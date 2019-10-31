İkizlerim 1 aylık!

İkiz gebeliği bitti, şimdi de ikiz ebeveynliği başladı. Bebeklerinizin dünyaya gelişinden bu yana tam 1 ay geçti. Her şey çok hızlı değişiyor ve bebekleriniz sürekli gelişiyor. Bebeklerinizin aylık kontrollerini aksatmamaya özen göstermelisiniz. Doktora gitmeden önce not tutmakta birçok fayda var hem doktorunuzun sizden beklediği yanıtları doğru verebilirsiniz hem de kendi sormak istediklerinizi unutmadan sorup yanıt alabilirsiniz.
Bebekleriniz bu saydıklarımızdan birini ya da birkaçını yapamıyor olabilir. İkiz bebekler erken doğmaları sebebiyle doğum sonrası aydaşlarını yakalamak için biraz zamana ihtiyaç duyabilirler. Bebeklerinizin gelişimini “düzeltilmiş yaşını” hesaplayarak izlemek her zaman daha doğru olacaktır.
Bu ayda bebeklerinize Hepatit B aşısı yapılır.
Bebekleriniz henüz gece gündüz ayrımını yapamıyorlar, onlar için önemli olan gün içerisinden ortalama 15-17 saat uyuyor olmak. Bu süreyi gündüz ve geceye kabaca bölüştürürerek uyurlar. Çoğu zaman beslenme, banyo zamanlarında dahi aniden uykuya geçebilirler. Yine de her bebek birbirinden farklıdır, bu sebeple biri günü 13 saat uykuyla da kapatmak isteyebilir ve bu anormal değildir. Bu dönemde bebeklerinizi ayırmak, farklı odalarda yatırmak uykularını daha verimli hale getiriyorsa ayrımaktan çekinmenize gerek yok, dış dünyayı henüz tam olarak algılamadıkları bu dönemde herhangi bir duruma karşı da alışkanlık geliştirmiyorlar.
Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebeklerinizi ilk kırk gün boyunca her iki saatte bir besliyor olmalısınız, eğer uyku halindelerse uyandırmalı ve kan şekerlerinin düşme riskini ortadan kaldırmalısınız.
*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.
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