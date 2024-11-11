11 - 17 Kasım 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta içerisinde önemli gezegen etkileşimleri var. İlk olarak bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçecek. Haftaya bu geçiş ile başlayacağız. İkili ilişkilerde artık daha fazla sorumluluk aldığımız, daha sadık ve geleneksel olduğumuz bir döneme giriş yapıyoruz. Bu dönem yaklaşık 3 hafta kadar sürecek diyebilirim.

Ayrıca bu hafta Satürn ileri harekete geçmeye başlıyor. Haritalarımızda Balık burcu neredeyse orada artık olay bazında ilerlemeler yaşayabiliriz. Bu ilerlemeler orada bir süredir, yaklaşık 1 yıldır yapmaya başladığımız inşaat, karşılaştığımız zorluklar ile ilgili olacak. Disiplin gücümüz, konsantrasyon gücümüz artacak. Aslında bu etki bu hafta biraz durağan olarak yaşanacak diyebilirim. Esas bu konular bir sonraki hafta hız kazanıyor.

Merkür bu hafta, hafta başında Satürn ile kare açı yapacak. Satürn bahsettiğim gibi durağan bir pozisyonda ve Merkür’ü fazlasıyla engelleyebilir. İletişimsel sorumluluklar, bize ağır gelebilecek iletişim trafiği veya önemli iletişimlerin engellemesi gibi konularla karşılaşabiliriz. Önemli bir konuşma, anlaşmanın stresini ve sorumluluğunu yaşayabiliriz.

Güneş de Uranüs ile karşıtlık yapacak. Bu 16 Kasım’daki dolunay’a da damgasını vuracak bir etki. Bu dönemde çok uyandırıcı, sürprizli, biraz yıkıcı, daha doğrusu fazla değişken ve sıkılgan bir durumda olabiliriz. Para piyasalarına dikkat etmek gerekir, ani harcamalardan kaçınmak gerekir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bu gün kötümser Merkür Satürn karesini biraz yumuşatabilecek bir gün. Ay Jüpiterle sert etkileşimde, bu da çok iyimserliği, özgüven artışını getirebilir, bu iki etki bugün birbirine panzehir olacak.

Salı

Ay sabah saatlerinde Koç burcuna geçiyor. Bu gün çok enerjik ve günün konuları arasında özgüven yine var. Ay Mars ile uyumlu etkileşimde, fiziksel enerjimiz çok iyi. Günü dışarı aktiviteleri veya egzersiz ile değerlendirebiliriz.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay Merkür ve Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Eğitim, önemli iletişimler için harika bir gün. Her ne kadar Merkür Satürn zorlu etkileşimi olsa da gerekli sorumluluğu aldığımızda bu konularda oldukça değerlendirilebilir bir gün diyebilirim.

Perşembe

Ay Boğa burcuna geçiyor. Venüsle uyumlu Mars ile uyumsuz etkileşimde. Bugün hem tatlı dil, politika, yumuşaklık, hem de agresyon ve sertlik var ikisi bir arada. Gün içerisinde zaman zaman bu etkiler artabilir, azalabilir, arka arkaya gelebilir. Yani hem küs hem barışık J

Cuma

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok açısal etkileşim kurmayacak. Sakin, sevdiklerimizle, sahip olduklarımızla veya maddi, finansal konulara odaklanmış bir şekilde günü geçirebiliriz. Bugün gecenin ilerleyen saatlerinde dolunay var.

Cumartesi

Ay İkizler burcuna geçiyor. İletişim trafiği çok yüksek. Ay Mars ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Yine sportif faaliyetlerle, dışarı faaliyetleriyle günü geçirebiliriz. Önceki iki güne nazaran enerjimiz çok yüksek.

Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ve Jüpiterin sert etkileşimine dahil olacak ve fikir tartışmaları, anlaşmazlıklar, ifade problemleri yaşayabiliriz. Ayrıca Satürn ile de sert etkileşim sözkonusu, bu da yine durumu daha engelleyici bir hale getirebilir. Önemli konuşmalar, görüşmeler için pek de uygun değil, şehir içi trafik veya bir yerlede bulunma gerekliliği de zorlayıcı olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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