15 - 21 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 15 - 21 Haziran haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

15 - 21 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
15 Haziran 2020 Pazartesi

Merhaba, 18 Haziran Perşembe günü Merkür geri gitmeye başlıyor. Artık Merkür retrolarına çok aşinayız. İletişimde aksaklıklar yaşayabileceğimizi, yeni başlangıçlar için, sözleşme yapmak, önemli alışverişler yapmak için uygun olmayan bir zaman dilimi olmadığını biliyoruz. Eskiye dönüp yarım kalan işlerimizi tamamlamak için daha uygun bir zaman olduğunu biliyoruz. Yengeç’teki Merkür bizi eskiye götürmekte daha da ısrarcı olacak gibi görünüyor. Duygusal anlamda geçmişe gidip bilinçaltı temizliği çalışmaları yapabiliriz. Özellikle aile içinde yanlış anlamalar ve alınganlıklar yaşanabilecek olsa da Güneş’in de Yengeç burcuna girmesiyle bu dönem dargınlıkların, küslüklerin düzeltilmesi yolunda adımlar atmak için oldukça elverişli.


Haziran ayı tutulmalar ayı demiştik. 5 Haziran'da bir ay tutulması yaşamıştık, 21 Haziran’da da yine yıl sonuna kadar etkileri sürecek olan bir Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması Yengeç burcunun 0 derecesinde yaşanacak. Bu tutulma 11 (insan grupları, sosyalleşme) ve 12. Evler (kapalılık, izolasyon) ikileminde gidip gelecek bir güneş tutulması olacak. Yengeç burcunda olduğu için ev, gayrimenkul, aile, ebeveynler konuları ön plana çıkacak. Tutulma haritasının yükselen burcu Aslan’da. Bu da biraz daha güneşli günlerin bizi beklediğini gösteriyor. Son olarak tutulma derecesi çok sıkı bir töleransla HAMAL sabit yıldızı ile kavuşumda. HAMAL kendi yolunu takip etmek, bağımsızlıkla ilişkilidir. Sabit yıldızlar kavuştuğu noktalara her zaman çok güçlü etkide bulunurlar ve anlattıkları konular çok etkili bir şekilde ortaya çıkar. Bu görünüm de artık haziran ayından itibaren bağımsızlaşmaya başlayacağımızın bir göstergesi olacaktır. Fakat bir önceki ay tutulmasının Balık burcundaki Mars ve Neptün’le olan görünümler bu dönemde gevşemenin kaos yaratabileceğini de gösteriyor. Keza vaka sayılarında artışlar gözleniyor. Ülke yönetimi tarafındaki belirsizlik devam ediyor, yeniden sokağa çıkma yasağı gibi durumlarla da karşılaşabiliriz.


Ayrıca hafta geneli savaştığımız konuların üzerine daha yüksek bir ihtirasla gitmek adına güçlü etkilere sahip. Yeni başlangıçlar için verimli olmasa da ideallerimizin peşinden koşmak adına yaptığımız sürekli aktivitelerin sonuçlarını aldığımız ve yolda rüzgarı arkamıza aldığımız, daha kararlı adımlarla ilerlediğimiz zamanlardayız.


Günlük etkilere geçelim;


Pazartesi

Haftaya Koç burcun’daki Ay’ın hareketi ile başlıyoruz. Enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Ay’ın Merkür’le yapacağı sert görünüm alınganlık ve hassasiyet kaynaklı çıkışlar tartışmalar yaşayabileceğimiz konusunda bizi uyarıyor.


Salı

Ay, Boğa burcuna geçiyor. Sakinleştiğimiz, elimizdekilerin kıymetini daha çok bildiğimiz bir gökyüzü konumu.


Çarşamba

Ay sakin ve huzurlu boğa burcunda fakat Ay’ın Uranüs’le yapacağı kavuşum bugün bize elektrik yükleyebilir. Yenilikçi fikirler aklımıza gelebilir, daha sıkılgan olabilir, değişim arayabiliriz.


Perşembe

Bugün daha disiplinliyiz. İhtiyaçlarımızı daha sabırlı ve uzun vadeli bir şekilde karşılamak üzere harekete geçebiliyoruz. Hedeflerin peşinden koşmak için çok elverişli günlerdeyiz. Savaşımız ve başaracağımıza inancmız oldukça yüksek.


Cuma

Perşembe günü için bahsettiğim etkilerin maksimumda yaşandığı bir gün. Mars Pluto altmışlığı kesinleşiyor. Enerjiyi ve gücü etkin kullandığımız günlerdeyiz. Sezgilerimiz lehimize çalışıyor. İrademiz güçlü.


Cumartesi

Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor Mars Jüpiter altmışlığı kesinleşiyor. Zaten hafta genelinde arkamızda olan rüzgar daha da güçlü esiyor. Aksiyonlarımız ve savaşımızda iyimser ve inançlıyız.


Pazar

Güneş tutulması günü! Hafta boyunca güneş tutulmasının etkilerini maksimumda yaşadık. Bugün önümüzdeki altı ayı şekillendirmesi açısından önemli bir gün olabilir. Bugün yaptıklarımız, başımıza gelenler bize yılın geri kalanıyla ilgili mesajlar veriyor olabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15 Haziran pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sosyal medyadan uzak durmanız gereken bir gün. Kendi hayatınızı başkalarıyla kıyaslamak size sıkıntıdan başka bir şey vermeyecek. Kendinize odaklanmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Seyahat etmek istiyorsanız önceden plan yapmak zorunda değilsiniz. Özellikle de şu anda. Aniden kafanıza esen yere gidip güzel vakit geçirmek size daha iyi gelecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendi iç dünyanız ve insanlara gösterdiğiniz benliğiniz şu anda çok farklı şeyler arzuluyor. Bulunduğunuz yerden kopuk hissediyorsunuz, yaşadığınız yere yabancılaşıyorsunuz. İç sesinize daha fazla kulak vermelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizde radikal bir değişiklik olduğunun farkına varabilirsiniz. Buna alışmanız tahmin ettiğinizden daha fazla zaman alabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU herkesin daha iyi iletişim kurması için çok uğraşıyorsunuz. Bu, sizin göreviniz değil. Kendinizi boşuna yormayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayattan istedikleriniz ve elde edebilecekleriniz arasında denge kurmanız gereken bir zamandasınız. Daha azına razı olmanız gerekmiyor, sadece başarabilecekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çılgın fikirleriniz aklınıza en uygun zamanlarda gelmiyor olabilir. Ancak bu durum sizin hayal gücünüze sınır koymamalı.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni romantik bir ilişkiye başlıyorsanız sürprizlere hazır olmalısınız. Bu sebeple karşınızdaki kişiye karşı açık sözlü ve dürüst olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızı artık daha spontane yaşıyorsunuz. Bu da daha mükemmel adımlar atmanızı sağlıyor. Kısa zamanda geldiğiniz noktadan çok memnun olacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi hiçbir şey durduramaz. Yaratıcılığınız ve pratik zekânız bugün karşınıza çıkan her şeyden eğlenceli bir durum yaratmanızı sağlayacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tatil planlarınızı artık sonuçlandırma zamanınız geldi. Havada bıraktığınız şeyler üzülmenize sebep olacaktır. Dikkatli olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni fırsatlar için hazırlıklı ve esnek olmalısınız. Kesin ve katı kurallar koymak şu anda size hiçbir şey katmayacaktır. Sınırlarınızı zorlamalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gücünüzü nasıl kullanacağınızı bilirseniz insanların üzerinde bırakacağınız etki o kadar büyük olacak. Potansiyelinizin farkına varın.

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