1-7 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Haftanın en önemli görünümü şüphesiz 5 Haziran’da yaşayacağımız Yay burcundaki ay tutulması olacak. Belki de tutulma etkilerini en belirgin yaşayacağımız iki haftaya giriyoruz. Tutulmayla ilgili detaylı yazımı Haziran ayı yorumumdan veya korhankılınçkaya.com'dan okuyabilirsiniz. Bu hafta özellikle ilişkiler anlamında oldukça tetikleyici, huzursuz edici ve zorlayıcı bir hafta olacak. Venüs hala retrodan çıkmadı ve bu hafta Güneş’le ve Mars’la zorlayıcı kontaktları olacak. Ayrıca Güneş ve Mars da kendi aralarında zorlayıcı görünümlerde bulunacaklar. Bu hafta oldukça gergin geçebilir. Özellikle kazalara, sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Spor salonlarının bu hafta açılacağını düşünürsek, bir süre hafif tempo gitmek ve hijyene ekstra dikkat etmek çok çok önemli. Zira uzun süre evde kapalı kaldık ve hamladık.

İlişkiler… Bir tahterevalli. Bir gün aldığımız kararlar diğerine uymuyor. Çok fazla düşünüyor sorguluyoruz. İçimizde tutuyor belki de pek anlatmıyoruz. Bu hafta kafası karışık Balık Mars ve Neptün sert açılarıyla Venüs’ü ziyaret ediyorlar. Hassasız, duygusal, alıngan, tepkili, kararsız. Sürekli değişen fikirlerimize artık aksiyonlarımız da eşlik ediyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Hatta top ile oynadığımız bile şüpheli. Futbol’da üçlük olur mu? Bu haftaki açıları görmeseydim olmaz derdim.

Günlük etkilere geçelim;

Pazartesi

Ay Terazi burcunda. Venüs ve Güneş ile uyumlu açılar yapıyor. Haftanın nisbeten en uyumlu günlerinden birindeyiz.

Salı

Sabah ve öğle saatlerinde kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Sevilmediğimizi hissedebileceğimiz, duygularımızı ifadede zorlanabileceğimiz bir gün.

Çarşamba

Venüs Mars karesi kesinleşiyor. İlişkilerde gerginlikler, zamanlama problemleri yaşanabilir. Gereksiz hassaslıklar veya yanlış anlaşılmalar’a dikkat etmeliyiz.

Perşembe

Ay Akrep burcunun son derecelerinde. Hala gerginiz, olumsuz duygular hissedebilir, hoşumuza gitmeyen gerçeklerle yüzleşebilir, kıskançlıklar yapabiliriz.

Cuma

Ay tutulması kesinleşiyor. Bu gün iletişim hızımız oldukça yüksek. Fikir çatışmaları, tartışmalar, kazalar ve sakarlıklar yapabiliriz. Günü eğitim ve öğrenmeye ağırlık vererek değerlendirebiliriz.

Cumartesi

Güneş Mars ile sert açı halinde. Haftanın gerginliği bu güne de taşınmış durumda. Egosal çıkışlar yapmaktan uzak durmakta fayda var.

Pazar

Ay Oğlak burcundaki seyrine devam ediyor. Bu gün görev ve sorumluluklarımıza odaklanıp yarım bıraktığımız işleri bitirmek yönünde hareket edebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.