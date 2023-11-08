13 Kasım 2023 Akrep burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Korhan Kılınçkaya, 13 Kasım saat 12:27'de Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeniay ve etkilerini yazdı.

13 Kasım 2023 Akrep burcunda Yeniay ve burçlara etkileri
Astroloji
Giriş: 08 Kasım 2023 10:45 Güncelleme: 08 Kasım 2023 10:45
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Esenlikler. 13 Kasım 2023 saat 12:27’de Akrep burcu’nun 20. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek.


Boğa Akrep aksı genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız.


An haritasının yükselen burcunun da Oğlak olması ve içerisinde Plüton olması kriz ve zorlayıcılık temasını birkaç kat daha artırıyor. Yine devlete yönelik konular, iş hayatı, hiyerarşiyi ilgilendiren konular da bu dönemde ön planda ve dönüşümsel bir şekilde. Yani devleti ilgilendiren kademelerde değişiklikler, istifalar veya devrilmeler sözkonusu olabilir. Yeni bir dönem başlatıcı olarak dönüşümler yaşanabilir.


An derecesinin yönetici gezegeni Mars Yeniay’a eşlik ediyor ve çok güçlü olduğu Akrep burcunda. Yani Yeniay’a kavuşum açısı var. Bu da bu dönemde çok tutkulu, ihtiraslı, inatçı, dayanıklı, yapmak istediklerimizi çok da çaktırmadan fakat aşırı ihtiraslı bir şekilde isteklerimizin peşinden koşar durumda olacağız. Akrep en temel şekilde bunu temsil eder. Ayrıca an derecesi haritanın 10. evinde. Bu da bu etkileri çok daha belirginleştiriyor çünkü 10. ev haritanın yükselen burç dediğimiz 1. evinden sonra en güçlü evidir ve etkileri çok belirgin bir hale getirir. Yani en basit tabirle Akrep etkileri hem Mars etkileşimiyle hem de 10. evde olması sebebiyle çok çok baskın.


Son olarak birçok sabit yıldız ile etkileşimde olan bu yeniay için en belirgin sabit yıldız ZUBEN ELSCHEMALI demeliyim. Bu sabit yıldız aslında negatif sosyal reform anlamına gelen biraz negatif etkileri olan bir yıldızdır. Bu dönemde kriz, kırılma, dönüşüm konuları çok daha belirgin olacak ve bu toplumda biraz negatif bir etki yarabilecek diyebiliriz. Umarım savaş konularında mümkün olan en sakin şekilde bu süreci atlatırız.


Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazır olun. Ayrıca kariyer ile ilgili konular da bu 15 günlük dönemin önemli konuları arasında.


Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir yeniay. Ayrıca uzun yolculuklar, uzak akrabalar, eşin akrabaları, yabancılar, eğitim ve akademik konular da gündeme gelecek.


Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar konuları da ön planda. Bu dönemi en krizli geçirebilecek yükselen burçlar ikizler olacak.


Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir yeniay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Ayrıca ikili ilişkiler, evlilik, ev değişikliği veya danışmanlık yapanlar veya almak isteyenler için de gelecek için belirleyici adımlar attığınız bir dönemlerden geçiyorsunuz.


Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir yeniay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca sağlık konuları da ekstra önem arzediyor.


Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Flörtler, varsa çocuklarınız, sahnede olmak, spor ve hobi konuları da bu dönemin ön plandaki konuları.


Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım ani gelişmeler sözkonusu olacak. Ayrıca gayrimenkul, ev ve aile ile ilgili konular da ön ön plana çıkıyor.


Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir Yeniay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir yeniay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler sözkonusu. Ani ayrılıklar veya birleşmeler sözkonusu olabilir. Eğitim, kardeşler, akrabalar konuları da ağırlıklı.


Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca finansal konular, yeni harcamalar da oldukça önemli ve biraz krizli geçebilir.


Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler sözkonusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir.


Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir yeniay. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu yeniay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir. Ayrıca arkanızdan dönebilecek oyunlar, dedikodular veya farkında olmadığınız durumlara karşı da biraz daha tedbirli olmakta fayda var.


Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir. Yayıncılık yapan yükselen balıklar için de oldukça belirleyici bir dönem. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız da bu dönemde dönüşüm içerisinde.




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