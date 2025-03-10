10 - 16 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta tutulma dışında çok hareketli bir hafta gibi görünmüyor gezegen etkileşimleri açısından. Merkür hafta başı Venüs ile kavuşup hafta sonu retro hareketini bitirecek. Retro hareketin bitecek olması iletişim aksaklıklarının, bir süredir geriye saran, tekrar etmek, düzeltmek gereken konuları ortaya çıkaran etkilerin artık sona ermesi demek. Ama tabii aslında bu etkileri önümüzdeki hafta daha çok göreceğiz.

Merkür’ün Venüs kavuşumu tatlı dilimizin, diplomasimizin güçlü olduğu, özellikle sanat, enstrüman, şiir gibi konularda el ve dil maharetlerimizi daha çok kullanabileceğimiz güzel bir hafta başlangıcı demek.

Onun dışında Güneş Uranüs ile uyumlu, Satürn ile kavuşum yapacak. Aslında hem gelenek, hem yaratıcılık, hem disiplin hem de yeniliği bir arada getirecek önemli bir açı fakat Satürn kavuşumu biraz moral bozucu, kapatıcı, depresif, ihtiyaçların giderilmediğini veya kendimizi iyi ifade edemediğimizi hissettiğimiz bir hafta geçirmemize sebep olabilir. Tutulma da aslında bu etkileri inanılmaz bir şekilde artıracak. Bu arada bu tutulma bir ay tutulması, Başak burcunda gerçekleşecek ve etkileri yaklaşık bir iki ay sürecek diyebilirim. Aslında bu hafta değil bir süre önceden başlayarak önümüzdeki yaklaşık 1, 1.5 ay bu etkileri belirgin yaşayacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Ego çatışmaları bugün biraz riskli. Ay Plüton ile sert etkileşimde. Bunun dışında dominant bir duruş sergiliyoruz, sahnede güvenimiz yüksek.

Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en güzel günü. Özgüvenimiz yine çok yüksek, ayrıca bugün Ay Jüpiter uyumlu açısı da var. Kısmetimiz ve iyimserliğimiz de aşırı yüksek. Abartıya kapılmazsak oldukça iyi bir gün.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Yine özgüven oldukça yüksek diyebilirim. Bugün Ay’ın çokça açısal etkileşimi yok. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Başak burcuna geçiyor. Akşam saatleri biraz daha sorumluluk odaklı, daha mütevazi saatler diyebilirim.

Perşembe

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Neyse ki bu hafta çokça Ay Jüpiter etkileşimi var ki Güneş Satürn’ün negatif etkileri biraz baskılansın, azalsın. Ay Jüpiter sert etkileşimi de olsa bize bir iyimserlik getirecektir. Abartı riski devam ediyor.

Cuma

Tutulma günü!. Ay Başak burcunda ve Satürn, Neptün ile sert etkileşimde. Bugün biraz karamsar, hayalci, kaotik, kafası karışık olabiliriz. Yaratıcılığımız çok yüksek. Aslında kafamız da iyi çalışıyor. Bu etkiler uyumlu Uranüs etkileşiminden geliyor.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiyor. Merkür ve Venüs birbirine oldukça yakın, diplomatik etkiler sözkonusu. Ay Terazide bu ikisine sert etkileşimde. Biraz denge bozulabilecek de olsa genel olarak sosyal ve ikili ilişkiler minvalinde geçebilecek, diplomatik bir gün.

Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Fiziksel enerjimiz ve iyimserliğimiz çok yüksek. Ay Mars sert etkileşimi ve Jüpiter uyumlu açısı var. Bir Ay Jüpiter etkileşimi daha. Ay Mars sert açısı da kaza, sakarlık, tartışma gibi konulara dikkat çekiyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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