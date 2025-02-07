10 - 16 Şubat 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 10 - 16 Şubat 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

10 - 16 Şubat 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 07 Şubat 2025 09:39
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Esenlikler. Bu hafta oldukça sakin diyebilirim etkileşimlerin sayısı açısından fakat açı’ların karakteristiği açısından hiç de sakin değil. Merkür ve Güneş Uranüs’e kare yapacaklar. Bu haftanın oldukça sürprizli, ilerici fikirlerle dolu, veya değişim, ayrılık gibi fikirlerle dolu, biraz zincirlenmiş hissettiğimiz ve bunları kırmak istediğimiz, sıkılgan ve biraz isyankar olabileceğimiz bir hafta diyebilirim.


14 Şubat sevgililer gününde Merkür oldukça romantik, imgesel düşünebilen, hayalgücü ve yaratıcılığı kuvvetli Balık burcuna geçecek. Bu günden itibaren romantizmimiz artacak, zaten haftaya Güneş de Balık burcuna giriyor. Etkileyici konuşmalar, romantik konuşmalar, jestler yapabiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Sevdiklerimize, ailemize daha fazla odaklandığımız, oldukça duygusal, empati yapabilen, sezgisel, hayal gücü ve yaratıcılığı olan bir gün. Ay Neptün ile de uyumlu açısı da bu etkileri sağlıyor ve destekliyor. Oldukça romantik ve duygusal bir gün.


Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Bugün dünden çok farklı olarak çok neşeli, iyimser, pek duygusal olmayan biraz bencil olan, ev ve aileden çok dışarıya ve eğlenmeye odaklı, kısmetli bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aşırı beklenmedik ve sürprizli olabilir. Sıkılgan ve değişiklik arayan bir yapıdayız. Dolunay günü bugün ve Uranüs karesinin etkileri çok belirgin.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşimi yok. Bugün dünden farklı olarak daha çok işimize, sağlığımıza ve sorumluluklarımıza odaklanıyoruz.

Cuma

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Mars uyumlu etkileşimi ile bugün cesaretimiz yüksek fakat Satürn ile bir karşıtlık açısı var. İş yükünün fazlaca olduğu bir gün olabilir. Sevgililer günü için çok da romantik bir gün sayılmaz. Merkür’ün Balık burcuna geçişi hariç.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sonrasında ise Terazi burcuna geçecek. Günün ikinci yarısı daha sosyal olacak. Gün içerisinde Neptün ile Ay’ın bir karşıt açı etkileşimi var, bu da günü biraz tembel, kaçışlara meyilli yapıyor.


Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Venüs ile ve Jüpiter ile Ay’ın etkileşimi var. Bugün haftanın en güzel günü olabilir. Sevgililer gününde bulamadığımız romantikliği bugün bulabiliriz. Ayrıca özgüven, özsevgi, şans bugün de oldukça fazla.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 10 Şubat Pazartesi

