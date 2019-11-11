11 - 17 Kasım 2019 haftası nasıl geçecek?

11 - 17 Kasım haftası burç yorumunuz...

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11 - 17 Kasım haftası nasıl geçecek?

Haftanın başında sosyal bir ortamda yaşayacağınız gerginliğin etkileri tahmin ettiğinizden biraz daha uzun sürebilir. Yaşanılan Merkür Retrosu’nun etkilerini hala hissediyor olmalısınız. İçinizdeki seyahat tutkununu ortaya çıkaracak ve bu hafta ufak bir kaçamak yapmak isteyeceksiniz. Cuma günü bir arkadaşınızla beraber yapacağınız işbirliği hem sizin hem de onun için çok faydalı olacak gibi duruyor.

 

Bugün aldığınız kararlarda kalbinizi mi yoksa mantığınızı mı dinlemeniz gerektiği konusunda bir ikilem yaşayabilirsiniz. Devam eden Akrep’teki Merkür Retrosu sebebiyle artık mazide kaldığını düşündüğünüz bir ilişkiniz yeniden alevlenebilir ve o kişiyle daha güçlü bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları! (11 Kasım 2019 Pazartesi)
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün partnerinizle zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Onu özlemiş olmalısınız. Birlikte baş başa zaman geçirebileceğiniz bir gün ama yine de planları son dakika yapmamaya çalışın.

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