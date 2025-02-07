12 Şubat 2025 Aslan burcunda Dolunay

Merhaba. 12 Şubat saat 16:53'de Aslan burcunun 24. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Aslan burcu liderlerle, kendini ifade etmekle, sahnede olmakla ve eğlenceyle alakalıdır. Bu dönemde odaklanacağımız konular insiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. An derecesinin yükselen burcu da Aslan ve bu etkileri oldukça güçlendiriyor. Ayrıca Dolunay derecesine Uranüs’den oldukça yakın töleranslı bir kare açı mevcut.

Uranüs’ün bu Dolunay’da çok etkili olması sürprizlerle dolu bir Dolunay’ın bizi beklediğine işaret ediyor. Açı cinsinin kare yani zorlayıcı bir açı olması bu beklenmedik durumların önümüzdeki 14 gün içerisinde fazlaca kaotik olabileceği yönünde bir ilerleyiş gösterebilir. Sıkılganlığımız, yeniye ve güncel olana açlığımızın yükseldiği bir dönem’e giriyoruz.

An derecesi bir önceki Kova Yeniay’ında olduğu gibi haritanın 8. evinde. Bu ev endişe veren durumlarla, korku veren durumlarla alakalıdır. Yunanistan’da ortaya çıkan normal dışı Yanardağ aktivitelerinin yarattığı korku ortamı bununla bağlantılı.

An haritasının yükselen burcu ARCTURUS sabit yıldızı ile kavuşum açısında. Bu da “farklı yaklaşım”’ı anlatan, yolumuzda daha önce gitmediğimiz yolları kullanabileceğimiz durumlara işaret ediyor ki şu an içinde bulunduğumuz Uranüs sert açılarını da aşırı derecede temsil ediyor, etkisini yükseltiyor diyebilirim. Bu hafta oldukça farklı yollarda ilerleyeceğimiz, değişimi başlatabileceğimiz fakat çok da stabil olmayan bir dönem. Eğer stabil kalabilmeyi başarırsak ilerici adımlar, zeki ve zincir kıran adımlar atabiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Bu dönemde aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız, sportif faaliyetler, sahne veya sanatsal yaratıcılık konuları ön plana çıkıyor. Spontan finansal harcamalara da dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Boğa

İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar aile hayatınız üzerinde gerginlikler yaratabilir. Ani kararlardan ve gerginlikten uzak durmaya çalışmakta fayda var.

Yükselen İkizler

Eğitim, yolculuklar veya yabancılarla ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar kendinizi iletişim yoluyla ifadenizi engelleyebilir, ayrıca kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal kaynaklarınız ve borçlar konularında beklenmedik durumlara gebe bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla veya içinde bulunduğunuz gruplarla maddi konularla ilgili birtakım gerginlikler ve ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Toplum içindeki yeriniz ve kariyeriniz ile ilgili sürpriz, beklenmedik konular yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendini ifadeniz, özgüveniniz oldukça güçlü, eğlenceli bir dolunay sizi bekliyor.

Yükselen Başak

Görev ve sorumluluklarınızın iç dünyanız üzerinde baskı yarattığı bir dönemdesiniz. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyip duygularınızı bastırabilirsiniz. Ayrıca uzak akrabalar veya eğitim ile ilgili konularda birtakım sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Arkadaşlar, aynı ideali paylaştığınız gruplar veya ortak bir hedef için bir araya gelmiş proje grupları konuları ön plana çıkabilir. Gruplar içerisinde liderlik yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar krediler gibi konular üzerinizde gerginlik yaratıyor, büyük harcamaların altına düşünmeden girmemekte fayda var.

Yükselen Akrep

İkili ilişkilerinizle finansal konularla ilgili gerginlik yaratan durumlar olabilir. Ayrıca aile, yuva, ev, ebeveynler ve gayrimenkul konuları bu dönemde oldukça vurgu kazanıyor.

Yükselen Yay

Eğitim ve uluslararası konularda iletişimsel sorumluluklar almanız gerekiyor, yazmak, yayın yapmak, araştırmak gibi sorumluluklarınız olabilir. Ayrıca işlerinizin de yoğun ve üzerinizde beklenmedik gelişmeler yarattığı bir dönem. Sağlık operasyonları için uygun bir dönem değil.

Yükselen Oğlak

Finansal kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Fazla özgüven ve sorumsuzca yapılan yatırımlar veya harcamalar sizi kurban durumuna düşürebilir.Ayrıca flörtleriniz veya varsa çocuklarınızla ilgili aniden gelişen, sürprizli durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler ve evlilik konuları oldukça ön planda. Ayrıca özel hayatınız, aileniz ile ilgili konularda da sürpriz gelişmeler, ayrılıklar, beklenmedik gayrimenkul yatırımları sözkonusu olabilir.

Yükselen Balık

İşiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınız ve günlük işleriniz ile ilgili konular oldukça ön plana çıkıyor. İş ortamınızda daha çok göz önünde olduğunuz, liderlik yeteneklerinizi kullandığınız bir dönem olabilir. Kalp damar konuları ile ilgili beklenmedik riskler sözkonusu olabilir.