18 - 24 Eylül 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftanın aktörleri Güneş, Neptün ve Plüton. Öncelikle Güneş bu hafta Terazi burcuna geçiyor. Önümüzdeki 1 ay ikili ilişkiler, evlilik, diplomasi, karşılıklı yapılan işler, danışmanlık işleri, ortaklıklar konuları ön plana çıkıyor. Daha barışçıl bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.

Haftanın en önemli açıları hafta başındaki Güneş Neptün karesi ve hafta ortasındaki Güneş Plüton üçgeni. Güneş Neptün karesi aldanma, manipulasyon, kaos, kaçış, tembellik gibi riskli konuları anlatıyor. O yüzden hafta biraz karışık başlayabilir.

Hafta ortasındaki açı ise duygusal yoğunluk açısından güçlü, konsantre ve derinleştirici bir nitelikte. Neptün’ün bulanık sularını biraz daha aydınlığa çıkarabilir. Karışık başlayan ama karmaşa bulutlarının hafta ortasında dağıldığı bir haftaya giriş yapacağız. Her iki durumda da oldukça duygusal, krize gidebilecek, yanlış anlaşılma riski taşıyan bir dönem.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Haftaya Ay Akrep’te başlıyoruz. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu açı yapan ay, hırslı, derinlemesine düşünebilen, krizlere girebilen , disipline olabilen, sorumluluk sahibi duygularla haftaya başlayacağımıza işaret ediyor.

Salı

Ay Akrepteki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde manipulasyon konularına dikkat etmek gerekli. Ayrıca bugün Ay Venüs ve Jüpiter ile gergin açılara sahip. Görüş çatışmalarına özellikle sevdiğimiz kişilerle girmemeye dikkat etmeliyiz. Abartıya kaçmamalıyız.

Çarşamba

Ay öğlen saatlerine kadar Akrep’te devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ve Plütonla uyumlu etkileşimde. İnanılmaz sezgizel bir gün. Bugün işler çok derinden ileriyor ve biz de o derin sularda yüzüyoruz ve görüşümüz de çok kuvvetli. Ay ilerleyen saatlerde Yay burcunda olacak. Öğle saatleri çok daha iyimser ve bizi sulardan çıkarır nitelikte.

Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor. Merkür ile de uyumsuz açı içerisinde. Bugün patavatsız konuşmamaya dikkat etmek gerekli. Yanlış anlaşılma veya anlama potansiyelimiz çok yüksek. Kendimizi ifademiz biraz bozuk olabilir.

Cuma

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de patavatsızlık ve yanlış anlama riski çok yüksek. Çünkü ay bu sefer de Neptün ile kare açı içerisinde. Fazla iyimserlik de günün büyük riskleri arasında. Yeme içme gibi konuları abartmayalım.

Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Ay’ın bugün çok açısal etkileşimi yok. Oğlak burcunda olduğu için gerçekçiyiz, sorumluluk ve görev odaklıyız. Çok da iyimser olduğumuz söylenemez.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugüne de dikkat edelim çünkü Ay hem oğlak’da çok da iyimser değil, hem de Mars ve Plüton ile zorlayıcı açı içerisinde. Tartışma, kriz, kontrol, manipulasyon gibi konular bu günün riskleri arasında.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya