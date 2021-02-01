1-7 Şubat 2021 haftası nasıl geçecek?

Merhaba. Bu haftanın yıldızı Venüs gezegeni olacak. Aşk gezegeni Venüs 1 Şubat itibariyle Kova burcuna girecek ve bir süredir gelenekselleşmiş, kalıpları takip eden, sorumluluk sahibi ve olgun Oğlak burcundan devrimci, değişiklik arayan, duygusal olarak uzak ve entelektüel Kova burcuna geçecek. Arkadaşlarımızla, içerisinde bulunduğumuz gruplarla paylaşımlarımız, destek alış verişi artacak.

Astrolojide klasik öğretiye göre Satürn, modern öğretiye göre Uranüs Kova burcunun yöneticisidir. Bu hafta Venüs bu iki gezegenle de yakın irtibat kuracak. Hafta sonu cumartesi Satürn ile kavuşacak, pazar günü de Uranüs ile kare açı gerçekleştirecek. Tabii ki bu açıların süresi bir gün değildir. Burada yazdığımız günler her zaman açının aynı zodyak derecesine açı yaptığı zamanları gösterir. Kesinleşme zamanlarını gösterir. Fakat bir astrolojik açı, gezegenlerin uzaklıklarına bağlı olarak belli aralıklarda etkiler gösterir. Venüs hızlı bir gezegen olduğu için etkilerini +- 3 gün civarında hissedeceğiz. Yani bu haftanın geneli hafta sonu kesinleşecek bu iki açının etkisinde geçecek.

Venüs’ün Satürn’le kontakları genelde sevgi alışverişini kısıtlayan, gerçeklere odaklanan, fazlalıkları eleme noktasına getirecek olaylarla karşılaştıran bir yapıdadır. Bu dönemde ikili ilişki kurduğumuz kişilerle biraz daha mesafeli hissedebiliriz. Sevilmediğimizi hissedebilir veya sevgimizi somutlaştıracak aksiyonlar alabiliriz.

Uranüs ile olan kontaktalar da genelde duygusal uzaklık ile alakalıdır. Fakat Uranüs sarsıcı, sürprizli ve ani değişikliklerle alakalıdır. Yani bu hafta ilişkilerimizde hem gerçekçi olduğumuz, fazlalıkları elediğimiz hem de yenilikçi ve ilerici yönde ani kararlar alabildiğimiz, değişiklikler yapabildiğimiz bir hafta geçirebiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Kova burcundaki Venüs ve Satürn ile üçgen açı gerçekleştirecek. İkili ilişkiler açısından olumlu bir gün. Fakat Ay’a Güneş Mars karesi ile başlıyoruz. İkili ilişkiler açısından dengeli olsa da gerginlikler ve egosal çıkışlar yapabiliriz, adımlarımızı düşünerek atma zamanı.

Salı

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Düne nazaran daha sakin ve dengeli bir gün. İkili ilişkiler vurgusu yine gündemde. Bu gün özgüvenimiz yüksek ve daha olumlu hissettiğimiz bir gün.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam edecek, ikili ilişkiler vurgumuz durağan bir şekilde devam edecek. Akşam’a doğru Ay’ın akrep burcuna geçmesi ile birlikte yoğun duygularımızı çeşitli krizlere yol açabilir, sorgulama ve kıskançlık yaşayabiliriz.

Perşembe

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Bugün abartılı davranışlar içerisinde olabilir, fazla iyimser olabiliriz. Eğer takip ettiğimiz bir diyet planı varsa bozmaya en çok yaklaştığımız gün olabilir. İnançlarımızla ilgili belli tartışmalara girmekten de kaçınmakta fayda var.

Cuma

Ay Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün sezgilerimizin oldukça güçlü olduğu, yaratıcı konulara başlamak için ilhamı içimizde hissedebileceğimiz bir gün. Fakat kendimizi ifade etmekte güçlük çekebilir, yanlış anlaşılmalara kurban gidebiliriz.

Cumartesi

Venüs Satürn kavuşumu kesinleşiyor. İkili ilişkilerde biraz daha soğuk ve uzak bir gün. Ay Yay burcuna geçiyor. Macera isteğimiz artıyor, evde yasaklı günlerde biraz sıkılabiliriz. Kısa süreliğine de olsa kendimizi açık havaya ve doğaya verebiliriz.

Pazar

Yay burcundaki Ay bizi evden sıkmaya devam ediyor. Hafta sonu için hava almamızı sağlayacak küçük aktiviteler gerçekleştirebiliriz. Sevdiklerimizle mesafemiz devam ediyor da olsa ilginç karşılaşmalar yaşayabilir, teknolojiyi kullanarak iletişimde kalabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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