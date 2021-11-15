15 - 21 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 15 - 21 Kasım 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

15 - 21 Kasım 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
15 Kasım 2021 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli gökyüzü etkisi ayrıca bir yazıda yazacağım 19 Kasım Ay Tutulması olacak. Boğa burcunda gerçekleşecek bu tutulmanın etkileri en az 6 ay sürecek ve Aralık güneş tutulmasıyla birlikte 2022’nin ilk yarısını genel olarak şekillendirici etkilere sahip olacak. Boğa burcundaki Ay Tutulması veya tüm göksel etkiler finansal kaynaklarımızla, maddi güvenceyle, toprakla, sahip olduğumuz mallarla alakalıdır. Bu tutulma ALGOL sabit yıldızı ile de birleşeceği için etkileri bir kat daha yoğun geçebilir.


Bir diğer önemli gök etkisi ise Mars’ın hafta sonlarına doğru Uranüs ile yapacağı sarsıcı karşıt açı olacak. Sarsıcı diyorum çünkü Mars gibi agresif, tetikleyici bir gezegenin ani ve değişken şartları anlatan Uranüs ile karşıt açı yapması çok aşırı hızlı değişen konulara ve çok sürprizli konulara işaret edecek gibi gözüküyor. Beklenilmeyeni bekleyebileceğimiz oldukça ilginç bir hafta bizi bekliyor. Bu dönemde sakarlıklara, kazalara dikkat etmek, özellikle finansal konulardaki harcamaları, kredileri, borçları iki kere düşünerek kullanmak, harcamak gerekiyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Ay, Koç burcunda ve gün içerisinde Satürn ve Güneş ile olumlu açılara sahip. Kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve disiplinli olduğumuz verimli bir gün.


Salı

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Enerji seviyemiz hala yüksek. Gün içerisinde ayın çok belirgin bir açısına şahit olmayacağız. Güneş’in Jüpiter ile yapacağı kare açı ile fazla iyimser ve biraz zevkleri aşırıya kaçıran bir gün geçirebiliriz.


Çarşamba

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Cuma günkü Ay Tutulması’nın etkilerini en çok hissettiğimiz günlere geliyoruz. Gün içerisinde Plüto ile kare yapacak olan ay bu günü biraz daha yoğun duygular içerisinde, krizlere girmeye meyilli olarak geçirmemize sebep olabilir.


Perşembe

Boğa burcundaki ilerlemesine devam eden Ay gün içerisinde Uranüs ve Venüs ile bir etkileşime giriyor. İkili ilişkilerde sürprizli ve eğlenceli bir zaman yaşamak için oldukça elverişli bir gün. Ayrıca haftanın en çok sürprizli ve ani gelişmeleri beklenen günlerine geldik.


Cuma

Ay, sabah saatlerinde Boğa burcundaki etkisine devam ediyor olacak. Ay Tutulması öğle saatlerinde gerçekleşecek ve öğleden sonra Ay, İkizler burcuna geçerek iletişim ve yolculuk trafiğini oldukça artıracak.


Cumartesi

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. İletişim trafiği hala oldukça yoğun. Ay gün içerisinde Satürn ile olumlu bir açı gerçekleştiriyor. Entelektüel faaliyetler için aşırı elverişli bir gün. Yazı yazmak, eğitim almak, yayın yapmak, önemli toplantılar yapmak için kullanılabilir.


Pazar

Ay’ın ikizler seyri devam ederken Ay gün içerisinde Jüpiter ile bir üçgen, Neptün ile de bir kare açı gerçekleştirecek ve aşırı iyimser bir gün bizimle birlikte olacak. Tembellik yapmak, zevklerimize, hobilerimize odaklanmak, hayallerimize dalmak bu günün konuları olacak.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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