17 - 23 Haziran 2019 haftası nasıl geçecek?

17 - 23 Haziran 2019 haftası günlük burç yorumunuz...

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17 - 23 Haziran haftası nasıl geçecek?

Dolunay Yay Burcu’nda!

17 - 23 Haziran haftası, Jüpiter gerilerken, Satürn ve Neptün açı yaparken Yay burcunda Dolunay’da başlıyor. Ardından Mars ve Merkür Pluto'yla karşı karşıya gelince herşey daha da yoğunlaşıyor. Ancak yakında Neptün Yaz Gündönümü’nde retro olarak geri dönünce arınabileceksiniz. Bu hafta parlak renkler, keskin kontrastlar, büyük tutkular ve inanılmaz romantizmgündemimiz olacak.

 

Şanslı olacağız!

17 Haziran Pazartesi günü Yay burcunda şanslı Jüpiter'in Dolunay'ına sahibiz ve şans bizlere gerçek anlamda gümüş tabakta servis ediliyor! Ayrıca, çok çalışıp ve şansınızı en üst düzeye çıkarmak için elinizden geleni yaptıysanız, nihayet ödülleri almaya hazırsınız.

 

Salı günü Neptün - Satürn açısı mükemmel. Artık hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çabaladınız, bilgiyle donandınız ve şimdi sihrinizi yapmaya hazırsınız!

 

Tutkulu karşılaşmalara ve yoğun çatışmalara bu hafta hazır olun!

Çarşamba günü, Merkür Oğlak burcundaki Pluto'ya karşı, sonra Mars'ta Yengeç’te var. Sıkı tutunun. Tartışmalar kızışacak ve güç mücadeleleri başlayacak. Yine de, eğer bir miktar zorluğun tadını çıkarırsanız, bu enerji tam size göre. Savaşa hazır mısınız? İnanılmaz değişim güçlerine hazırlanın ve enerjinizi  çalmalarına izin vermeyin!

 

Güneş 21 Haziran'da Yengeç'te!

Balık burcunda Neptün retrosu kırılgan, umutsuzca romantik bir duygu dalgasına bizi sürükleyecek. Artık duyguların çok coşkulu, gözlerin çok nemli, kalbin umut ve hayallerle dolu…

 

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