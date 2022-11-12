12 Kasım 2022 deprem tatbikatı hakkında bilmeniz gerekenler...

Tüm Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı bugün saat 18.57'de yapılacak. Tatbikat günü ve saatinin 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü denk getirilmesi ise bu konuda farkındalığı artırma amaçlı.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadesi kullanılacak. Tatbikat kapsamında, gelen mesajların duyulması ile birlikte tüm toplumun güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında olması bekleniyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hatırlatma mesajlarını ise dün gönderdi. AFAD'ın gönderdiği mesaj şu şekilde:

AFAD aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da sık sık konuya ilişkin duyuru paylaşımları yapıyor.

Deprem sırasında ne yapmalı?

Güvenilir bir nesnenin yanında, sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılmalı, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunmalıdır. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenilmelidir.