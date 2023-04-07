10 - 16 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın başrolünde Venüs var. Yani ikili ve sosyal ilişkilerimiz mercek altında, odak altında diyebiliriz.

Haftaya Venüs’ün İkizler burcuna geçişi ile başlıyoruz. Güçlü olduğu Boğa burcundan yine fena olmadığı İkizler burcuna geçecek olan Venüs ile sosyal ilişkilerimiz, iletişim ve yolculuk trafiğimiz hız kazanacak. Sevgi sözcükleri kurmak, önemli görüşmeler yapmak, diplomatik bir dil kullanmak için çok destekleyici bir 1 aylık sürece giriyoruz.

Sonrasında Güneş Jüpiter kavuşumu yaşayacağız ve bu bereket, şans, genişleme, zenginleşme, özgüven, eğlence, kendini ifade, sahne gibi konularda bizi çok fazla destekleyecek çok iyimser ve güvenli bir açı.

Fakat 2 gün sonra Venüs Satürn zorlayıcı kare açısı meydana gelecek ki bu da aslında özellikle sosyal ve ikili ilişkilerimizde bizi zorlayacak, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz, biraz negatif, olumsuz hissettirecek bir açı olacak. Yani aslında bu hafta hem şans hem şanssızlık, hem güven hem güvensizliği bir arada yaşayacağız. Tek farkla, güvensizlik ve engellenmişlik kısmı sosyal ilişkilerimizi kapsıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Ay’ın bugün pek gezegensel etkileşimi yok. Genel olarak iyimser ve rahat bir gün. Sendromsuz bir pazartesi olması dileğiyle.

Salı

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok daha iyimser ve tembelliğe meyilliyiz. Ay Neptün ile zorlayıcı açıda, kafa karışıklığı, hedeflerden şaşmak, yanlış anlamalar günün konusu olabilir, yanlış harcamalara, hesaplanmamış konulara dikkat.

Çarşamba

Ay, Oğlak burcuna geçiyor. Bu gün geçtiğimiz iki günden farklı olarak daha çok sorumluluk sahibi ve gerçekçiyiz. Hatta Ay Mars sert bir açı ile etkileşiyor, gergin ve sinirli olabiliriz, işlerimize odaklanmak için mükemmel bir gün.

Perşembe

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün aslında daha iyimser bir gün fakat kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Görüş ayrılıkları ve tartışmalar bugün de yaşanabilir. Biraz ego çatışmalarına da açık bir gün.

Cuma

Ay, Kova burcuna geçiyor. Gün oldukça entelektüel ve eksantrik. Hem kova burcu etkisinden hem de Ay’ın Merkür ve Uranüs ile girdiği etkileşimden. Bugün ani tepkilere, ani kararlara dikkat etmek gerekli. Zihnimiz çok yaratıcı, bugün aklımıza gelen fikirler oldukça ilerici.

Cumartesi

Ay, Balık burcuna geçiyor ve Balık burcuna yeni geçmiş, zodyak derecesi olarak henüz daha başlarında olan Satürn ile bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bugün biraz zor olabilir. Zira Venüs Satürn sert etkileşimi de var. Bugün çok hassas, alıngan, engellenmiş, melankolik hissedebiliriz. Bugüne özellikle dikkat çekmek istiyorum, özellikle ilişkilerde çok dikkat edilmeli.

Pazar

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de aslında dünden çok farklı değil. Tek farkı bugün daha çok affedici ve merhametliyiz. Fakat çok güçlü bir Balık etkisi var. Ay Neptün ile kavuşumda, tembellik, kaçış, uykuculuk hatta alkol gibi konuların da bugün bizi baltalayabileceği bir gündeyiz. Bu güne de dünkü kadar olmasa da dikkat çekmek istiyorum.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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