13 Nisan 2025 Terazi burcunda Dolunay

Esenlikler. 13 Nisan saat 03:22'de Terazi burcunun 23. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay oldukça enteresan görünüyor. Dolunay’lar bildiğiniz gibi birtakım konuların açığa çıkması ve yeni başlangıç hazırlıkları için (yeniay/güneş tutulmaları) sonlanması anlamına gelir. Terazi burcunun konuları diplomasi, sanat, ikili ilişkiler (ikili yapılan işler de dahil) ile alakalıdır. Bu dönemde global anlamda, hak hukuk adalet gibi konularda, belki politik anlaşmalarda birtakım konular yeniden düzenlenmek adına açığa çıkacak gibi görünüyor. Fakat bu dolunaya eşlik eden gezegenlerin konularını da hesaba katmamız lazım.

Mars ve Merkür gibi gezegenler de yakın, hatta Mars’ın açıları biraz sert, bu da işin içerisinde biraz agresyon, savaş, çatışma gibi konuları getirebilecektir ama an derecesine en yakın gezegen Neptün. Henüz koç burcuna yeni geçmiş Neptün bu dolunay’a eşlik ediyor ve bu dönemi çok bulanık bir hale getiriyor. Spekülasyonlar, sansasyonlar meydana getirebilecek bir etki diyebilirim. Olayların çok karıştığı, belirsizliklerin çok olduğu, alıngan ve hassas bir dönem.

An derecesinin yükselen burcu Kova, yine halk ile alakalı, devrim, isyanlar ile alakalı bir burç ve tam yükselende Plüton var. Bu da dönemi yine oldukça krizli, belirsizliklere gebe, çatışmalı, tartışmalı bir hale getiriyor. Bu hafta ile başlayacak ve ay sonuna kadar sürecek dönemde yine birtakım belirgin siyasi olaylar yaşayabiliriz. Yani bu dolunay bana diyor ki olaylar daha durulmadı.

An derecesi haritanın 8. evinde. Bu da yine krizlerle, dönüşümlerle alakalı bir ev. Yine ölümler de gündeme gelebilir. Aslında şöyle düşünmek gerekli, 13 Nisan’da bu açı kesinleşecek de olsa (kesinleşmek demek, tam iki gezegen de aynı derece ve dakikaya gelerek açının tam olma halini anlatır) yine bir 1 hafta öncesini baz alabiliriz yani siz bu yazıyı okuduğunuz zamanlarda da bu dolunayın etkilerini oldukça güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Hatta benim teorime göre en ciddi olaylar açı kesinleşmeden önce yaşanıyor.

Kısacası dönüşümlü, isyanlı, krizli, siyasi bir etki ve bir süredir içinde bulunduğumuz süreç devam ediyor gibi gözüküyor. Para piyasaları da oldukça krizli.

An derecesine çok 3 sabit yıldızdan etki var. Fena bir rakam değil. ARCTURUS, SPICA, ALTAIR. Aslında bu üç sabit yıldızda iyicil etkilerdedir. Özellikle SPICA oldukça güçlü bir etkidir. ALTAIR biraz agresif bir aksiyonu ifade eder fakat cesareti de anlatır. Haritadaki Plüton ve Mars’ın etkilerini doğrular, çifte katlar nitelikte. Agresif bir dönem. ARCTURUS’da farklı yaklaşımları anlatır. Yine direkt ve cesur olan fakat hedefe gideerken yeni yolları benimseyen bir yapıdadır. SPICA da aslında farklılık getirir fakat pozitif deha, dahice hareketler getiren bir sabit yıldızdır ve iyicildir. Adeta bize bir hediye gibi verilmiş dehayı anlatır. İçinde bulunduğumuz dönem agresif, kırılmalarla dolu ama insan aklı ile pozitif yollar bulunabilecek, krizi fırsata çevirebilecek durumdayız.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Terazi dolunayı evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ayının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir dolunay süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani dolunay civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.