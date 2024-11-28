1 Aralık 2024 Yay burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 1 Aralık saat 9:21’de Yay burcunun 9. Derecesinde bir yeninay meydana gelecek. Bu yeniay’da çok fazla Yay ve İkizler etkisi mevcut. An haritasının yükseleni de Yay, ayrıca an derecesine en yakın töleranslı açı Mars’dan fakat Yükselen derecesinde bir Merkür, Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter’in ikizlerde olması ve Merkür’e karşıt açı yapması bu dönemin içerisine çok fazla Merkür ve Jüpiter etkisi ekliyor. Yazışmalar, yolculuklar, anlaşmalar, ideolijimiz, hayata bakış açımız, inançlarımız bu dönemde çok fazla olayın alt metnindeki konular olabilir. Çok abartılı bir iletişim trafiği, yolculuk trafiği yaşayabiliriz.

An derecesine yakın töleranslı açı yapan gezegenlerden bir tanesi de Satürn. Ve zorlayıcı bir açıyla eşlik ediyor. Bu da her ne kadar Yay iyimserliğinde de olsak bu yukarıda bahsettiğim konuların baskılı, sorumluluk ve engel getirici bir nitelikte olduğunu gösteriyor. Burada biraz zorluklara karşı disiplinli ve teslimiyetçi bir tavırda yaklaşmamız gerekebilir. Atmamız gereken adımları çok da sorgulamadan atmamız gerekebilir.

An derecesi haritanın 12. evinde. Tüm burç ev sistemine göre 1. evde. Yani olaylar biraz üstü kapalı, çok da bilincinde olmadığımız bir şekilde gerçekleşebilir. Dediğim gibi bu dönem çok da sorgulama dönemi değil, yapma dönemi.

ANTARES sabit yıldızı da bu dönemin çok etkili bir yıldızı. ANTARES kraliyet yıldızlarındandır. Kraliyet yıldızı varsa o dönemi çok belirgin etkilerle, başarıya yakın bir şekilde geçiririz. Yıldız başarı vaadeder fakat bir beklentisi olur. Örneğin ALDEBARAN yalan söylemediğimizde, hile yapmadığımızda başarı getirir. ANTARES ise başarı için fazla takıntılı olmadığımızda. Bu çok takıntılı olma durumuna geçmezsek dönemi biraz Satürn tarafından zorlayıcı da olsa başarılı ve pozitif geçirme olasılığımız çok yüksek. Yeter ki biraz fedakar bir şekilde, teslim olarak çalışalım.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak...

Yükselen Koç

Yurt dışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Yeniay.

Yükselen Boğa

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu dönemde hesabı iyi yapmak gerekebilir.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında.

Yükselen Yengeç

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Aslan

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, outdoor aktiviteleri, trekking gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz.

Yükselen Başak

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Terazi

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Yurt dışı ile ilgili konular da güdeme gelebilir.

Yükselen Akrep

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurt dışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor.

Yükselen Yay

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. Ayrıca aşk ve flört için oldukça kısmetli bir dönem.

Yükselen Oğlak

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı oldukça karıştırıyor gibi görünüyor.

Yükselen Kova

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Ev ve gayrimenkul konuları oldukça şanslı.

Yükselen Balık

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. Özellikle kariyer ile ilgili konularda büyük belirsizlikler söz konusu olabilir.