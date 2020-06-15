15 - 21 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, 18 Haziran Perşembe günü Merkür geri gitmeye başlıyor. Artık Merkür retrolarına çok aşinayız. İletişimde aksaklıklar yaşayabileceğimizi, yeni başlangıçlar için, sözleşme yapmak, önemli alışverişler yapmak için uygun olmayan bir zaman dilimi olmadığını biliyoruz. Eskiye dönüp yarım kalan işlerimizi tamamlamak için daha uygun bir zaman olduğunu biliyoruz. Yengeç’teki Merkür bizi eskiye götürmekte daha da ısrarcı olacak gibi görünüyor. Duygusal anlamda geçmişe gidip bilinçaltı temizliği çalışmaları yapabiliriz. Özellikle aile içinde yanlış anlamalar ve alınganlıklar yaşanabilecek olsa da Güneş’in de Yengeç burcuna girmesiyle bu dönem dargınlıkların, küslüklerin düzeltilmesi yolunda adımlar atmak için oldukça elverişli.

Haziran ayı tutulmalar ayı demiştik. 5 Haziran'da bir ay tutulması yaşamıştık, 21 Haziran’da da yine yıl sonuna kadar etkileri sürecek olan bir Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması Yengeç burcunun 0 derecesinde yaşanacak. Bu tutulma 11 (insan grupları, sosyalleşme) ve 12. Evler (kapalılık, izolasyon) ikileminde gidip gelecek bir güneş tutulması olacak. Yengeç burcunda olduğu için ev, gayrimenkul, aile, ebeveynler konuları ön plana çıkacak. Tutulma haritasının yükselen burcu Aslan’da. Bu da biraz daha güneşli günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Son olarak tutulma derecesi çok sıkı bir töleransla HAMAL sabit yıldızı ile kavuşumda. HAMAL kendi yolunu takip etmek, bağımsızlıkla ilişkilidir. Sabit yıldızlar kavuştuğu noktalara her zaman çok güçlü etkide bulunurlar ve anlattıkları konular çok etkili bir şekilde ortaya çıkar. Bu görünüm de artık haziran ayından itibaren bağımsızlaşmaya başlayacağımızın bir göstergesi olacaktır. Fakat bir önceki ay tutulmasının Balık burcundaki Mars ve Neptün’le olan görünümler bu dönemde gevşemenin kaos yaratabileceğini de gösteriyor. Keza vaka sayılarında artışlar gözleniyor. Ülke yönetimi tarafındaki belirsizlik devam ediyor, yeniden sokağa çıkma yasağı gibi durumlarla da karşılaşabiliriz.

Ayrıca hafta geneli savaştığımız konuların üzerine daha yüksek bir ihtirasla gitmek adına güçlü etkilere sahip. Yeni başlangıçlar için verimli olmasa da ideallerimizin peşinden koşmak adına yaptığımız sürekli aktivitelerin sonuçlarını aldığımız ve yolda rüzgarı arkamıza aldığımız, daha kararlı adımlarla ilerlediğimiz zamanlardayız.

Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Haftaya Koç burcun’daki Ay’ın hareketi ile başlıyoruz. Enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Ay’ın Merkür’le yapacağı sert görünüm alınganlık ve hassasiyet kaynaklı çıkışlar tartışmalar yaşayabileceğimiz konusunda bizi uyarıyor.

Salı

Ay, Boğa burcuna geçiyor. Sakinleştiğimiz, elimizdekilerin kıymetini daha çok bildiğimiz bir gökyüzü konumu.

Çarşamba

Ay sakin ve huzurlu boğa burcunda fakat Ay’ın Uranüs’le yapacağı kavuşum bugün bize elektrik yükleyebilir. Yenilikçi fikirler aklımıza gelebilir, daha sıkılgan olabilir, değişim arayabiliriz.

Perşembe

Bugün daha disiplinliyiz. İhtiyaçlarımızı daha sabırlı ve uzun vadeli bir şekilde karşılamak üzere harekete geçebiliyoruz. Hedeflerin peşinden koşmak için çok elverişli günlerdeyiz. Savaşımız ve başaracağımıza inancmız oldukça yüksek.

Cuma

Perşembe günü için bahsettiğim etkilerin maksimumda yaşandığı bir gün. Mars Pluto altmışlığı kesinleşiyor. Enerjiyi ve gücü etkin kullandığımız günlerdeyiz. Sezgilerimiz lehimize çalışıyor. İrademiz güçlü.

Cumartesi

Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor Mars Jüpiter altmışlığı kesinleşiyor. Zaten hafta genelinde arkamızda olan rüzgar daha da güçlü esiyor. Aksiyonlarımız ve savaşımızda iyimser ve inançlıyız.

Pazar

Güneş tutulması günü! Hafta boyunca güneş tutulmasının etkilerini maksimumda yaşadık. Bugün önümüzdeki altı ayı şekillendirmesi açısından önemli bir gün olabilir. Bugün yaptıklarımız, başımıza gelenler bize yılın geri kalanıyla ilgili mesajlar veriyor olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.