18-24 aylık bebekler için aktiviteler

Yürümeye başlayan çocuklar aynı zamanda konuşma becerileri açısından da büyük gelişme göstermeye başlarlar aynı zamanda taklit oyunlarına ilgileri artar. Koşma ve tırmanma gibi kaba motor becerilerini geliştiren çocukların bağımsızlık duygusu da gittikçe artar. İşte 18-24 aylık bebekler için aktivite önerileri:

18 aylık bebekler için aktiviteler

Bebeğinizi günlük işlerde size yardım etmeye davet edin. Taklit etmeyi severler! Bu, masayı silmek, su şişesini doldurmak veya bir evcil hayvanı beslemek gibi olabilir.

Yastıklar veya minderler gibi yumuşak nesneler kullanarak bir engel parkuru oluşturun. Küçük çocuğunuzun yuvarlanmayı, fırlatmayı ve kovalamayı denemesini sağlamak için birkaç yumuşak top ekleyin.

Minik çocuğunuzdan dil becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için kitaptaki tanıdık resimleri ("Köpek nerede?") işaret etmesini isteyin.

Buzdolabında büyük harf veya hayvan mıknatıslarıyla oynayarak ince motor becerilerini geliştirin.

19 aylık bebekler için aktiviteler

Çok da derin olmayan bir kaba biraz su koyun, içine birkaç küçük yüzen nesne ekleyin ve çocuğunuzun ölçüm kaplarıyla nesneleri çıkarmasına izin verin. (Çocuğun güvenliği için tüm bunların sizin gözetiminizde olması önemlidir.)

Peluş bir hayvan kullanarak rol yapma oyununa teşvik edin. Minik çocuğunuzun oyuncak bir kaşık ve kaseyle bebeğini beslediğini, bezini değiştirdiğini veya tıkalı burnunu sildiğini hayal etmesine izin verin. Bu, hayal gücünü, sosyal becerileri ve yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olur!

Blokları üst üste koyma alıştırması yapın ve çocuğunuzun kendi başına kaç tane blok yapabildiğini görün.

20 aylık bebekler için aktiviteler

Plastik oyuncaklar ve suyla oynayın! Plastik oyuncakları bir fırça veya yıkama beziyle yıkamak için sığ bir kap kullanabilirsiniz. Plastik bebekleri, dinozor oyuncaklarını veya plastik kamyonları da oyuna katabilirsiniz. (Güvenlik İpucu: Herhangi bir suyla ilgili aktivitede yürümeye başlayan çocuğunuzu yakından takip ettiğinizden emin olun.)

Bir sıralama etkinliği deneyin. Evin etrafından bu renklerle eşleşen birkaç renk kağıdı ve oyuncağı alın. Minik yavrunuzun oyuncakları renge göre ayırmasına izin verin.

Dışarı çıkın! Biraz tebeşir alın ve küçük sanatçınızın keşfetmesini izleyin. Bazı şekiller çizin ve çocuğunuz için onlara isim verin.

Topa tekme atmaya başlama alıştırması yapın.

Birlikte bir şeyler pişirin. Minik yavrunuzun içine biraz malzeme koyup karıştırmasına izin verin!

Boya kalemlerini ve boş bir kağıdı çocuğunuza verin ve onun bir şaheser yaratmasına izin verin.

21 aylık bebekler için aktiviteler

Basit bir hafıza oyunu yapın. Tanıdık nesnelerin veya hayvanların resmini yazdırın veya çizin. Bunları ters çevirin ve çocuğunuzdan bunları bulmasını isteyin. Örnek: "Köpek nerede?" Çocuğunuz doğru resmi çevirdiğinde, yukarı bakacak şekilde bırakın ve kalan resimler için tekrarlayın.

Suda oynayın! Suyun içine süngerler koyun ve çocuğunuzdam suyu emen süngeri sıkmasını isteyin.

Renk eşleştirme aktivitesini deneyin. Aynı renkte olan çubukları aynı renkte bir kaba veya bir fincan veya kaseye doldurmasını sağlayın.

Hayvan sesleri çıkarma pratiği yapın! Bonus: Daha fazla eğlence için hayvan resimleri veya figürleri ekleyin.

22 aylık bebekler için aktiviteler

Çocuğunuzun vücudunu tanımasına yardımcı olmak için baş, göbek ve ayak gibi farklı yerlere hediye fiyonk yerleştirin ve ona “Kulağına fiyongu yapıştır” gibi çeşitli talimatlar verin.

Evin etrafında "Saklambaç" oynayın. Peluş bir hayvan gibi tanıdık bir nesneyi saklayın ve sonra birlikte bulun. Nesnenin nerede saklandığını tanımlamak için "altında", "üzerinde" ve "içinde" gibi tanımlayıcı kelimeler kullanarak çocuğunuzun kelime dağarcığına yardımcı olabilirsiniz.

Tuvalet kağıdı rulolarıyla yaratıcı olun. Oyuncak arabalar için tüneller, ponponlar için kaydıraklar ve dürbünler yapın.

Büyük tahta boncuklar verin (boğulma tehlikesi oluşturmayacak kadar büyük) ve çocuğunuzun bunları bir ayakkabı bağcığına dizmesini sağlayın.

Çocuğunuzu nesneleri farklı şekillerde kullanmaya teşvik edin. Bir bloğu oyuncak telefon olarak veya bir oyun kasesini şapka olarak kullanarak model oluşturun.

23-24 aylık bebekler için aktiviteler

Okurken arama ve bulma oyunu oynayın. "Bu sayfadaki arabayı görüyor musunuz?" "Halının üzerinde hangi hayvan var?" Bu dil gelişimine yardımcı olabilir.

Bir kevgirin deliklerinden iplik geçirme etkinliği yapın. Bu etkinlik ince motor becerilerini geliştirmede oldukça etkilir. Çekmeyi öğrendiklerinde, bunları kendi başlarına deliklerden geçirmelerine fırsat verin (Muhtemelen başlamak için onlara rehberlik etmeniz gerekecektir.).

Bloklarla inşa edin - devirebileceğiniz kuleler yapın veya oynayın!

Sırayla vurarak bir balonu havada tutmaya çalışın. Ayrıca kaba motor becerilerinin gelişimi için tekmelemeyi de deneyebilirsiniz.

Bir kitap okurken sayfaları çevirmeyi çocuğunuzun yapmasına izin verin.

Çocuğunuzun ellerini tutun ve alçak basamaktan veya kaldırımdan "atlamayı" deneyin. Desteğinizle aşağı doğru atladığınız o küçük sıçrama çocuğunuzun kendi başına yerde zıplamayı öğrenmesine yardımcı olur.

Bu öneriler 18-24 aylık, yürümeye başlayan çocuklar içindir. Unutmayın, her yürümeye başlayan çocuk kendi hızında gelişir. Bu aktiviteleri bu aylardan önce, boyunca ve sonrasında da deneyebilirsiniz.

Referanslar

Cara Dumaplin. "Activities for Toddlers (18 months-4 years)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-toddlers-18-months-4-years#what-are-indoor-activities-for-toddlers (28.01.2025).