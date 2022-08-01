1 - 7 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 1 - 7 Ağustos 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

1 - 7 Ağustos 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
01 Ağustos 2022 10:54
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Merhaba. Çok hareketli bir haftaya giriyoruz. Bu hafta finansal açıdan gel gitli durumlar bekleyebiliriz. Zira Mars gezegeni bu hafta çok aktif. Uzun süredir dünyada finansal konuları zorlayan ve değiştiren Satürn Uranüs etkileşimlerine dahil olacak bir Mars göreceğiz.


Hafta Güneş Jüpiter üçgeni ile şanslı başlayacak. Şanslı, iyimser, yüksek özgüvenli. Mars ise Uranüs ile yine hafta başında kavuşacak. Bu çok sürprizli, ani, belki yıkıcı olabilecek bir etkiye sahip. Özellikle finansal konularda. Patlayıcı tepkiler, tartışmalar da yaratabilir, dikkat.


Venüs ise bu Uranüs ve Mars kavuşumu ile bir altmışlık uyumlu açı yaparak ortamı yumuşatacak. İkili ilişkilerde pozitif sürprizler bekleyebileceğimiz bir hafta olabilir. Venüs yine hafta içinde Neptün ile bir üçgen açı gerçekleştirecek. Bu da ikili ilişkiler uyumunu, romantizmini çok artıran bir etki.


Hafta ortasında Merkür Başak burcuna geçiyor. Merkür’ü çok güçlendiren, analitik zekamızı daha çok kullanmamızı sağlayacak, olaylara daha eleştirel bakmamızı sağlayacak, zihinsel disiplinimizin yüksek olduğu bir ay geçireceğiz.


Hafta Mars Satürn karesi ile sonlanacak. Bu haftanın en zorlayıcı açısı. Gergin, engelleyici bir açı. Aksiyon almak konusunda özgüvenimiz düşebilir, canlılığımız, cesaretimiz azalabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Pazartesi sendromu için çok elverişli bir konum olsa da Güneş Jüpiter etkileşimi ile birlikte özgüvenimiz de yüksek sorumluluklarımıza da odaklanıyoruz. Haftanın güzel günlerinden.


Salı

Ay, sabah saatlerinde Terazi burcuna geçiyor. Haftanın Venüs etkileri de oldukça güzel. Bugünden itibaren ilişkilere biraz daha odaklanabiliriz.


Çarşamba

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Zorlayıcı Mars açıları günü sürprizli kılsa da Ay Güneş ile uyumlu açıda. İhtiyaçlarımızın karşılandığı, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir gün.


Perşembe

Ay günün büyük bölümünde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile zorlayıcı bir etkileşime giren ay, Haftanın pazar haricindeki en gergin gününe sebep oluyor olabilir. Akşam saatlerinde de Akrep burcuna geçerek manipülasyon, kıskançlık, kriz gibi yoğun duyguları açığa çıkarabilir.


Cuma

Akrep burcundaki Ay gün içerisinde Güneş ile sert bir etkileşime giriyor. Yine kriz oluşturabilecek bir etki. İlişkiler için özellikle anlaşmazlık riski taşıyor.


Cumartesi

Akrep burcundaki ay bugün Venüs ve Neptün ile birlikte su grubunda büyük üçgen kombinasyonu oluşturacak. Bu oldukça güzel bir kombinasyon fakat Uranüs ve Satürn sert etkileşimine de dahil olacak ay haftanın en hareketli gününü meydana getirecek. Bugün oldukça önemli etkilere sahip olabilir.


Pazar

Pesimist Mars Satürn etkileşimi bugün kesinleşse de Ay, Yay burcuna geçecek ve Jüpiter ile iyimserliği çok artıran, şansı da artıran bir etkileşime girecek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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