10 Şubat 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün gerçekleşen Merkür-Güneş hizalanmasıyla ani bir farkındalık veya netlik bizi harekete geçiriyor. Şu anda söylediklerimiz veya yazdıklarımız, iyi ya da kötü, etkili olabilir! Son fikirlerin detaylarını doldurmak ve son keşifleri değerli ve uygulanabilir bir şeye dönüştürmek için mükemmel bir zaman. Bir aydınlanma, bir konunun netleşmesi söz konusu olabilir. Bir fikir veya plan tam anlamıyla gelişebilir ya da şu anki fikirler ve farkındalıklar belirleyici olabilir. Diplomasiyi hedefliyoruz, ancak heyecanımız içinde hassasiyet gerektiren konuları fazla entelektüelleştirmemeye dikkat etmeliyiz. Mars, Satürn ile üçgen açı yapıyor ve dayanıklılığa, sabra değer veriyoruz. Faaliyetlerimizi dikkatle seçmek şu anda doğal geliyor. Kendimizi daha üretken, odaklanmış ve amaçlı hissediyoruz. Bu etki altında yavaş, istikrarlı ve metodik bir yaklaşım en iyi sonucu verir. İşleri tamamlıyor ve titizlikle çalışıyoruz! Bu üçgen; disiplin, ölçülülük, gelenek, kendimizi doğru tempoda ilerletme, denge ve gerçekçiliği destekliyor. Ay gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor ve Uranüs ile uyumlu açısı, yeni fikirleri ve yöntemleri benimseme kapasitemizi artırıyor. Yine de bu Ay transitiyle güçlü bir güvenlik hissine ihtiyaç duyuyoruz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün, arkadaşlık, aşk ve iş hayatı açısından yaratıcı ve keyifli olabilir. Arkadaşların ihtiyaçlarına içtenlikle önem veriyor gibi görünüyorsun ya da bir grup ortamında aidiyet hissi sana harika bir duygu verebiliyor. Ayrıca, uzun vadeli hedeflerin için çaba harcamaya motive olmuş durumdasın ve bu hedefleri zorlaştıran gerginlikleri geride bırakmaya hazırsın. Kendine saygı inşa etmek, hayatının birçok alanında tatmin duygusuna ulaşmana yardımcı olabilir. İşin veya bir ilişkinle ilgili duygular bugün derin olabilir ve sorumluluklarını sahiplenmekten keyif alabilirsin. Uzun vadeli hedeflerin veya ev hayatınla ilgili bir engeli aşma fırsatı ortaya çıkabilir. Bugünkü Mars-Satürn geçişi sayesinde güvenini gerçekçi temellere dayandırmak daha kolay. Sonuç olarak, tam olarak hangi yöne gideceğini bilmiyor olsan bile, yapılması gerekenleri halletmek tatmin edici olabilir. Bu sayede üretkenliğini artırabilirsin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün, ciddi ve pratik konuları hafif sohbetler kadar zahmetsizce ele alabilirsin. İletişim tarzında bir güzellik var. Gözlem yaparak ve dinleyerek çok şey öğrenebilirsin ve günün ilk yarısındaki alçakgönüllü hava sana doğal olarak çekici gelebilir. Paylaşma, öğretme veya rehberlik etme yeteneklerin her zamankinden daha güçlü. Değerli bir şey öğrenmek, bir partnerle veya ilişki ihtiyaçlarınla bağlantı kurmak ya da seni özel biriyle yakınlaştıran bir fikri paylaşmak heyecan verici olabilir. Bir bakıma, kendini fikirler veya bilgi yoluyla yeniden keşfediyorsun. Dengeli bir tempoyu koruyarak ilerlemeye odaklanmalısın. Uzun vadeli düşünmek cazip geliyor. Hedeflere ulaşmak çaba gerektirebilir; özellikle paylaşım ve öğrenme ile ilgili konularda bu yönde atılan küçük adımlar bile şu an zamanına değer. Daha iyi araçlarla bir öğrenme çabasına veya bir iletişime geri dönebilirsin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, bugün iş zekan oldukça güçlü. Tanıtım ve pazarlama konularında yaratıcı bir enerji seninle. İşin veya yeteneklerin biraz pazarlamaya ihtiyaç duyuyorsa, bunu ikna edici bir şekilde yapmak için özgün fikirler üretmek adına harika bir zaman. Sevdiğin birine alan veya özgürlük tanıma konumunda olabilirsin ve bunu yapmak bir bakıma sana da iyi hissettirebilir. İçindeki öğretmen, besleyici ve güçlendirici bir şekilde ortaya çıkabilir. Bugünün