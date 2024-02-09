12 - 18 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Çok çok enteresan bir haftaya giriyoruz. Bu hafta Venüs ve Mars Kova burcuna geçecek ve geçer geçmez Plüton ile kavuşum yapacaklar. Ayrıca Merkür de Uranüs ile sert etkileşime girecek. Aşırı sürprizli ve dönüşümlü Kova yeniayının etkilerine bir de bu etkiler dahil olacak. Herhalde bu hafta kadar devrimsel durumları anlatan bir hafta yaşamamışımdır. Bu dünyada çok büyük olaylara vesile olmak zorunda değil ama hayatlarımızda çok önemli yol ayrımları ve kırılmalar, yeni bilinç durumları, yeni başlagıçlar veya mevcut duruma yeni güncellemeleri anlatacak. Bu da beraberinde biraz kriz de getirecek ki hem Plüton kavuşumları hem de yeniay haritası bu durumu destekliyor.

Venüs’ün Kovadaki seyri ilişkilere devrimi getirebilir, daha fazla değişiklik istediğimiz, duygusal olarak biraz uzak olduğumuz fakat bir o kadar da sosyal ve entelektüel olduğumuz zamanlardayız. Mars Kova da insanlık için, geleceğimiz için mücadele temalarını haftaya getiriyor. Mars’ın Plütoyla olan bu kavuşumu işin içine olayları biraz daha büyütecek, daha yoğun deneyimlere ve krizlere girmemizi sağlayacak etkiler getiriyor. Venüs Kova da buna benzer fakat biraz daha sosyal ortam, gruplar, arkadaşlar, ikili ilişkiler ile alakalı.

Merkür Uranüs zorlayıcı açısı da bu konulara tuzbiber. Yine Kova etkisine benzer, o etkiyi katlayan bir durumda. Yine devrim, yine şok edici ani durumlar, ilginç ve beklenmedik konuşmalar, anlaşmalar.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Ay’ın Neptün ile olan kavuşumuyla birlikte Balık etkisi çok katlanacak, bugün çok da sorumluluk almak istemeyen bir yapıdayız, hassas ve yanlış anlamalara meyilli bir gün. Ay Akşam saatlerinde Koç burcuna geçecek.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Merkür ile uyumlu etkileşimde. Bugün enerjik, hareketli, konuşkan ve kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile kavuşan ve Venüs ile çok yakınlaşan Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bugünün krizliliği ve sertliği maalesef bir kat daha artıyor. Ayrıca sevgililer günü. Çok dikkat.

Perşembe

Ay Boğa burcuna geçiyor. Gün içerisinde Satürn ile uyumlu Jüpiter ile de kavuşum açısında. Düne nazaran çok daha sakin, dengeli, sorumluluk sahibi, iyimser ve özgüvenli bir gün.

Cuma

Bugün yine biraz daha anlaşmazlıkların olabileceği bir gün. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Güneş ile uyumsuz bir etkileşimde. Sosyal anlamda anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Ay akşam saatlerinde ikizler burcuna giriyor.

Cumartesi

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Ay’ın bugün Satürn ile yapacağı sert etkileşim ile birlikte iletişim konusunda daha fazla sorumluluk almak veya iletişimsel engeller yaşayabiliriz.

Pazar

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün ise tam tersi olarak iletişimimiz çok akıcı, herhangi bir engel yok, eğitim açısından çok elverişli, çok hareketli ve konuşkan bir gün. Önemli toplantılar, yapabiliyorsanız Pazar gününe getirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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