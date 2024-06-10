10 - 16 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftaya Mars Plüton karesi ile başlıyoruz. Bu çok sert bir açı. Mars’ın da Boğa’da çok rahat olmadığını düşünürsek çok patlayıcı, çok gergin, krizli bir hafta başlangıcı yaşayabiliriz. Kendimizle yüzleştiğimiz, ya da yüzleştirdiğimiz, manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Devamında ise Merkür Satürn karesi var. Bu da çok olumsuz düşünceli, zihinsel yüklerimiz, iş yüklerimizin olduğu, iletişimde kesintiler yaşayabileceğimiz, gergin bir zaman. Hafta başına çok dikkat.

Devamında Güneş Merkür ile kavuşacak. Bu da iletişimin hareketlendiğini, olumlu havanın yükseldiğini, kendimizi ifade gücümüzün arttığı zamana işaret ediyor. Yani hafta başı biraz daha zorluyken Cuma’dan itibaren biraz daha pozitif bir havaya giriyoruz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz. Ay’ın bugün çok fazla açısal etkileşimi yok. Güne kendini ifadesi güçlü, özgüvenli ve iyimser bir şekilde başlıyoruz.

Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Güneş, Merkür ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Mars Plüton karesi olmasaydı haftanın güzel günlerinden diyebilirdim. Kendimizi ifademiz yine güçlü, özgüvenimiz yüksek, özellikle ikili ilişkilerde uyumlu olabilecek bir gün.

Çarşamba

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün biraz daha sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Ay Mars ile uyumlu açıda. Enerjimiz de yüksek. Bugün iş yoğunluğumuz fazla olabilir. Ayrıca Jüpiter ile de bir kare açı mevcut. Bugün işleri biraz abartabiliriz, duygularımızı abartma olasılığımız da yüksek.

Perşembe

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok açısal etkileşimi yok. İşlere ve sorumluluklara odaklı bir gün.

Cuma

Ay bugün de Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş, Merkür ve Venüs ile kare, Neptün ile de karşıt etkileşimde. Bugün kafamız karışık olabilir, iletişim açısından biraz handikapları olabilecek bir gün. Bugüne özellikle dikkat.

Cumartesi

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. İlişkilere ve sosyalliğe odaklandığımız bir gün. Ay Jüpiter ile uyumlu açıda, özgüvenimiz yüksek, bugün geniş bir sosyal çevreyle güzel bir gün geçirebiliriz.

Pazar

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün açısal etkileşimi olmayan ay Terazi burcunda yine sosyal, diplomatik. İkili ilişkilere odaklı bir hafta sonu geçiriyoruz

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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