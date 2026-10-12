Gelenekten geleceğe annelik belleği

"Öksüz Saçından Belli Olur" eseri

"Öksüz Saçından Belli Olur" isimli eser, yetim ve öksüz çocukların yaşadığı duygu dünyasını son derece çarpıcı ve simgesel bir görsel anlatımla gözler önüne sermektedir. Eserin kurgusu ve taşıdığı derin anlam şu şekilde tarif edilebilir:

Saçın sağ tarafı, özenle ve belirli bir düzen içinde örülmüştür. Bu taraf; şefkati, stili ve ilgisiyle çocuğun hayatında var olan annenin el emeğini ve sevgisini temsil eder.

Saçın sol tarafı ise nizami olmaktan uzak, daha dağınık ve çabasız bir örgüye sahiptir. Bu kısım; annesi olmayan bir çocuğun saçının babası, komşuları ya da çevresindekiler tarafından örüldüğünü ve anne şefkatinin eksikliğini simgeler.

Eserdeki bu belirgin ikilik ve iki farklı el dokunuşunun yan yana sunulması, bir çocuğun hayatındaki anne varlığı ile yokluğu arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Saç örgisindeki bu detay, sergilendiği alanlarda ziyaretçiler üzerinde derin bir duygusal etki bırakmaktadır.