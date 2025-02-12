17 - 23 Şubat 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Şubat ayının ortaları gezegen açıları açısından biraz sakin görünüyor. Geçen haftaki gibi bu hafta da çokça açısal etkileşim yok. Merkür’ün Mars üçgeni ve Jüpiter karesi dışında başka bir açı yok. Güneş de 18’inde Balık burcuna geçiyor. Hassaslığımız, romantizmimiz, duygusal oktavımız yükseliyor. Biraz daha bulanık, kaotik bir döneme giriyoruz diyebilirim tabii tüm gezegensel etkileşimleri düşünmek gerek ama Güneş Balık döneminde bu hassasiyetlerin daha fazla arttığını gözlemleyebiliriz.

Merkür’ün Mars ile uyumlu açısı cesaretimizi, zihinsel hızımızı, biraz sivri dilimizi artıran bir etki. Bu dönemde iletişim ve kısa yolculuk trafiği artabilir. Tartışmalara dikkat etmek gerekli. Neyse ki açının türü uyumlu ve Mars’ın ve Merkür’ün uyumlu etkilerinin bir araya geleceği durumlar anlamına geliyor. Cesaret ve özgüvenimiz oldukça yüksek.

Merkür Jüpiter ile sert etkileşimde. Bu açı da özgüveni, fikirsel çatışmaları çokça yükselten bir etki. İletişim ve yolculuk trafiğini bu açı da çok fazla yükseltiyor. Yani iletişimin çok yüksek olduğu bir haftadayız. Fazla iyimserlik biraz handikap olabilir. Detaylara odaklanmak için biraz daha gayretli olmazsak hatalar yapabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya giriş yapıyoruz. Sosyal bir gün. İkili ilişkiler, arkadaş ilişkileri, ikili görüşmeler yaptığımız arkadaşlarımız ile sosyalleştiğimiz diplomatik bir gün, ay’ın bugün pek açısal etkileşimi yok.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Hem bu geçiş hem de Ay’ın Plüton ile karesi günü biraz krizli bir hale getirebilir. Bugün manipülatif ve fazla sorgulayıcı davranabiliriz. İletişimimiz aslında iyi, Ay Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimde. Diplomasiyi koruma şansımız var.

Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Akrep burcunu pek sevmese de bugün bence güzel, hırslı, dönüşüm gücü yüksek bir gün. Ay, Mars ve Satürn ile büyük üçgen açı kalıbı yapacak. Hem disiplinli hem cesur hem girişken hem de sabırlı olduğumuz bir gün. Yeni başlangıçlar için güzel.

Perşembe

Ay bugün de Akrep burcunda. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek. Gün içerisinde Güneş ile bir sert etkileşimi var. Kendimizi ifademiz biraz problemli olabilir, ego çatışmaları yaşanabilir. Ay Neptün ile uyumlu açıda, aslında empati yeteneğimiz de güçlü, çatışmaları yumuşatan bir açı. Yine de dikkat.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiyor. Aslında haftanın belki de en hareketli günü. Bugün çok neşeli, çok iyimser, enerjik fakat biraz sakar, dikkatsiz, patavatsız, iletişim problemleri yaşayabildiğimiz bir gündeyiz. Ay Merkür ve Jüpiter ile sert etkileşimde. Venüs ile de uyumlu, bugün çekiciliğimiz de oldukça yüksek, her ne kadar biraz yanlış anlamaya müsait de olsa sosyal becerilerimizi üst düzeyde kullanabiliyoruz.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında dünden çok farklı diyebilirim. Düne göre biraz daha kötümser, daha gerçekçi olduğumuz bir gün. Ay Satürn iler sert açıda. Yani öyle bir şey aklıma geliyor ki sanki bir gün önce çok eğlenmişiz, bugün bu eğlencenin ceremesini çekiyoruz gibi.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha disiplinli, gerçekçi olduğumuz, sorumluluklara odaklandığımız bir gün. Güneş ile Ay uyumlu, ifademiz güçlü, karşı cinsle ve ailemizle aramız iyi.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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