İkizlerim 12 aylık

12 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"On iki aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? On iki aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? On iki aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" On iki aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizlerinizin ilk doğumgünleri geldi çattı bile! Bugüne kadar fiziksel olarak çok hızlı büyüdüler, bundan sonra büyümeleri daha yavaş ilerleyecek ancak mental olarak çok hızlı gelişecekler. Fiziksel aktivitenin en yoğun olduğu bu aylarda ev içinde ve dışarda daha çok güvenlik önlemi almanız gerekecek. Birbirleriyle daha çok ilgilenecek ve kısa süreli temaslar kuracaklar. Odaklarında yürümek, tırmanmak ve daha hızlı hareket edebilmek olduğu için daha çok yorgun düşeceğiniz bir ay sizi bekliyor.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Doktorunuz bebeklerinizin, uykusu, beslenmesi ve genel gelişimiyle ilgili sorular soracaktır.Bebeklerinizin kilo, boy ve baş çevresinin ölçümü yapılacak, doğumdan bugüne kadar tutulan gelişim tablosuna işaretlenecektir. Persentil tablosundaki konumları belirlenerek gelişimleri değerlendirilecektir.Fiziksel olarak bebekleriniz muayene edilecek ve eğer daha önceden takip edilen sorunlar varsa bu konudaki ilerleme izlenecektir.Bebeklerinizin seslere yönelip yönelmedikleri, göz temasları, desteksiz oturmaları, ayaklarının üstünde durup duramadıkları, isimlerini duyduklarındaki tepkileri değerlendirilecektir.1 yaş aşıları ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve aşılar uygulanacaktır.Bir sonraki aylarda uyku, beslenme, güvenlik gibi konularda sizi nelerin beklediği hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

12 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Destekli ya da desteksiz yürüyebilirler.

Ellerinden tuttuğunuzda adım atabilirler.

Sadece sözlü olan uyarıları anlayablirler.

Anne ve babaya ek olarak birkaç kelime daha söyleyebilirler.

Bakım veren kişiden ayrıldıklarında ağlayabilirler.

Yabancı kişilerden kaçınabilirler.

Tırmanmayı ve tırmandıkları yerden inmeyi başarırlar.

Çatal, kaşık kullanabilir, bardaktan su içebilirler.

Yürüseler bile hızlı hareket etmek için emeklemeyi tercih edebilirler.

Top yuvarlayabilir, sizinle oyun oynayabilirler.

12 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

KPA (Pnömokok) (12-18 ay) 4. doz

KKK / Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı 1. Doz

Suçiçeği Aşısı 1. doz

12 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

12 aylık bebekleriniz gün içerisinde çok aktiftir, bu nedenle gündüz uykusu önemlidir. Bebeklerinizin güne sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için ortalama 1-3 saat gündüz uykusuna ihtiyaçları vardır. Gece uykusu, önceki aylara göre bu süreçte daha düzenlidir. 12 aylık bebekler, gece beslenmeye ihtiyaç duymadığından bebekleriniz geceleri deliksiz olarak 10-12 saat uyuyabilirler. Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi gibi zihinsel aktiviteler açısından gece uykusu önemli olduğu gibi bebeğinizin enerjik hissetmesi açısından da gece uykusu önemlidir. Bu nedenle, gündüz uykusu 3 saati aşmamalı ve gece deliksiz uykuya dikkat edilmelidir.

12 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebeklerinizin özgürlüklerini ilan etmek istedikleri bu dönemde kendi başlarına yemelerinin desteklenmesine ihtiyaçları vardır. Bu desteğiniz hem ince motor kabiliyetlerinin gelişimi için hem de bebeklerinizin özgüven kazanmaları için çok kıymetlidir. Üstelik 12. ayda görülebilen bebek iştahsızlığının altından kalkabilmek için de en güzel yol kendi başlarına yemelerini desteklemektir.

3 ana 2 ara öğün olarak beslenme düzeni kurabilirsiniz, önemli olan miktarları abartmadan, dengeli ve sağlıklı beslenmeleridir. Paket gıdalardan uzak durmak ve doğal gıdalarla beslenmek bebeklerinizin yavaş yavaş sosyalleştikleri bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü kılacaktır.

12 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

12 aylık bebeklerinizin en sevdiği etkinlik yürümek ya da yürümeye çalışmak olacaktır. Ellerinden tutarak ya da tekerlekli ve tutunarak ilerleyebilecekleri bir yürüme oyuncağıyla yürüyüş yapmak onları hem eğlendirecek hem de fiziksel olarak geliştirecektir.

Bu dönemde bebekleriniz nesnelerin devamlılığını fark ettikleri için cee-eee oyununu çok severler. Kaybolmadığınızı ve birazdan sizi yeniden göreceklerini bilmek hem onları heyecanlandırır hem de edindikleri bilgiyi pekiştirir.

12 aylık bebekler istifleyebilecekleri malzemelerle oynamayı severler. İç iç geçen kutular, üst üste yığılan yumuşak bloklar ilgilerini çeker.

Dilsel gelişimleri için kitap okumanız, okuduklarınızı mimiklerinizle desteklemeniz ilgilerini canlı tutacaktır.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.