1-7 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 1-7 Haziran haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

1-7 Haziran 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
01 Haziran 2020 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli görünümü şüphesiz 5 Haziran’da yaşayacağımız Yay burcundaki ay tutulması olacak. Belki de tutulma etkilerini en belirgin yaşayacağımız iki haftaya giriyoruz. Tutulmayla ilgili detaylı yazımı Haziran ayı yorumumdan veya korhankılınçkaya.com'dan okuyabilirsiniz. Bu hafta özellikle ilişkiler anlamında oldukça tetikleyici, huzursuz edici ve zorlayıcı bir hafta olacak. Venüs hala retrodan çıkmadı ve bu hafta Güneş’le ve Mars’la zorlayıcı kontaktları olacak. Ayrıca Güneş ve Mars da kendi aralarında zorlayıcı görünümlerde bulunacaklar. Bu hafta oldukça gergin geçebilir. Özellikle kazalara, sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Spor salonlarının bu hafta açılacağını düşünürsek, bir süre hafif tempo gitmek ve hijyene ekstra dikkat etmek çok çok önemli. Zira uzun süre evde kapalı kaldık ve hamladık.


İlişkiler… Bir tahterevalli. Bir gün aldığımız kararlar diğerine uymuyor. Çok fazla düşünüyor sorguluyoruz. İçimizde tutuyor belki de pek anlatmıyoruz. Bu hafta kafası karışık Balık Mars ve Neptün sert açılarıyla Venüs’ü ziyaret ediyorlar. Hassasız, duygusal, alıngan, tepkili, kararsız. Sürekli değişen fikirlerimize artık aksiyonlarımız da eşlik ediyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Hatta top ile oynadığımız bile şüpheli. Futbol’da üçlük olur mu? Bu haftaki açıları görmeseydim olmaz derdim.


Günlük etkilere geçelim;


Pazartesi

Ay Terazi burcunda. Venüs ve Güneş ile uyumlu açılar yapıyor. Haftanın nisbeten en uyumlu günlerinden birindeyiz.


Salı

Sabah ve öğle saatlerinde kendimizi engellenmiş hissedebiliriz. Sevilmediğimizi hissedebileceğimiz, duygularımızı ifadede zorlanabileceğimiz bir gün.


Çarşamba

Venüs Mars karesi kesinleşiyor. İlişkilerde gerginlikler, zamanlama problemleri yaşanabilir. Gereksiz hassaslıklar veya yanlış anlaşılmalar’a dikkat etmeliyiz.


Perşembe

Ay Akrep burcunun son derecelerinde. Hala gerginiz, olumsuz duygular hissedebilir, hoşumuza gitmeyen gerçeklerle yüzleşebilir, kıskançlıklar yapabiliriz.


Cuma

Ay tutulması kesinleşiyor. Bu gün iletişim hızımız oldukça yüksek. Fikir çatışmaları, tartışmalar, kazalar ve sakarlıklar yapabiliriz. Günü eğitim ve öğrenmeye ağırlık vererek değerlendirebiliriz.


Cumartesi

Güneş Mars ile sert açı halinde. Haftanın gerginliği bu güne de taşınmış durumda. Egosal çıkışlar yapmaktan uzak durmakta fayda var.


Pazar

Ay Oğlak burcundaki seyrine devam ediyor. Bu gün görev ve sorumluluklarımıza odaklanıp yarım bıraktığımız işleri bitirmek yönünde hareket edebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

1 Haziran pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün mantıklı olarak görünen bir karar ilerleyen günlerde o kadar doğru görünmeyebilir. Bu yüzden bugün önemli kararlar almamaya çalışın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün evinizde gereksiz olarak gördüğünüz eşyaları eleyebilirsiniz. Böylelikle daha düzenli ve yaşanabilir bir ortam yarattığınızı fark edeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son günlerde zıt duyguları aynı anda yaşamaya başladığınızı fark ediyor olmalısınız. Bunu bir dengesizlik olarak nitelendirmek yerine geçici bir dönem olarak görmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zor zamanlardan geçen bir arkadaşınıza manevi olarak destek olmanız gereken bir dönemdesiniz. Her koşulda yanında olduğunuzu hatırlatmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün günlük planınızı biraz daha sıkıştırmalı ve normalden daha hızlı hareket etmelisiniz. Aksi takdirde işlerinizi yetiştirmeniz pek mümkün durmuyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşiniz dolayısıyla yeni sorumluluklar üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Bunları görmezden gelmek yerine bir an önce yerine getirmeye çalışmalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son birkaç haftadır işiniz dolayısıyla fazla yorulmuştunuz. Şimdi ise evinizde zaman geçirmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor olmalı.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile bireyleriniz arasında yaşanılan sorunları kişisel olarak algılamamalısınız. Bu problemleri kendi aralarında çözmeleri için onlara zaman tanımalısınız
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Duygusal çalkantılar yaşayan biri yüzünden sizin de dengeleriniz alt üst olabilir. Bu kişiyi kırmadan ondan uzaklaşmaya çalışmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hazırladığınız projeleri zamanında teslim edebilmek için ekstra mesai yapmanız gerekebilir. Bu durum canınızı sıksa da yapmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaş ortamınızdaki herkesin neşeli olması kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Daha çok eğleneceğiniz günler sizi bekliyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni tanıştığınız biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Ancak anın büyüsüne kapılıp gerçeklere karşı kör olmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partneriniz yanınızda olmadığı zamanlar onu çok özlüyorsunuz ancak yan yana geldiğiniz anda da kavga etmeye başlıyorsunuz. Buna bir çözüm yolu bulamazsanız ilişkiniz tehlikeye girebilir.

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