10 - 16 Şubat 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta oldukça sakin diyebilirim etkileşimlerin sayısı açısından fakat açı’ların karakteristiği açısından hiç de sakin değil. Merkür ve Güneş Uranüs’e kare yapacaklar. Bu haftanın oldukça sürprizli, ilerici fikirlerle dolu, veya değişim, ayrılık gibi fikirlerle dolu, biraz zincirlenmiş hissettiğimiz ve bunları kırmak istediğimiz, sıkılgan ve biraz isyankar olabileceğimiz bir hafta diyebilirim.

14 Şubat sevgililer gününde Merkür oldukça romantik, imgesel düşünebilen, hayalgücü ve yaratıcılığı kuvvetli Balık burcuna geçecek. Bu günden itibaren romantizmimiz artacak, zaten haftaya Güneş de Balık burcuna giriyor. Etkileyici konuşmalar, romantik konuşmalar, jestler yapabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Sevdiklerimize, ailemize daha fazla odaklandığımız, oldukça duygusal, empati yapabilen, sezgisel, hayal gücü ve yaratıcılığı olan bir gün. Ay Neptün ile de uyumlu açısı da bu etkileri sağlıyor ve destekliyor. Oldukça romantik ve duygusal bir gün.

Salı

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Bugün dünden çok farklı olarak çok neşeli, iyimser, pek duygusal olmayan biraz bencil olan, ev ve aileden çok dışarıya ve eğlenmeye odaklı, kısmetli bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aşırı beklenmedik ve sürprizli olabilir. Sıkılgan ve değişiklik arayan bir yapıdayız. Dolunay günü bugün ve Uranüs karesinin etkileri çok belirgin.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Gün içerisinde çokça açısal etkileşimi yok. Bugün dünden farklı olarak daha çok işimize, sağlığımıza ve sorumluluklarımıza odaklanıyoruz.

Cuma

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Mars uyumlu etkileşimi ile bugün cesaretimiz yüksek fakat Satürn ile bir karşıtlık açısı var. İş yükünün fazlaca olduğu bir gün olabilir. Sevgililer günü için çok da romantik bir gün sayılmaz. Merkür’ün Balık burcuna geçişi hariç.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sonrasında ise Terazi burcuna geçecek. Günün ikinci yarısı daha sosyal olacak. Gün içerisinde Neptün ile Ay’ın bir karşıt açı etkileşimi var, bu da günü biraz tembel, kaçışlara meyilli yapıyor.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Venüs ile ve Jüpiter ile Ay’ın etkileşimi var. Bugün haftanın en güzel günü olabilir. Sevgililer gününde bulamadığımız romantikliği bugün bulabiliriz. Ayrıca özgüven, özsevgi, şans bugün de oldukça fazla.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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