir burçta. Sevdiklerimizle huzurlu bir gün arzusundayız. Bunu da gerçekleştirmek için bir engelimiz yok.

Salı

Yengeç’teki Ay, Neptün ile uyumlu etkileşime girerek sevdiklerimizle olan sıcak bağları çok daha güçlendirecek. Duygusal tatmin içerisinde hissettiğimiz, yardım ve destekler alabileceğimiz güzel bir gün.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcundan neşeli ve gösterişli Aslan burcuna geçecek. Jüpiter ile yapacağı üçgen de özgüveni birkaç kat daha artıracak. Bugün oldukça eğlenceli bir gün. Sahne sizin.

Perşembe

Ay, Aslan burcunda yine eğlenceli ve enerjik. Ay, Mars ile uyumlu Uranüs ile de sert bir etkileşimde. Mars uyumlu etkileşimi enerjimizi ve cesaretimizi yükseltecek. Uranüs karesi ise biraz fazla değişken ve gergin yapabilir. Her durumda eğlenceli ve sürprizli bir gün.

Cuma

Ay önümüzdeki iki gün çok gezegensel etkileşime girmediği bir döneme girecek. Aslan burcundan öğle saatlerinde Başak burcuna geçerek sağlık, hijyen gibi konuları ön plana çıkaracak. Daha detaylı olacağız ve sorumluluklarımıza, işimize daha çok odaklanacağız.

Cumartesi

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Başak burcu Ay’ın sevdiği burçlardandır bu bağlamda sakin bir gün. Yine sağlığa ve işlerimize odaklandığımız, varsa ev hayvanlarıyla vakit geçirebileceğimiz bir gün.

Pazar

Ay, sabah saatlerinde, öğlene kadar Başak burcundaki ilerlemesine devam edecek. Her ne kadar Neptün ile Venüs’ün zorlayıcı açısına dahil olacak olsa da Ay Venüs ile kavuşacak. Bu da ikili ilişkilerde yanılgı riski olmasına rağmen yine o konuları vurgulayıcı, duygusal destekler alabileceğimiz, romantik bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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