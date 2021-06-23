18 yaş üstüne aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Koca'nın açıklamalarından başlıklar...

18 yaş üstüne aşılama başlıyor
Yaşam
23 Haziran 2021 Çarşamba

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek" dedi. Önümüzdeki cuma gününden itibaren (25 Haziran) 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını açıklayan Bakan Koca, "Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi.


Kurban Bayramı'na kadar nüfusun en az yüzde 70'ini yani 55 milyona yakın vatandaşı aşılamayı hedeflediklerini açıklayan Koca şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz. Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir. Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek."


Koca, düzenlediği basın toplantısında salgında şu ana kadar 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimizi açıkladı ve "Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecektir. Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi" dedi.


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