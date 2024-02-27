1 milyar dolarlık miras tıp öğrencilerine bağışlandı

Wall Street'li bir finansçı olan David Gotesmann’ın ölümünün ardından 93 yaşındaki eşi Dr. Ruth Gottesman’a 1 milyar dolar tutarında miras kaldı. The New York Times’ın haberine göre, Dr. Ruth Gottesman ise kendisine kalan mirası Bronx'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde uzun süredir profesör olan Ruth Gottesman, yaptığı bağışın bundan sonra tüm öğrencilerin ders ücretlerini karşılamak için kullanılması talimatını verdi.
Söz konusu tutar, ABD’de bir eğitim kurumuna yapılan en yüksek miktarda bağışlardan biri oldu.
1 milyar dolarlık mirası tıp fakültesine bağışlayan Dr. Ruth Gottesman, öğrenme güçlüğü konusunda çalışmış, okuryazarlık programları yürütmüş ve bir tarama testi geliştirmiş olan bir akademisyen.
“Senin için doğru olanı yap”
Dr. Gottesman'ın eşi 2022 yılında 96 yaşında vefat etti. "Bana, haberim olmadan, Berkshire Hathaway hisselerinden oluşan bir portföy bırakmış" diyen Dr. Ruth Gottesmann, hisse portföyünden oluşan 1 milyar dolarlık mirası öğrendikten sonra bir karar verme aşamasına geldi. 1 milyar doları ne şekilde değerlendireceğini düşünen Dr. Gottesmann bu noktada eşinin tavsiyesini hatırladı: "Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap"
Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin yer aldığı Bronx, New York’un en düşük gelirli semti. 1 milyar dolarlık bağış, öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak. Bağışın Bronx’taki bir sağlık kurumuna aktarılması da özellikle dikkate değer bulunuyor.
Kaynak NYTimes. “$1 Billion Donation Will Provide Free Tuition at a Bronx Medical School” Joseph Goldstein. (2024)
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