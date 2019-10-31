İkizlerim 1 aylık!

1 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Bir aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Bir aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Bir aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkiz gebeliği bitti, şimdi de ikiz ebeveynliği başladı. Bebeklerinizin dünyaya gelişinden bu yana tam 1 ay geçti. Her şey çok hızlı değişiyor ve bebekleriniz sürekli gelişiyor. Bebeklerinizin aylık kontrollerini aksatmamaya özen göstermelisiniz. Doktora gitmeden önce not tutmakta birçok fayda var hem doktorunuzun sizden beklediği yanıtları doğru verebilirsiniz hem de kendi sormak istediklerinizi unutmadan sorup yanıt alabilirsiniz.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Bebeklerinizin beslenmesi, uykusu, genel gelişimi incelenir.

Bebeklerinizin kilosu, boyu, kafa çevresi ölçülür.

Görme ve işitme muayeneleri yapılır.

Bebeklerinizin genel fiziksel muayenesi yapılır.

Göbek kordonu iyileşmeleri kontrol edilir.

Bebeklerinizin aylarına özgün refleksleri kontrol edilir.

Bıngıldakları elle muayene edilir.

Doktorunuz D vitamini hakkında önerilerde bulunulur.

1 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Bu ayda bebek artık karın üstü yatarken çenesini yerden kısa süreliğine kaldırabilmeye başlar.

Seslere ilgi duyar. 15-20 santim uzaklıktaki cisimleri görebilir ve sesin geldiği yöne başını çevirebilir.

Kavrama refleksi güçlüdür, eline verilen nesneleri sıkıca kavrar.

Gülümser, sosyal bir tepki olarak gelişmeyen bu gülümseme bir gülücükle karşılanmalıdır.

Kısa süreli göz teması kurabilir ancak görüşü net olmadığı için göz temasını kaçırıyor olması da mümkündür.

Sesinizi ve kokunuzu tanır.

Görme alanı içindeki parlak cisimler ve zıt renkler dikkatini çeker.

Bebekleriniz bu saydıklarımızdan birini ya da birkaçını yapamıyor olabilir. İkiz bebekler erken doğmaları sebebiyle doğum sonrası aydaşlarını yakalamak için biraz zamana ihtiyaç duyabilirler. Bebeklerinizin gelişimini “düzeltilmiş yaşını” hesaplayarak izlemek her zaman daha doğru olacaktır.

1 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Bu ayda bebeklerinize Hepatit B aşısı yapılır.

1 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

Bebekleriniz henüz gece gündüz ayrımını yapamıyorlar, onlar için önemli olan gün içerisinden ortalama 15-17 saat uyuyor olmak. Bu süreyi gündüz ve geceye kabaca bölüştürürerek uyurlar. Çoğu zaman beslenme, banyo zamanlarında dahi aniden uykuya geçebilirler. Yine de her bebek birbirinden farklıdır, bu sebeple biri günü 13 saat uykuyla da kapatmak isteyebilir ve bu anormal değildir. Bu dönemde bebeklerinizi ayırmak, farklı odalarda yatırmak uykularını daha verimli hale getiriyorsa ayrımaktan çekinmenize gerek yok, dış dünyayı henüz tam olarak algılamadıkları bu dönemde herhangi bir duruma karşı da alışkanlık geliştirmiyorlar.

1 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebeklerinizi ilk kırk gün boyunca her iki saatte bir besliyor olmalısınız, eğer uyku halindelerse uyandırmalı ve kan şekerlerinin düşme riskini ortadan kaldırmalısınız.

1 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

Bebekleriniz seslere karşı hassaslar, onlarla konuşun. Gün içinde yaptıklarınızı onlara anlatın, hem sizin sesinizi duymak onları rahatlatacak hem de ilgilerini çekmiş olacaksınız.

Sizin gözetiminizde günde birkaç dakika karın üstü yatırın,sırt ve boyun kaslarının gelişimi için çok faydalı olacaktır.

Siyah beyaz görseller ve parlak eşyalar da ilgilerini çekecektir, zamanı daha kolay ve sakin geçirmek için işe yarayabilir.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.