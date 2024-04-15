15 - 21 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Sırasıyla önce Merkür Venüs ile kavuşuyor. Tatlı dilimiz güçleniyor, ikili ilişkilerde romantik hamleler beklenebilir, Merkür Retro olmasına rağmen illaki önemli anlaşma, görüşme varsa hafta başına denk getirilebilir.

Devamında Güneş Boğa burcuna geçecek. Agresif ve hareketli Koç burcundan sakin ve rahat Boğa sezonuna geçeceğiz.

Ayrıca Güneş Plüton karesi yaşayacağız. Krizli bir durum yaşanabilir. Bayram sonrası önemli kırılmalar yaşanbilir. Manipulatif hareketler, güç savaşları yaşanabilir.

Fakat Ay’ın en önemli açılarını bu hafta yaşayacağız. Mars Jüpiter Uranüs Kavuşumuna uyumlu açı yapacak. Jüpiter Uranüs kavuşumu belki de yılın en önemli açılarından biri diyebilirim.

Jüpiter, genişleme, büyüme, şans ve bolluk gezegenidir. Pozitif enerji, iyimserlik ve genişleme ile ilişkilendirilir. Uranüs ise aniden gelişen olaylar, sürprizler, yenilikler ve değişimlerle bağlantılıdır. Aynı zamanda özgürlüğü, bağımsızlığı ve orijinalliği temsil eder.

Boğa burcu, toprak elementinin bir parçası olarak, maddi değerler, sabitlik, güvenlik ve dayanıklılık ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, Jüpiter ve Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşması, maddi konular, finansal sistemler, doğal kaynaklar ve çevre üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Ekonomik ve Finansal Sistemlerde Değişim: Finansal piyasalarda dalgalanmalar, beklenmedik kazançlar veya kayıplar, yeni para birimlerinin ortaya çıkışı ya da mevcut ekonomik yapıların yeniden şekillenmesi mümkündür

Teknolojik Yenilikler ve Keşifler: Uranüs'ün yenilikçi enerjisi, teknoloji ve bilim alanında önemli atılımlara işaret edebilir. Özellikle sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilerde büyük ilerlemeler görülebilir

Toplumsal Değişimler: Toplumsal değerlerde ve insanların bakış açısında değişiklikler, özellikle maddi değerler ve doğaya olan saygı konusunda yeni fikirler ortaya çıkabilir

Ayrıca Mars’ın bunlara uyumlu açısı da etkileşimi, tetiği artıracak. Cesareti ve girişimi güçlendirecek. Bu hafta başladığımız konuların çok büyük olasılıkla başarıyla sonuçlanması sözkonusu.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Güneş Merkür ve Venüs ile sert etkileşime girecek, aile ile veya eşimiz, sosyal ilişkilerimiz ile birtakım anlaşmazlıklar, alınganlıklar yaşanabilir. Ayrıca Mars ve Satürn ile ayın uyumlu etkileşimi var. Bunlara ek olarak haftaya başlangıcımız disiplinli ve enerjik.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Güneş ve Plüton ile bir T-kare açı kalıbı oluşturacak. Yani zorlayıcı bir etkileşime girecek. Ego savaşları bugünün çok önemli bir konusu. Ayrıca manipulatif hareketler ve güç savaşları da günün konuları arasında. Aile ve sosyal ilişkilerimizde anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs Jüpiter kavuşumuna kare yapacak. Haftanın en belirgin günü olabilir. O kavuşumu tetikleyecek çünkü. Çok sürprizlere açık bir gün. Ayrıca sosyal açıdan da iyi.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde aslan burcunda, öğleden sonra ise Başak burcuna geçiyor. Öğleden sonra sorumluluklarımıza, sağlığımıza biraz daha odaklandığımız bir gün.

Cuma

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz negatif duygular içerisinde olabiliriz. Ay Satürn ile karşıt açıya yani sert etkileşime giriyor. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz bir gün.

Cumartesi

Bugün oldukça hareketl. Ay Başak burcunda Neptün Mars ve Satürn’e karşıt yapıyor. Bugün de biraz gergin, negatif bir gün. Yine de Jüpiter Uranüs kavuşumuna da bir olumlu etkileşim var. Bu özgüvenimizi biraz daha artırıyor.

Pazar

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde ayın açısal etkileşimi çok değil. Terazi burcunda sosyalleşmeye, evliliğimize veya ikili ilişkilerimize odaklanıyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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