17 - 23 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 17 - 23 Haziran 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

17 - 23 Haziran 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 17 Haziran 2024 13:00
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Esenlikler. Bu hafta yine oldukça hareketli. Tam 3 gezegen bu hafta Yengeç burcuna geçecek. Güneş, Merkür ve Venüs. Yengeç sezonu başlıyor. Ailemize, sevdiklerimize, eve, gayrimenkule daha fazla önem verdiğimiz, biraz daha kapalı, duygusal ve empati gücümüzün yüksek olduğu bir dönem. Bu hem iletişimimizde hem de ikili ilişkilerde ortaya çıkıyor. İlişkilerde daha sadık, genel olarak daha geleneksel bir dönemdeyiz.


Ayrıca hem Güneş hem Venüs hem de Merkür kavuşum açısı yaptıktan sonra 3’ü birden Neptün’ kare açı gerçekleştirecekler. Bu üçünün birleşmesi her ne kadar yengeç burcu döneminde de olsak sosyalliğimizi, iletişim trafiğimizi artıracak, fakat bunların hepsi Neptün’e kare yaptığı için genel olarak aldanma, aldatma, yanlış anlama, anlaşılma gibi konulara çok dikkat. Bu dönemde büyük hatalar yapabiliriz. Biraz yön kaybına uğradığımızı hissettiğimiz dönemlerde olacağız. Ayrıca hem Neptün etkisi hem de Yengeç etkisinden dolayı Aşırı derecede duygusal bir dönemde olabiliriz.


Aslında Neptün Balık burcunda olduğu için bu kare açı astrolojide “burç ötesi” olarak nitelendirilir. Yani açının niteliği sert bile olsa iki gezegen uyumlu burçlarda olduğu için (Yengeç ve Balık) bu açıyı biraz daha yumuşak yaşayacağız demektir ve uyumlu açıymış gibi birtakım yeteneklerin de yükseldiği bir dönem olabilir. Yani sanatsal açıdan, empati açısından, yaratıcılık açısından da oldukça güzel bir dönem. İhtiyacı olanlara yardım etmek, özellikle Bayram döneminde oldukça güzel olacaktır.


Son olarak Merkür Mars uyumlu açısına da değinelim. Bu da zihnimizin hızını artıracak, iletişimsel cesaretimizi artıracak bir açı. İletişimsel olarak çok da özgüvenimizin olmadığı bu dönemde bu özgüveni artıracak bir açı. Hafta sonunda daha çok hissedeceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Akrep burcunda başlıyoruz. Bayram günlerinin başları biraz yüzleşmelerle, krizlerle geçebilir, yine de Güneş Merkür ve Venüs kavuşumuna uyumlu açılar yapıyor. Bu da iletişim becerimizi, sevgiyi alma/verme özelliklerimizi güçlendiriyor.


Salı

Ay Akrep burcunda devam ediyoruz. Bugün de yine biraz krizli geçebilecek, yoğun duygusal bir gün. Kıskançlık, manipülasyon konularına dikkat etmek lazım. Ay’ın bugün çok dikkat çekici bir açısı yok.


Çarşamba

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile sert etkileşime girecek. Bu da bizi biraz daha krizli bir ortama çekebilir. Fazla isyankar, ani davranışlar sergileyen bir durumda olabiliriz. Çok aşırı değişken bir gün olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Yay burcuna geçiyor.


Perşembe

Ay Yay burcunda ilerliyor. Bugün çok daha iyimser, hareketli, neşeli, biraz abartmaya müsait bir gün çünkü Ay Jüpiter ile karşıt açıda olacak. Bugün çok fazla abartabilir, fazla iyimser olabiliriz. Bu konulara biraz dikkat etmek lazım. Onun dışında özgüvenimiz yüksek.


Cuma

Ay Yay burcunda devam ediyor. Yine iyimser bir burçtayız fakat Ay Satürn ile sert etkileşimde, o yüzden bugün o kadar da iyimser olamayabiliriz. Bayram’ın bitmesiyle birlikte tatil yapmayanlar için iş yükü biraz fazla olabilir


Cumartesi

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün Dolunay günü. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Enerjik, disiplinli, sorumluluklarının bilincinde bir gün.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile de uyumlu etkileşimde. Sorumluluklarının bilincinde olmaya devam ediyoruz, disiplinimiz ve gerçekçiliğimiz yüksek. Bugün disiplin içeren konularda yeni başlangıçlar için değerlendirilebilir


