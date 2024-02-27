1 milyar dolarlık miras tıp öğrencilerine bağışlandı

Wall Street'li bir finansçı olan David Gotesmann’ın ölümünün ardından 93 yaşındaki eşi Dr. Ruth Gottesman’a 1 milyar dolar tutarında miras kaldı. The New York Times’ın haberine göre, Dr. Ruth Gottesman ise kendisine kalan mirası Bronx'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde uzun süredir profesör olan Ruth Gottesman, yaptığı bağışın bundan sonra tüm öğrencilerin ders ücretlerini karşılamak için kullanılması talimatını verdi.

Söz konusu tutar, ABD’de bir eğitim kurumuna yapılan en yüksek miktarda bağışlardan biri oldu.

1 milyar dolarlık mirası tıp fakültesine bağışlayan Dr. Ruth Gottesman, öğrenme güçlüğü konusunda çalışmış, okuryazarlık programları yürütmüş ve bir tarama testi geliştirmiş olan bir akademisyen.

“Senin için doğru olanı yap”

Dr. Gottesman'ın eşi 2022 yılında 96 yaşında vefat etti. "Bana, haberim olmadan, Berkshire Hathaway hisselerinden oluşan bir portföy bırakmış" diyen Dr. Ruth Gottesmann, hisse portföyünden oluşan 1 milyar dolarlık mirası öğrendikten sonra bir karar verme aşamasına geldi. 1 milyar doları ne şekilde değerlendireceğini düşünen Dr. Gottesmann bu noktada eşinin tavsiyesini hatırladı: "Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap"

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin yer aldığı Bronx, New York’un en düşük gelirli semti. 1 milyar dolarlık bağış, öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak. Bağışın Bronx’taki bir sağlık kurumuna aktarılması da özellikle dikkate değer bulunuyor.

Dünya iyi insanların hatrına dönüyor! Dünya İnsanlık Günü'nüne özel iyi insanların hala var olduğuna inanmanızı sağlayacak kareleri derledik... 20 Metroda insanların portresini çizip onlara ne kadar güzel olduklarını söyleyen bu kişi sizin de içinizi ısıtmadı mı? Faslı bir futbolcu küçük kızın ıslanmaması için uğraşıyor. Plajlardan toplanan izmaritleri görmemiz belki artık daha duyarlı olmamızı sağlar... Kaldıkları otelde görevlilerden biri fotoğraftaki ufaklığa kağıttan uçak yapmayı öğretiyor. Kuşu aynı bir bebek gibi elleriyle besleyen biri! İnternet üzerinden tanıştığı bir kişinin ona hediye ettiği kalemler sayesinde çalışmalarına daha kolay devam eden birinin mutluluğu... "Dikkat kuş yuvası var! Lütfen fazla yaklaşmayın" Tam 50 kez kan bağışı yapan bu kişinin hedefi 100'e ulaşabilmek. 89 yaşındaki bu teyze barınaktaki köpekler için tam 450 tane battaniye örmüş. Yol çalışması yaparken onlara yardım etmek isteyen ufaklığı kırmayan işçilerin ne kadar yumuşak kalpli olduğu belli! Kanser hastası çocuklara peruk yapılabilmesi için gözünü hiç kırpmadan saçlarını bağışlayan kendi küçük ama kalbi büyük bir kız çocuğu. Ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerdeki çocuklar için oyuncak bebek ören teyze amacına ulaşmış gibi! Keşke bütün yetişkinler evsizler için kulübe yapan bu kız kadar hassas olsa... Muhabirin daha rahat haber yapmasını sağlamak için ona şemsiye tutan bir aktivist. "Eğer şu anda işsizseniz ve yeni bir iş görüşmesine hazırlanıyorsanız sizin için kıyafetinizi ücretsiz temizleyebiliriz" İnsanlara sevgi yaymaları gerektiğini trafikte üşenmeden bekleyerek pankartıyla hatırlatan güzel insan. İtfaiyeciler, tekerlekli sandalyesi olan teyze rahat geçebilsin diye hortumlarını yerden kaldırıp sabırla onu bekliyor. Olması gereken de bu! Singapur'daki tekerli sandalyeli insanlar için olan bu salıncağı çok beğendik! Paris'te havanın çok sıcak olduğu bir günde fotoğraftaki genç köpeğin serinlemesine yardım ediyor. Mumbai sahilinin gönüllü bir ekip sayesinde çöplerinden arınmadan önceki ve sonraki hali.

Kaynak NYTimes. “$1 Billion Donation Will Provide Free Tuition at a Bronx Medical School” Joseph Goldstein. (2024)