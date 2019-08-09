12-18 Ağustos haftası nasıl geçecek?

12-18 Ağustos 2019 haftası nasıl geçecek?

12-18 Ağustos 2019 haftası burç yorumunuz...

Haftaya sağlam başlıyoruz!

12 Ağustos pazartesi günü, haftaya sağlam ve köklenmiş başlamamız için harika ve yardımsever Oğlak burcundaki Ay'dan güç alıyoruz.

Ay Kova’ya geçiyor!

13 Ağustos salı ve 14 Ağustos çarşamba günleri, Ay Kova’ya geçiyor. Bu durum; bizi düşünmeye teşvik eder. Aynı zamanda geniş düşünmeye ve eski köklü inançlarımızdan uzaklaşmaya başlar, böylece büyüyebilir ve genişleyebiliriz.

Açık yürekli olacağız!

Ayrıca çarşamba günü, Güneş ve Venüs, Aslan burcunda; Mars uzak değil. Bu, yaratıcı olmayı, tutkulu olmayı ve gerçekten açık yürekli olmayı temsil eder. Kalp meselelerinde bile risk almaya razı olabiliriz.

Bu haftaki diğer önemli haber ise 15 Ağustos perşembe akşamı Kova'daki Dolunay. Bu Dolunay, bizi gruplarla, arkadaşlıklarla ve sosyal ortamlarla daha fazla ilgilenmeye davet ediyor. Dolunay ayrıca bir doruğa ulaşma zamanını da temsil eder, bu yüzden bugüne dek grup veya sosyal aktivitelerle uğraşmaktan kaçındıysanız, belki şimdi hazır hissedebilirsiniz.

Yeniliklerin dönemi!

16 Ağustos cuma, yeni düşüncelere ve fikirlere açık olma yeteneğine sahibiz. Bu nedenle, kendiniz için yeni bir şey oluşturmak için bu dönemden yararlanın.

Suya yakın olmak isteyeceğiz!

17 Ağustos cumartesi, Balık burcundaki Ay, Neptün ile birlikte olacak. Bütün suya yakın bir yerde rahatlamak ya da dünyanızdan kaçmanın bir yolunu bulmak isteyebileceğimiz bir gün.

Ayrıntılara dikkat!

18 Ağustos pazar günü ise, Mars önümüzdeki yedi buçuk hafta boyunca Başak'a giriyor. Bu, ayrıntılara çok metodik bir şekilde dikkat etmemizi gerektiriyor.

Astroloji ile ilgili tüm içeriklerimiz için tıklayın!

Kristin Demirci'nin yazıları için tıklayın!