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 17 Haziran Pazartesi

17 Haziran 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün zihninizi etkileyen tutkulu düşünceler nedeniyle kalıcı kararlar vermemeye çalışın. Risk almak veya bir sorunu görmezden gelmek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Mutluluğunuzun çoğunu, aslında hayatınızın bir parçası olmayan bir şeye yatırmak, şu anda güçlü bir eğilim olabilir ancak şimdiki zamandan aldığınız zevki azaltabilir. Sağlıksız illüzyonlardan kurtulmanın sizi genel olarak daha güçlü bir konuma getirebileceğini akılda tutmak önemlidir. Bu, yaratıcı arayışlar için iyi bir zaman olabilir ancak bir hedefe ulaşmak heyecan verici olsa da, anın tadını çıkarmanızı engelliyorsa o zaman daha pratik bir şeye odaklanmanız gerekebilir. Umutlarınızı belirli bir şeye bağlamak yerine eğlenmeyi hedeflemeniz daha iyi olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün da bulanık veya çarpık değer algılarına işaret edebilir. Fikirlere, nesnelere veya insanlara aşık olduğunuzdan bunları net bir şekilde görmeniz pek mümkün değildir. Bunun nedeni, tutkunun hayatınızda çok fazla rol oynaması ve bir durumun gerçeğini gölgeleyebilmesidir. Şimdi bazı cevapları bulmak zor olabilir ve konuşmalar karmaşık olabilir. Kendinize gerekli dinlenmeyi, boş zamanı ya da manevi desteği esirgediyseniz, şimdi özellikle bitkin hissedeceksiniz ve bu ihtiyaçlara dikkatinizi çekeceksiniz. Bir proje veya fikir konusunda tereddüt ediyorsanız işleri yoluna koymak için biraz daha zaman ayırın. Bir durumun gerçekliğini görüp takdir ederek kendiniz için daha iyisini yapmış olursunuz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün sonuca varmadan önce acele etmemeniz gerektiğine işaret ediyor. Algılarınız bir değişim halinde. Arzulu düşünceler bugün gördüklerinizi gölgeleme eğiliminde ve diğerleri sizi biraz gizemli bulabilir. Ne olursa olsun, karar verme ve taahhütte bulunma konusunda kendinizi yeterli hissetmiyorsanız, kendinize daha fazla güvenene kadar bunları erteleyin. Arkadaşlar ve para bugün pek iyi anlaşamıyor, bu nedenle borç vermekten ve harcamaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmaları veya değerli eşyaların kaybını önlemek için elinizden geleni yapın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün geleceğinizi, kariyerinizi veya itibarınızı net bir şekilde göremeyebilirsiniz, bu durum ruh halinizi geçici olarak bulanıklaştırabilir. Muhtemelen şimdilik girişimler ve fikirler üzerine harekete geçmemek en iyisi. Bir durumu yanlış okumak veya meselelere hüsnükuruntu merceğinden bakmak çok kolaydır. Bu sizi duygusal düzeyde biraz savunmasız bir konuma getirebilir. Bugünü, hemen sonuca varmadan, olasılıkları hayal etmek için kullanmayı hedefleyin ve bir konunun doğrusunu görmek için zaman tanıyın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi, yüzleşmek istemediğiniz bir konu hakkında duygusal perdeleri açmaya teşvik edebilir. Şimdi bir sonuca varmaktan kaçınmak en iyisi olsa da kritik ayrıntıları gözden kaçırmamak için ekstra çaba göstermelisiniz. Zihinsel konsantrasyon, kendiliğindenlik veya doğrudan eylem gerektiren görevler şimdilik pek iyi sonuç vermeyebilir. Yanlış anlaşılmalar çok fazla olabileceğinden, bir sırrı paylaşmaktan kaçınmak en iyisi olabilir. Elbette bugün sosyal veya sevgi düzeyinde normalden daha hassas olabilirsiniz. Duyguların muhakeme yeteneğinizi bulanıklaştırmasına izin vermeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla bağlantı kurmak ve yeni şeyler öğrenmek için harika bir formdasınız sevgili Aslan ancak bugünün enerjileri kafanızı biraz karıştırabilir. Algılar değişken olduğundan, taahhütte bulunmamak en iyisidir. Mali veya destek sorunları ön plandaysa, belirsizliği artık normalden daha fazla hissedebilirsiniz ve bu da ruh halinizi etkileyebilir. Başkalarından beklentilerinizi çok yüksek veya çok düşük tutmuş olabilirsiniz! Paylaşılan kaynaklarla ilgili olup bitenleri takip etmeye çalışın. Günün küçük zorluklarından, bir planı ilerletmeden önce manevi ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İlham ihtiyacı açıkça ortaya çıkabilir!