19 - 25 Eylül 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 19 - 25 Eylül 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

19 - 25 Eylül 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
19 Eylül 2022 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Oldukça hareketli ve olumlu etkilerin olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu haftayı önemli işler, ikili ilişkiler için değerlendirebiliriz. Ayrıca iki gezegen de burç değiştirecek. Merkür retro olduktan sonra Jüpiter ile bir karşıtlık daha yapacak. Bu eğitim ve uluslararası ilişkiler konularını biraz aksatabilir. Güneş Plüton üçgenini de hafta başında yaşayacağız. Kendimizi güçlü ifade edip, güçlü dönüşümlere girdiğimiz, odağımızın yüksek olduğu günler.


Venüs Uranüs ise hafta ortasında bir üçgen yaparak ikili ilişkilerde hareket, heyecan ve değişiklik rüzgarları estirecek. 23 Eylül’de de Güneş Terazi’ye Merkür’de Başak’a geçecek ama Merkür Teraziden çıkmadan bir Güneş Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Bu da yine kendini ifade, otorite ile anlaşma, önemli anlaşmalar açısından oldukça iyi. Haftanın ikili ilişkiler anlamında biraz zorlayıcı bir açısı var o da Venüs Neptün karşıtlığı o da hafta sonunda gerçekleşecek. Bu romantizmi ve heyecanı artıran bir etki fakat yanılgılara, kuruntulara, üzüntülere de açık bir dönem.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın etkileşimler bugün çok fazla değil. Ay, kendini çok rahat hissettiği bir burçta. Sevdiklerimizle huzurlu bir gün arzusundayız. Bunu da gerçekleştirmek için bir engelimiz yok.


Salı

Yengeç’teki Ay, Neptün ile uyumlu etkileşime girerek sevdiklerimizle olan sıcak bağları çok daha güçlendirecek. Duygusal tatmin içerisinde hissettiğimiz, yardım ve destekler alabileceğimiz güzel bir gün.


Çarşamba

Ay, Yengeç burcundan neşeli ve gösterişli Aslan burcuna geçecek. Jüpiter ile yapacağı üçgen de özgüveni birkaç kat daha artıracak. Bugün oldukça eğlenceli bir gün. Sahne sizin.


Perşembe

Ay, Aslan burcunda yine eğlenceli ve enerjik. Ay, Mars ile uyumlu Uranüs ile de sert bir etkileşimde. Mars uyumlu etkileşimi enerjimizi ve cesaretimizi yükseltecek. Uranüs karesi ise biraz fazla değişken ve gergin yapabilir. Her durumda eğlenceli ve sürprizli bir gün.


Cuma

Ay önümüzdeki iki gün çok gezegensel etkileşime girmediği bir döneme girecek. Aslan burcundan öğle saatlerinde Başak burcuna geçerek sağlık, hijyen gibi konuları ön plana çıkaracak. Daha detaylı olacağız ve sorumluluklarımıza, işimize daha çok odaklanacağız.


Cumartesi

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Başak burcu Ay’ın sevdiği burçlardandır bu bağlamda sakin bir gün. Yine sağlığa ve işlerimize odaklandığımız, varsa ev hayvanlarıyla vakit geçirebileceğimiz bir gün.


Pazar

Ay, sabah saatlerinde, öğlene kadar Başak burcundaki ilerlemesine devam edecek. Her ne kadar Neptün ile Venüs’ün zorlayıcı açısına dahil olacak olsa da Ay Venüs ile kavuşacak. Bu da ikili ilişkilerde yanılgı riski olmasına rağmen yine o konuları vurgulayıcı, duygusal destekler alabileceğimiz, romantik bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 19 Eylül Pazartesi

