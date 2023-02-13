13 - 19 Şubat 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Ülkemizin başı sağ olsun. Umarım yaralarımız kısa sürede sarılır, yetkililer elinden geleni yapar ve ölü sayısı daha da fazla artmaz. Ruh halimden dolayı çok aydınlık bir tablo çizebileceğimi sanmıyorum ama hayat devam ediyor, biz bize düşeni yapıp yorumlarımıza başlayalım.

Hafta Venüs Neptün ve Güneş Satürn kavuşumu ile biraz zorlayıcı gözüküyor. Venüs Neptün kavuşumu sevdiklerimize olan ihtiyacımızın arttığını, fakat biraz aldanmaya yönelik bir etki olduğunu bizlere söylüyor. Güneş Satürn kavuşumu ise iş yükünün fazla olduğu, kendimizi zor ifade ettiğimiz, özgüvenimizin düşük olduğu fakat disiplinli ve çalışkan olduğumuz bir döneme işaret eder. Merkür Jüpiter altmışlığı haftanın en pozitif duygulu açısı, iletişim, eğitim, anlaşma gibi konular açısından güzel etkilere sahip. Hafta sonuna doğru olacak bu etki pozitif bir şekilde değerlendirilebilir.

19 Şubat’ta Güneş Balık burcuna giriyor ve merhamet, iyileşme, sanatsal yaratıcılık, empati gibi konular yükseliyor. Ve yine haftanın son günü Venüs Plüton açısı ile ikili ilişkilerde derinleşme konuları artıyor, duygu yoğunluğu pozitif bir şekilde kendisini gösteriyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Akrep burcunda başlıyoruz. Neptün’e yaklaşmakta olan Venüs ile bir üçgen açı gerçekleştirecek, bugün bağış, empati konuları ön plana çıkacaktır.

Salı

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Akrep’in karamsarlığı yerini Yay’ın iyimserliği ve yardımseverliğine bırakıyor. Merkür ile de uyumlu bir açı gerçekleştirecek olan Ay bu günü iletişim yoğun geçirmemize sebep olabilir.

Çarşamba

Ay Yay burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars Venüs ve Neptün ile zorlayıcı bir açı yapacak. Bu açı günü gergin ve dağınık geçirmemize sebep olabilir. Anlaşmazlıklara dikkat.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Biraz daha karamsarız. Gün içerisinde Satürn ile kavuşan Güneş’e uyumlu açı yaparak bu Satürn açısının zorluğunu bir nebze olsun azaltabilir. Kendimizi doğru ifade edebiliriz ama yine de zor bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Yine konu sorumluluklar ve karamsarlık. Fakat bugün çok oğlak gelenekselliği yok. Uranüs uyumlu açısı ile farklılaşabildiğimiz, yeni şeyler yapabildiğimiz bir gün.

Cumartesi

Ay Oğlak burcunda devam ederken Plüto ile kavuşum yapacak. Yine pek de kolay olmayan bir açı. Kriz yaratabilecek bir açı. Duygusal krizler yaratabilir. Sorgulayıcılığımız ve yoğunluğmuz yüksek. Daha sonra Akşam saatlerinde ay Kova burcuna geçecek. Daha entelektüel ve farklı olmak istediğimiz bir akşam olacak.

Pazar

Haftanın en entelektüel ve iletişim trafiği yüksek günü. Ay Kova burcunda bilgiye odaklanıyoruz, Merkür ile kavuşum yapan ay da bilgi vurgusunu ve iletişim vurgusunu artırıyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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