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün enerjinin veya coşkunun tükendiğini hissetme eğilimi yüksek ancak bu yalnızca geçicidir ve bir mola vermeniz veya dinlenmeniz gerektiğine dair bir hatırlatıcı olarak hizmet edebilir. Birine ya da bir şeye güvenme konusunda dikkatli olun ve daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar yargılamayı bırakın. Elbette, eğer birini, bir ilişkiyi veya bir durumu net bir şekilde görmediyseniz, muhtemelen şu anda biraz hayal kırıklığına uğramış hissedeceksiniz. Başka tarafa bakmak sizi geçici olarak rahatlatsa da kendinizi gerçekten kandıramazsınız. Mümkün olduğunca insanlarla ilgili yanılsamaları arkanızda bırakmaya çalışın çünkü bir insanı hayal ettiğiniz gibi değil, olduğu gibi sevmek daha iyidir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün kişisel zevkinize müdahale edebilecek bir belirsizliğe işaret edebilir. Bugün pratik konulara odaklanmak kolay değil çünkü düşünceniz şimdilik mekanik olmaktan çok hayal ürünü ve yaratıcı. Mümkünse aşırı derecede yorucu veya zorlu faaliyetler planlamamaya çalışın. Başkalarına olduğu kadar kendinize de adil ve nazik olmaya çalışın. Elbette arzularınızın peşinden gitmek ile temkinli olmak arasında kalabilirsiniz. Anahtar, işleri yavaş ama emin adımlarla ele almak ve mümkünse hayal gücünüzü besleme ihtiyacınızı karşılamaktır. Unutmayın, taahhütlerde bulunurken dikkatli olmak bir zayıflık işareti değil, kendinizi korumanın bir yoludur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün algılara müdahale edebilir. Sizi mevcut yolunuzdan saptırabilecek iki karmaşık etkenin devreye girmesi nedeniyle bu, taahhütlerde bulunmak için güvenilir bir gün değil. Bir oyun planınız olmayabilir veya bir projeyi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz zaman veya kaynak miktarını hafife aldığınızı keşfedebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde sinyaller o kadar karışık olabilir ki bir kişiyi veya durumu okumak imkansız sayılabilir. Hayal gücü sizi kendinizi kandırabileceğiniz bir noktaya götürebilir ya da daha yapıcı bir şekilde, örneğin yaratıcı bir arayışa yönlendirilebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, geçmişteki hatalara veya kaçırılan fırsatlara odaklanmak günün bir eğilimidir. Şimdi suçluluk duygusu hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilir. Bakış açınızı değiştirmeyi hedefleyin ve bunları büyüme sürecinizde basamak taşları olarak görün. Geçmişteki kararlarınızı sorgulamak veya yaşam yolunuzu değiştirmek için ani bir dürtü hissetmek gibi şimdi ortaya çıkan olağandışı düşünceleri inceleyin ancak bu şeylerin tartışmasını sizin ve başkalarının daha net düşündüğü bir zamana saklayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugüne dair beklentiler biraz yanlış olabilir. Hedefleriniz veya vizyonlarınız geçici olarak bulanıklaşabilir. Sonuç olarak, rekabetçi olmayan ve iddiasız aktiviteler bugün sizin için daha iyi. Kendinizi güvenli ve pürüzsüz bir şekilde tam olarak ifade edemiyormuşsunuz gibi ve biraz uyumsuz hissedebilirsiniz. Somut kararlar almak yerine ayarlamalar ve iyileştirmeler yapmak için daha iyi bir gün. Sonuçlara varmak için zaman ayırın. Aslında zaman, bir teoriyi veya algıyı test etmek için en iyi araçlardan biri olabilir, çünkü zaman geçtikçe mantık devreye girer. Bugün duygusal olarak daha savunmasız olduğunuzu ve algılarınızın daha çok hüsnükuruntu tarafından yönlendirilebileceğini düşünün. gerçeğin farkına varın ve seçimlerinizi buna göre yapın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün duygusal açıdan sallantılar mümkün. Bu kadar içsel belirsizlik varken, henüz dış dünyayla savaşmamak en iyisi. Günün enerjileri güçlendirmekten çok kafa karıştırma eğiliminde olduğundan, sonuçlara varmak için acele etmeyin. Kaygı veya suçluluk üretkenliği etkileyebilir ancak tartışmalar artık çıkmaza girebileceğinden, bu enerjinin kişisel etkileşimlerinize sızmasına izin vermemeye çalışın. İyi yaptığınız şeye bağlı kalmak artık faydalı olabilir. Önemli konuları daha net bir güne bırakın ve şu anda gördüklerinize çok fazla duygusal enerji harcamaktan kaçının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, gün kafa karışıklığına işaret ediyor ve sanki belli belirsiz yoldan çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Bu, kendinden emin kararlar vermek veya bir planı ileriye taşımak için pek de ideal bir gün değil. Aşk hayatınızda ve ev hayatınızda güvenlik, rahatlık ve huzur arzunuz güçlü ancak bugün kendinizi biraz tatmin edilmemiş hissedebilir veya alışılmış olandan daha fazlasına özlem duyabilirsiniz. Geçmişte kaçırılan bir fırsat için endişelenmemeye çalışın çünkü bu sadece hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun yerine, gelecekte daha hazırlıklı olmaya karar verin. Mümkünse ayarlamalar ve düzenlemeler yapmaya çalışın.

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