enerjileri, özel bir şeye daha fazla çaba ve enerji harcamak için de oldukça uygun. Bir konuyu yüzeysel geçiştirmek yerine, cevaplar aramaya daha isteklisin. Bu yoğunluğu verimli bir şekilde değerlendirmeye odaklanmalısın. Problemleri çözmeye ve pratik işlerine odaklanmaya motive olmuş durumdasın. Belki de en önemlisi, bugün sabrın ve stratejinin değerini daha iyi anlıyorsun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün, dikkatin dağılmasına rağmen işlerini halletmek için iyi bir gün. Bir durumun, projenin veya kişinin gizli katmanlarını dikkatlice inceliyorsun. Mars ve Satürn'ün uyumlu açısı sayesinde, sağlam sonuçlar elde etmeye odaklanmış durumdasın. Neyse ki, uzun vadeli düşünme sabrına sahipsin. Anlık sonuçlar senin için uzun vadeli kazançlar kadar önemli değil. Geçmişte aldığın bir kararı veya bir aktiviteyi yeniden gözden geçirmek bugün faydalı olabilir. Tek bir konuya odaklanmak hem ödüllendirici olabilir hem de iyi bir strateji olarak işe yarayabilir. Şu anda sorumlulukların, işin veya bağımsız çabaların konusunda kendini oldukça rahat hissediyorsun. Bir fikir veya inanç, çalışmalarını ilerletmek veya kişisel bir ilgi alanını geliştirmek için seni motive edebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün, özel biriyle sağlıklı ve iyi ilişkiler kurabilirsin. Önemli birinden destek, koruma veya ilgi gördüğünü hissedebilirsin. Yine de, etkileşimlerin her zamankinden daha ciddi bir tona bürünebilir. Bir engeli aşmak konusunda da kararlı olabilirsin. Kendi başına veya perde arkasında sessizce çalışmak odak noktanda olabilir ve bu çalışmalar başarılı sonuçlar verebilir. Hemen ödül veya sonuç getirmeyen bir sorunu adım adım çözmekten memnuniyet duyabilirsin. Sınırlarını değerlendirmek bugün daha kolay olduğundan, daha iyi seçimler ve planlar yapabilirsin. Bugün azimlisin ve çalışma isteğin, hedeflerine ulaşmana veya en azından o yolda ilerlemene yardımcı olabilir. Yine de ilerlemeden önce geçmişe dönüp bakıyor olabilirsin, ancak bu süreç sonunda senin avantajına çalışabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün, ihtiyaçlarını ifade etmek ve çevren ile zihinsel alanını düzenlemek için uygun bir gün. Bir kez odaklandığında kendini harika hissedebilir ve çok şey başarabilirsin. Bugün Mars ve Satürn'ün uyumu sayesinde temponu sabitlemek ve pratik bir hedefe yönelmek avantajlı olabilir. Elindekilerle çalışmak, bu geçiş sırasında en iyi strateji olacaktır. Arkadaşlar veya sosyal çevren, yoluna girme veya özellikle üretken olma isteğini artırabilir. Genellikle bağımsız bir tempoda çalışmaktan hoşlansan da, şu anda ortak bir hedef doğrultusunda başkalarıyla iş birliği yapmak için iyi bir zaman. Önceliklerini belirlemek bugün senin için daha kolay olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün bir amaç duygusundan keyif alabilirsin. Yaratıcı tatmin ve sevgi ile ilgini ifade etmek için güçlü bir zaman. Uzun vadeli hedefler, stratejiler geliştirme ve sorunlara çözümler bulma konusunda verimli bir gün olabilir. Geçmişi anımsamak ilginç keşifler getirebilir ve başkalarıyla fikir alışverişi yapmak faydalı olabilir. Bugünkü Mars-Satürn üçgeni, güne pratik bir tema ve kararlılık katıyor. Duygularını bir kenara bırakıp belirli bir hedefe sabırla ilerlemek daha kolay olabilir. Temponu yavaşlatmak veya dengeli bir şekilde ilerlemek için iyi bir zaman. Çalışmaların başkaları tarafından değer görebilir veya çabaların takdir edilebilir. Gün boyunca Güneş haritanın en tepesinde ilerlerken, amaç duygun daha da güçlenebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün anıları, kişisel duyguları ve düşünceleri paylaşmak için güçlü bir gün. Kendini özellikle desteklenmiş ve aile odaklı hissedebilirsin. Aile veya evle