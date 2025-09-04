18. İstanbul Bienali başlıyor!

Christine Tohme'nin küratörlüğündeki bienal, alışılmış bienal formatlarının ötesine geçerek üç yıla yayılan yapısıyla izleyicilerini karşılamaya hazırlanıyor. "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı edisyonun ilk ayağı "kendini koruma" ve "gelecek olasılıkları" temaları etrafında şekillenen bienalde 30'u aşkını ülkeden 47, Türkiye'den de 6 sanatçının eserleri sergilenecek. Bienal ikinci ve üçüncü ayaklarıyla 2026 ve 2027 yıllarında da devam edecek.

18. İstanbul Bienali’nin mekanları

Tohme'nin oluşturduğu kavramsal çerçeve doğrultusunda seçilen mekanlarda, Beyoğlu-Karaköy hattında birbirine yürüme mesafesinde yer alan ve bazıları ilk kez bienale ev sahipliği yapacak 8 mekan, izleyicilere hem sergileri hem de şehri keşfetme imkanı sunacak.

Bienal seyircisinin önceki edisyonlarla yakından tanıdığı Galata Rum Okulu, geniş bir seçkiyle bu yıl da bienal izleyicilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Dönemin ticaret ve zanaat hayatında önemli bir durak olan ve bienale özel yenilenen Zihni Han, Karaköy'deki rotanın dikkati çeken duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yer alan 35 numaralı binanın zemin katı bienal mekanı olarak yeniden işlevlendirilirken, tarihi dokusuyla öne çıkan Muradiye Han ve tam karşısındaki Galeri 77 de bienal ziyaretçilerini bekliyor.

Bir zamanlar dondurma külahı üretimi yapılan Külah Fabrikası, bu kez sergi alanı olarak izleyicilere kapılarını açıyor. Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi, sergi rotasında bir soluklanma noktası olarak konumlanırken aynı zamanda bienal kapsamında bir yerleştirmeye de ev sahipliği yapıyor. İstiklal Caddesi'ndeki Elhamra Han da bienalin Beyoğlu'nun kalbindeki durağı olarak izleyicileri karşılıyor.

İşaret dili çevirisi ile erişilebilir bir bienal deneyimi sunulacak

Bienale davet edilen sanatçılar, atölye ziyaretleriyle sanatçı buluşmalarının yapıldığı ve 31 Ekim-15 Aralık 2024'te açık çağrıya gelen dosyaların değerlendirildiği kapsamlı bir araştırma sürecinin sonucunda belirlendi.

Bienalin rehberli tur programı, ziyaretçilere bienal sergilerini, eğitimlerini Koç Holding desteğiyle tamamlayan, alanında uzman rehberler eşliğinde gezme olanağı sunacak.İzleyiciler, bienalin en büyük iki mekanı Galata Rum Okulu ve Zihni Han'daki tek mekanlık turlara ek olarak farklı mekanlardaki sergilerin iki ayrı yürüme rotası boyunca keşfedilebileceği, dörder mekanı kapsayan rotalı turlara da katılabilecek.

Aynı zamanda Galata Rum Okulu ve Zihni Han'da, erişilebilir bienal turları düzenlenecek. Bu turlar, görme farklılığı olan bireyler için sesli betimleme ile ve işitme engelli bireyler için işaret dili çevirisi ile erişilebilir bir bienal deneyimi sunacak. Bienalde ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve partnerlerinin danışmanlığında Mülteci Turları da düzenlenecek. Sosyal entegrasyon ilkeleri ve zorla yerinden edilmiş kişiler için hassas olabilecek sergi içerikleri gözetilerek hazırlanan tur programı Türkçe anlatımlı ve ihtiyaç halinde çevirmen eşliğinde yapılabilecek. Galata Rum Okulu'nda her çarşamba 15.00-16.00 arasında düzenlenecek turlara katılım ücretsiz olacak.

Çocuk ve gençlere yönelik öğrenme programları

Bienal Öğrenme Programı, çocuklara ve gençlere bienal eserlerini keşfetme ve kendi sanat eserlerini üretme imkanı sunacak.

Bienalin basın ön izlemeleri 16-19 Eylül, profesyonel ön izlemeler ise 18-19 Eylül'de yapılacak. Ön izleme günlerinde bienal mekanlarına girişler QR kodlarla sağlanırken 20 Eylül'den itibaren izleyiciler bienal mekanlarına kayıt yaptırmadan, ücretsiz girebilecek.

Bienal, tüm mekanlarda pazartesi günleri hariç her gün, 10.00-18.00 arasında görülebilecek. Açılış haftasına özel, sergiler 22 Eylül'de de ziyaret edilebilecek.