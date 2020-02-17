17 - 23 Şubat haftası nasıl geçecek?

17 - 23 Şubat 2020 haftası nasıl geçecek?

Rümeysa Ergüden, 17 - 23 Şubat 2020 haftası burç yorumunuzu yazdı...

Ay’ın Aslan burcuyla yaptığı açılardan dolayı bu hafta bulunduğunuz yerlerde lider rolü üstlenmeniz gerekebilir. Programınızın çok yoğun olmasından dolayı bu liderlik rolünü başkasına devretmeyi düşünebilirsiniz ancak bunu yapmamanızı önerilir. Çünkü unutmayın ki otoriter tavrınızın herkes tarafından dikkat çekmesi daha güçlü insanlarla bağlantıya geçmenize yardımcı olacaktır.

Balık burcunun 23. evinde olan değişimler bu aralar yapacağınız işleri yetiştirmekte biraz sıkıntı çekeceğinizi gösteriyor. Yapacağınız hiçbir işi erteleyip kendinizi sıkıştırmayın. Günü gününe planınıza uymaya kesinlikle özen gösterin.

Venüs ve Plüton’un kare açı yapması ilerleyen haftalarda yapacağınız bir iş birliğine işaret ediyor. Bu ortaklık iki tarafa da oldukça faydalı olacak.

Günlük burç yorumları! (17 Şubat 2020 Pazartesi)