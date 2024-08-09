12 - 18 Ağustos 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 12 - 18 Ağustos 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

12 - 18 Ağustos 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 09 Ağustos 2024 11:04
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Esenlikler. Mars’ın etkilerine çok dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz. Öncelikle diğer etkilerden bahsedelim. Merkür bu hafta Aslan burcuna geri dönüyor. Analitik yeteneğimiz biraz düşebilir fakat özgüvenimiz ve kendimizi ifademiz güçlenebilir. Mühendis kafasından pazarlamacı kafasına geçiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Analiz ve sorgulamadan çok kendini ifade, biraz kendini övme, karşı tarafı etkileme odaklı yaklaşacağımız bir döneme giriyoruz.


Haftanın sonunda ise Merkür Uranüs karesi yaşanacak. Bu da zihinsel olarak çok kıvrak, yaratıcı, değişken olacağımız anlamına geliyor. Fakat bu etkinin handikapları arasında çok fazla değişkenlik, odaklanamama gibi konular da var.


Gelelim Mars açılarına. Mars aslında çok yüksek cesaret, iyimserlik ve girişkenlik getiren, aksiyonlarımızda başarı ve şans potansiyelini artıran Jüpiter ile bir kavuşum yapacak. Bu, Mars’ın etkilerini de büyütmesi açısından biraz kritik ve tehlikeli olabilir. Çünkü agresyon ve savaş enerjisini de yükseltir. Ayrıca fikir tartışmaları, dünya genelinde savaşlar, yangınlar, dinsel veya politik konularda çatışmaları da beraberinde getirebilir. Ama benim asıl korktuğum Mars Satürn karesi olacak. Jüpiter Kavuşumu iyi görünebilir ancak olayları büyütmesi açısından oldukça tehlikeli görünüyor. Mars Satürn kavuşumu ise engellerle, bastırılmış öfke, savaş gerilimi gibi konularla alakalıdır. Bu da aslında tansiyonu birkaç kat daha artırabilecek bir etki. Ayrıca Jüpiter finans konularıyla alakalıdır, bu konularda birtakım engeller, yeni kısıtlayıcı düzenlemelerle karşılaşabiliriz. Kısacası bu dönemde hem bastırılmış hem de etkileri büyütülmüş bir agresyon, girişkenlik, savaş enerjisi mevcut. Sabırlı olmakta, engele biraz da olsun ayak uydurmakta fayda var zira patlayıcı bir güç ortaya çıkabilir.


12 Ağustos haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Ay Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde irademiz, disiplinimiz, odağımız çok yüksek çünkü Ay Satürn ile uyumlu etkileşime giriyor. Önceliğimiz sorumluluklarımız ve işimiz olacak.


Salı

Ay sabah saatlerinde Akrep burcundaki ilerlemesine devam edecek. Öğle saatlerinde Yay burcuna geçecek. Gün içerisinde Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Akrep burcundaki Ay biraz serttir fakat Neptün etkisi onu yumuşatacak, çok daha empatik bir hale getirecek. Gün oldukça duygusal ve sezgilerimiz, derine inebilme yeteneğimiz çok yüksek. Öğle saatleri çok daha iyimser.


Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aslında haftanın tehlikeli günlerinden. Mars Jüpiter ve Satürn’ün sert bir etkileşimi var ve Ay bu etkileşime dahil oluyor. Bugün çok dikkatli olmamız lazım. Engeller, gerginlik, kazalar bugünün öne çıkabilecek konuları arasında. Abartılı olmamak, fazlaca iyimser olmamaya çalışmak gerekiyor.


Perşembe

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş ve Merkür ile iyi etkileşimde, kendimizi ifademiz, kendimize olan güvenimiz, kelimelerle aramız çok iyi. Fakat Ay Neptün ile bugün sert etkileşimde. Yine fazlaca iyimser olduğumuz, az sorguladığımız, biraz tembelliğe de meyledebileceğimiz bir gün.


Cuma

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sorumluluklarımız ön planda. Bugün çok daha gerçekçi ve disiplinliyiz. Ay’ın bugün açısal etkileşimi pek yok.


Cumartesi

Ay Oğlak burcunda devam ediyor. Yine sorumluluk ve disiplin odağı fakat bugün çok daha farklı birşeyler yapabilecek, eğer sıkılmış hissediyorsak bunu kırabileceğiz. Ay Uranüs ile uyumlu etkileşimde.


Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde yine çok fazla bir açısal etkileşimi yok. Günün odağı arkadaşlar, gruplar, entelektüel faaliyetler için de güzel bir gün. Eğitim, yazmak, okumak gibi aktivitelerle günü değerlendirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Aylık burç yorumları: Ağustos 2024
Aylık burç yorumları: Ağustos 2024



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