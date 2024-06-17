17 - 23 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yine oldukça hareketli. Tam 3 gezegen bu hafta Yengeç burcuna geçecek. Güneş, Merkür ve Venüs. Yengeç sezonu başlıyor. Ailemize, sevdiklerimize, eve, gayrimenkule daha fazla önem verdiğimiz, biraz daha kapalı, duygusal ve empati gücümüzün yüksek olduğu bir dönem. Bu hem iletişimimizde hem de ikili ilişkilerde ortaya çıkıyor. İlişkilerde daha sadık, genel olarak daha geleneksel bir dönemdeyiz.

Ayrıca hem Güneş hem Venüs hem de Merkür kavuşum açısı yaptıktan sonra 3’ü birden Neptün’ kare açı gerçekleştirecekler. Bu üçünün birleşmesi her ne kadar yengeç burcu döneminde de olsak sosyalliğimizi, iletişim trafiğimizi artıracak, fakat bunların hepsi Neptün’e kare yaptığı için genel olarak aldanma, aldatma, yanlış anlama, anlaşılma gibi konulara çok dikkat. Bu dönemde büyük hatalar yapabiliriz. Biraz yön kaybına uğradığımızı hissettiğimiz dönemlerde olacağız. Ayrıca hem Neptün etkisi hem de Yengeç etkisinden dolayı Aşırı derecede duygusal bir dönemde olabiliriz.

Aslında Neptün Balık burcunda olduğu için bu kare açı astrolojide “burç ötesi” olarak nitelendirilir. Yani açının niteliği sert bile olsa iki gezegen uyumlu burçlarda olduğu için (Yengeç ve Balık) bu açıyı biraz daha yumuşak yaşayacağız demektir ve uyumlu açıymış gibi birtakım yeteneklerin de yükseldiği bir dönem olabilir. Yani sanatsal açıdan, empati açısından, yaratıcılık açısından da oldukça güzel bir dönem. İhtiyacı olanlara yardım etmek, özellikle Bayram döneminde oldukça güzel olacaktır.

Son olarak Merkür Mars uyumlu açısına da değinelim. Bu da zihnimizin hızını artıracak, iletişimsel cesaretimizi artıracak bir açı. İletişimsel olarak çok da özgüvenimizin olmadığı bu dönemde bu özgüveni artıracak bir açı. Hafta sonunda daha çok hissedeceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Akrep burcunda başlıyoruz. Bayram günlerinin başları biraz yüzleşmelerle, krizlerle geçebilir, yine de Güneş Merkür ve Venüs kavuşumuna uyumlu açılar yapıyor. Bu da iletişim becerimizi, sevgiyi alma/verme özelliklerimizi güçlendiriyor.

Salı

Ay Akrep burcunda devam ediyoruz. Bugün de yine biraz krizli geçebilecek, yoğun duygusal bir gün. Kıskançlık, manipülasyon konularına dikkat etmek lazım. Ay’ın bugün çok dikkat çekici bir açısı yok.

Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bu da bizi biraz daha krizli bir ortama çekebilir. Fazla isyankar, ani davranışlar sergileyen bir durumda olabiliriz. Çok aşırı değişken bir gün olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Yay burcuna geçiyor.

Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor. Bugün çok daha iyimser, hareketli, neşeli, biraz abartmaya müsait bir gün çünkü Ay Jüpiter ile karşıt açıda olacak. Bugün çok fazla abartabilir, fazla iyimser olabiliriz. Bu konulara biraz dikkat etmek lazım. Onun dışında özgüvenimiz yüksek.

Cuma

Ay Yay burcunda devam ediyor. Yine iyimser bir burçtayız fakat Ay Satürn ile sert etkileşimde, o yüzden bugün o kadar da iyimser olamayabiliriz. Bayram’ın bitmesiyle birlikte tatil yapmayanlar için iş yükü biraz fazla olabilir

Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün Dolunay günü. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Enerjik, disiplinli, sorumluluklarının bilincinde bir gün.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile de uyumlu etkileşimde. Sorumluluklarının bilincinde olmaya devam ediyoruz, disiplinimiz ve gerçekçiliğimiz yüksek. Bugün disiplin içeren konularda yeni başlangıçlar için değerlendirilebilir

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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