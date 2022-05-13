16 - 22 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli göksel etkilerinden biri ilk gün yaşayacağımız Ay tutulması olacak ki bununla ilgili detaylı yazıyı geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Bir diğer çok önemli etki ise Mars Neptün kavuşumu olacak. Bu kavuşum oldukça aldatıcı olabilecek etkiler taşıyor zira iki gezegen de Balık burcunda ve burası bir nevi Neptün’ün evidir diyebilirim. Yani yanlışlıklar, yanılgılar, fazla idealize etmek gibi konuları bu hafta yüksek oktavda yaşayabiliriz. İşin içine tehlike katan ise Mars yani aksiyonlarımız. Mars bu dönemde bize yanlış aksiyonlar yaptırabilir, gereksiz yere duygusallığa, alınganlığa kapılıp yapmamamız gereken hareketler yapabiliriz, kaza riskleri maalesef mevcut. Özellikle su ile ilgili konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Spor yaparken de vücudumuza çok yüklenmemeli, sakatlık yaşamamak için esneme ile başlamayı unutmamalıyız. Zira ben bu yazıyı yazarken Mars Neptün etkisi başlamıştı ve ben bu etkiyi bizzat yaşadım. Hem de Balık burcunun vücutta temsil ettiği ayak bölgesi ile ilgili. Ayaklara da dikkat etmek gerekli.

Onun dışında Güneş’in Plüton ile bir altmışlığı bizim odağımızı ve içsel gücümüzü artırırken Merkür’ün retro da olsa Jüpiter ile altmışlığı eğitim ve iletişimsel konularda olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca bu hafta Güneş İkizler burcuna geçerek Merkür ile ikizler burcunda bir kavuşum gerçekleştirecekler. İletişim trafiği artacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Tutulma günü. Ay sabah saatlerinde Akrep Öğle saatlerinde Yay burcunda olacak. Akrep burcundayken biraz rahatsız bir durumda ve hem Satürn hem Mars Neptün hem de Plüton ile oldukça fazla etkileşimde. Çok hareketli, engel ve motivasyonu bir arada yaşadığımız bir gün olacak. Öğle saatlerinde iyimserliğimiz artacak.

Salı

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Venüs ile yapacağı olumlu açı ile ilişkilerimiz hareket ve canlılık kazanacak. İyi hissettiğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay, sabah saatlerinde Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Öğle saatlerinde ise Oğlak burcuna geçecek ve biraz daha sorumluluklara odaklanacağız fakat iyimserlik Jüpiter karesi ile birlikte devam ediyor olacak.

Perşembe

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu bir kontak kuracak. Değişikliklere sistemli bir şekilde ayak uydurabileceğiz. Yeni şeyler öğrendiğimiz, sıra dışı bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde Kova burcuna geçecek olan Ay gün içerisinde Plüton ile kavuşacak, biraz kriz yaratabilecek bir durum fakat Güneş ve Merkür ile kuracağı uyumlu açı ile özgüven ve motivasyonu da sağlayabileceğiz.

Cumartesi

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve Uranüs ile zorlu bir etkileşime giriyor. Bu da bugün fazla değişken, gergin ve isyankar olabileceğimiz anlamına geliyor. Her anlamda sıra dışı bir gün olacak.

Pazar

Kova burcunda ilerleyen ay bu gün ise Satürn ile kavuşuyor. Bir önceki günün sıra dışılığı bugün biraz daha gelenekçi bir yapıya bırakıyor kendisini. Bugün biraz daha evimizde olduğumuz, çok sosyalleşmediğimiz, entelektüel faaliyetlere ağırlık verdiğimiz bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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