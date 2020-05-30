1 Haziran 2020'den itibaren neler değişecek?

Evlere kapandık, işyerlerimizi evlerimize taşıdık, ekmekler yaptık, hazır almayı azalttık hatta bazılarımız tamamen hayatlarından çıkardı, sevdiklerimizle aramıza fiziksel mesafeler girdi... Tüm bu sürecin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçti. Salgının tam anlamı ile kontrol altına alındığını söylemek henüz mümkün olmasa da olumlu gidişat "esnek"liği de beraberinde getirdi. Bu esnekliklerden bazıları sokak kısıtlaması, şehirlerarası seyahat yasakları, park ve bahçe yasakları son bulması ile ilgili. Kısacası bugünden itibaren hayatımızda birçok şey değişecek. İşte madde madde yeni "normal"lerimiz...

20 yaş altının sokağa çıkma yasağı 0-20 yaş grubundan 0-18 yaş grubuna indi

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indi. 0-18 yaş grubu ise artık iki ayrı grup halinde sokağa çıkmayacak. Bu yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üstü için kısıtlama devam edecek

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam ediyor bu kapsamda 65 yaş ve üstü bireyler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kütüphaneler açılıyor

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları bugünden itibaren belirlenen yeni şartlar dahilinde faaliyete geçecek.

Seyahat kısıtlaması kalkıyor

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması bugün itibariyle kalkıyor. Önemli bir uyarı: Olumsuz bir gidişat durumunda bazı iller için bu kısıtlama yeniden getirebilir.

Kreşler açılıyor

Kreşler ve gündüz bakım evleri bugün itibarıyla açılacak.

Restoran ve çay bahçeleri açılıyor

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Ancak eğlence mekanları kapalı kalmaya devam edecek, açık olan kafelerde nargile satışı yapılmayacak.

Spor salonları açılıyor

Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

Plajlar ve milli parklar faaliyete başlıyor

Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde bugünden itibaren faaliyete geçecek.

Kurslar faaliyete geçiyor

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Dinlenme tesisleri açılıyor

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri hizmet vermeye devam edecek.

Açık hava konserleri başlayacak

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

Kamu personeli normal mesaiye dönüyor

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesai saatlerinde çalışmaya başlayacaklar.

Tüm bunlara ek olarak normalleşme takviminde yer alan diğer maddeler:

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, bugün itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

Halı sahalar, tenis kortları faaliyete geçiyor.

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.