ilgili sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirsin ve sevdiklerine sağlıklı ve iyi oluşlarına dikkat ederek destek olmanın tam zamanı. Bugünün geçişleri, hedefler belirleme ve önceliklerine odaklanma isteğini harekete geçiriyor. Mars ve Satürn arasındaki üçgen, güne pratik bir hava katıyor. Bu etkinin altında, ilerleme kaydetmenin en iyi yolu sabırla ve adım adım hareket etmektir. Şu anda adımları atlamak senin yararına olmayabilir. Keyif aldığın şeylere zaman ayırmanın yollarını buluyorsun. Kendini anlamlı bir şeye adamak için harika bir konumdasın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün öğrenmek ve bundan keyif almak için güzel bir enerji getiriyor. Önemli bağlantılar kurmak ve ilişkilerini güçlendirmek ön planda olabilir ve bu da kendini oldukça başarılı hissetmeni sağlayabilir. Mars ve Satürn arasındaki etkileşim, güne üretken olma arzusunu ekliyor. Özellikle kişisel hayatın ve yakın ilişkilerinle ilgili hedeflerine ulaşmak için biraz daha fazla çaba göstermeye motive oluyorsun. Uzun vadede sana fayda sağlayacak şeyleri düşünmek, önceliklerini belirlemene yardımcı olabilir. Şu anda amaç, organize olmak ve kontrolü elinde tutmak; bu yüzden yavaş ama istikrarlı bir ilerleme en mantıklısı. Geliştirme aşamasında olan bir proje ön planda olabilir. Bugün ölçülülük ve denge büyük önem taşıyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, bugünün geçişleri özellikle pratik işlerini destekliyor. Şu anda sorunlara gerçekten uygulanabilir çözümler bulmada ustasın. Mali konulara daha ciddi yaklaşabilir veya kariyer ve iş projelerin için uzun vadeli alımlar üzerinde düşünebilirsin. Güvenlik duygunu inşa etmek şu anda son derece tatmin edici olabilir. Mars ve Satürn arasındaki etkileşim, en iyi sonuçları almak için kendini ölçülü ve dengeli bir şekilde yönlendirmeni öneriyor. Eski bir soruna geri dönebilir ve bu kez farklı bir yaklaşımla veya özel bir sabırla çözüm arayabilirsin. Uzun vadeli güvenlik ve pratik açılardan düşünmek bugün sana fayda sağlayacaktır. Bire bir ilişkilerde, ortaklık ya da danışmanlık durumlarında verimli tartışmalar yaşanabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün, beslenme, diyet ve sağlıklı yaşama daha fazla dikkat etmek için uygun bir gün. Aynı zamanda, Mars ve Satürn'ün uyumlu etkisiyle pratik çözümler bulmakta zorlanmayacaksın. Daha fazla bilgi, kararlılık ve motivasyonla geçmişteki bir ikileme geri dönmek önemli olabilir. Uzun vadeli güvenlik için çalışmak tatmin edici gelebilir. Sadece anı değil, geleceği de düşünerek stratejiler ve planlar yapmak olgun ve doğru hissettirebilir. Bugün işlerini halletmek için güçlü bir enerjiye sahipsin, bu yüzden çabanı ve enerjini senin için gerçekten değerli olan bir şeye yönlendirdiğinden emin ol. Önceliklerine odaklanmak ve sürecin tadını çıkarmak her zamankinden daha doğal gelebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, geçmişe odaklanarak barış sağlamak önemli bir konu olabilir. Mars'ın burcundaki Satürn ile uyumlu açısı sayesinde, sabrını toplamak ve enerjini dengeli bir şekilde kullanmak her zamankinden daha kolay. İnsanlar seni ciddiye alıyor ve sen de kendi ihtiyaçlarını daha fazla önemsiyorsun. Özellikle romantizm, keyif veya hobilerle ilgili bir hedefe ulaşmak için bilinçli bir çaba sarf etmek tatmin edici olabilir. Bugün kasıtlı olarak yavaş ve emin adımlarla ilerlemek iyi bir fikir. Küçük adımlarla başlayıp büyük hedeflere ulaşmaya çalışıyorsun ve bu yaklaşım günün enerjisine tam olarak uyuyor. Bu sabır sana olumlu geri dönüşler sağlayabilir! Şu an için yeni bir şeye başlamak yerine, plan yapmaya ve strateji geliştirmeye odaklanmak seni daha mutlu edebilir.


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