19 Eylül 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bazen en basit eylemler en parlak fikirlere yol açabilir. Şimdi size kendi gücünüzü hatırlatacak birçok olasılıkla karşılaşabilirsiniz. Önünüzdeki ihtimaller ve fırsatlar denizinden yararlanabilmek için harekete geçmeyi unutmayın, aksi takdirde bu güzelliklerle dolu fragmanı sadece izlemekle yetinmek zorunda kalabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yapılacaklar listeniz saatler geçtikçe uzayabilir. Şimdi zamanınızı ve özellikle paranızı sosyal etkinliklere harcamak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri kontrol edemiyormuş gibi hissetmek yerine, en azından yolculuğa çıkmaya çalışın ve evrenin sizi nereye götürdüğünü görün. Keyifli bir deneyim bulmak için çok uzağa gitmenize gerek yok, sadece hava almak bile sizi yeni ve heyecan verici yerlere götürebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güvenlik şu anda sizin için vurgulanıyor. Bu, istediğiniz her şeye sahip olmakla ilgili değil ihtiyacınız olan her şeyi elde etmekle ilgilidir. Hayatınıza bir göz atın! Herhangi bir alanda eksiklik veya dengesiz bir temel duygusu hissediyorsanız, bunun nedenini ve bu konuda ne yapabileceğinizi anlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Durumunuzu değiştirmek için gereken eylemler sizinle başlamalıdır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yola çıkmak ne kadar zor olursa olsun, ilerledikçe işler daha canlı ve enerjik olmalı. Arzularınıza odaklanmak ve elde etmek istediğiniz her şeye doğru doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için mükemmel bir zaman. Kendinizi biraz rotadan sapmış hissediyorsanız, oturun ve tekrar yola nasıl döneceğinizi bulmaya çalışın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güne cıvıl cıvıl bir ruh hali içinde başlasanız da başlamasanız da, akşam gelip yorganın altına saklanmak istiyorsanız şaşırmayın. Gün, gerçeklikten uzaklaşmanıza ve bilinçaltınızın direksiyona geçmesine izin verir. Bu gece kendinizi beslediğinizden emin olun. Şimdi kendinize ne kadar önem verirseniz, daha sonra başkalarını da o kadar önemseyebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evren size şu anda kontrol etmeniz için birçok alan sunuyor! Özellikle kariyer alanınızda birkaç hedef etrafında netlik kazanmanıza ve onlara ulaşmanıza izin veriyor. Zor bir günün ardından, tüm stresi üzerinizden atabilir ve geceyi size en çok keyif veren insanlarla geçirebilirsiniz. Bunu hak ettiniz, öyleyse devam edin ve stresinizi serbest bırakın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün uğraşacak çok alan var, ama neyse ki fazla çaba gerektirmemeli. Gün başlarken muhtemelen maceracı bir ruh halindesiniz ancak bu durum değişebilir. Profesyonel bir başarı merdiveni tırmanmanıza yardımcı olması için dünyayı gezerken öğrendiğiniz dersleri kullanın. Yaklaşımınız hedeflerinize ne kadar taze olursa, onlara ulaşma olasılığınız o kadar yüksek olur.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dünyanızı genişletme dürtüsü bugün size gelebilir ve bunu görmezden gelmekte zorlanabilirsiniz. Bugün size normal sınırlarınızın ötesine bakmanız ve neler kaçırmış olabileceğinizi görmeniz için birçok neden sunuyor. Kendinizi yeni bir sanatçıya, farklı bir mutfağa veya hatta yeni bir akademik konuya maruz bırakmak olsun, dünyaya bakışınızı genişletmek için bir şeyler yapmaya çalışın. Geleceğe bakışınızı olumlu yönde etkileyebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda her türlü değişiklik mümkündür ve işler oldukça ciddileşebilir ancak bu derinden değişen hisle tam olarak uyum içinde olmalısınız. Onları incelemek ve sizi neden bu şekilde etkilediklerini görmek için zaman ayırırsanız, eski yöntemleri aşabilirsiniz. Biraz dikkatli bir inceleme, kendinizin çok daha iyi bir versiyonunun ortaya çıkmasına neden olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mevcut tüm yükü tek başınıza omuzlamak zorunda değilsiniz! Eğer evliyseniz, ilişkinize odaklanmak için iyi bir zaman olabilir. İş ortakları veya yakın arkadaşlar da normalden daha destekleyici olabilir. Her iki durumda da, bağlantıdan çekinmeyin. Ne kadar destek toplarsanız, hedeflere o kadar hızlı ulaşırsınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu, temellere geri dönmek için iyi bir an. Bazı şeyler çok uzun süre arka plana konmuşsa, onları tekrar öne almalı ve uygun şekilde ilgilenildiğinden emin olmalısınız. Gelecekte bugün gösterdiğiniz çabayı takdir edeceksiniz. Bu yüzden, şimdi bahanelerin arkasına sığınmayı bırakın ve yola koyulun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şey bugün ne istediğinizle ilgili! Arzularınızı öne ve merkeze koyduğunuz ve diğer her şeyi başka bir zamana bıraktığınız bir günle karşı karşıyasınız. Tatmin mi arıyorsunuz? Oraya ulaşmanın en kolay yolu kalbinizi dinlemektir, çünkü o gerçekten ne istediğinizi bilir. Mümkünse işi başka bir gün bırakın ve günün tadını çıkarın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şey bugün ne istediğinizle ilgili! Arzularınızı öne ve merkeze koyduğunuz ve diğer her şeyi başka bir zamana bıraktığınız bir günle karşı karşıyasınız. Tatmin mi arıyorsunuz? Oraya ulaşmanın en kolay yolu kalbinizi dinlemektir, çünkü o gerçekten ne istediğinizi bilir. Mümkünse işi başka bir gün bırakın ve günün tadını çıkarın.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.