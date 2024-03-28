1 - 25 Nisan 2024 Merkür Retrosu ve etkileri

Hayatımız bir film şeridi gibi hızla akıp giderken, zihnimiz düşünmeden bir saniye bile duramazken, durup nefes almaya, geçmişi gözden geçirmeye ihtiyaç duyarız. Merkür, tıpkı zihnimiz gibi güneş sisteminin en hızlı gezegenidir. En çok zihnimiz dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için, en çok onun retrolarını yaşarız. Bu yüzden Merkür retroları; hayat filmimizi geriye sarmak, kaçırdıklarımızı fark etmek, anlayamadıklarımızı anlamak, hayat koşturmacasına mola vermek için bir fırsattır.

3 Nisan tarihinde Merkür zodyağın ilk burcu olan Koç burcunda retro yapacak ve ona eşlik edecek Güneş Tutulması ile birlikte hepimiz yaşamlarımızda bir dönüm noktası yaşayacağız. Güçlü başlangıçlara ilerleyeceğimiz, gücümüzü hatırlayacağımız bu tutulma döngüsünde; ani kararlar almamak, doğru planlamalar yapmak ve düşünerek hareket edebilmek için bu Merkür Retrosu aslında koruyucu etkide olacaktır.

Bu süreçte; sabırsız, dürtüsel, fevri, öfkeli çıkışlar yapmamaya, fazla özgürlükçü, bencil söylemlerde bulunmamaya, kapıları sert kapatmamaya, aşırı çocuksu veya duygusal tepkiler vermemeye, kavga ve çatışmalı ortamlara girmemeye, diğerlerinin yaşamına müdahale etmemeye dikkat etmeliyiz. Adım atmak, başlangıçlar yapmak yerine bu dönemi tasarlamak, planlamak, tamamlamak ve bir şeyleri geçmişte bırakmak için değerlendirmeliyiz.

Bu dönemde ne yapmalı?

Zodyağın ilk burcunda geçmiş duygusu yoktur ve retro sürecinde tamamen unuttuğumuz konuların gündeme geldiğini fark edebiliriz. Büyük bir ilahi adalet döngüsüne şahit olabilir, hakkımızı alabiliriz. Enerjimizi; gelecek hedeflerimize, kendimize, benliğimizi geliştirmeye odaklayabilir, cesurca ortaya koyacağımız girişimler ve atacağımız adımlar için planlamalar yapabiliriz. Sonunu düşünmeden hareket ettiğimiz konuları düzeltebiliriz. Daha yaratıcı ve üretken olabiliriz. Yarım bıraktığımız bir hobimize veya kişisel gelişim alanına dönebiliriz. Geçmiş iş tekliflerini değerlendirebilir, dönüşler alabiliriz.

İlişkiler

İlişkilerde yanlış anlaşılmamalar yaşanmaması adına; daha özverili, ince düşünceli, sakin konuşmalar yapmak, öfkemizi yönetebilmek, geçmiş konuları şifalandırmak önemli olacaktır. Bu dönemde özümüzü koruyarak ilişkileri sürdürebilmek deneyim alanımız olurken, bireyselliğini yitirmiş ilişkilerde sonlanma kararları duyabiliriz. Öte yandan özellikle 17- 19 Nisan arası hiç beklemediğimiz kişilerin geri dönüşüne şahit olabiliriz. Bu kişiler beklenmedik şekilde özgüvenli ve cesur biçimde karşımıza çıkabilirler. Ancak her ne olursa olsun konu anlaşılmamış bir dersin ilahi adaletle tamamlanmasıyla ilgili olacaktır. Bu dönemde dönüş olmasa dahi, size haksızlık yapmış birinin yaşadığı karmik gündemleri öğrenebilirsiniz.

Kendinizle ilgili en büyük aydınlanmalara, uyanış ve doğuma hazır olun!

1 - 25 Nisan 2024 Merkür Retrosunun burçlara etkileri:

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız önerilir.)

Koç: Kendi yeniden doğumuna şahit olmadan, durduğun ve geri çekildiğin yerden daha güçlü ve güzel başlamadan önce, hayatına şöyle bir uzaktan bakmaya davetlisin. Şimdi sessizlik, planlama ve dürtülerini, iletişim şeklini yenileme vakti. Zihnin her zamankinden daha gerginse, kendinle daha çok baş başa kalmaya çalış. Burcunda gerçekleşen tutulmalarla senin için artık yeni bir hayat hikayesi başlıyor. Kalem ellerinde, bu hikayeyi nasıl yazmak isterdin?

Boğa: İç dünyana dönerek büyük aydınlanmalar ve uyanışlar yaşayacağın özel bir zamandasın. Durduğun ve hayatına uzaktan baktığın bu döngüyü en güzel şekilde değerlendirmek için sessizliğe, uzaklaşmaya ve yalnızlığa izin ver. Geçmişle ilgili önemli yüzleşmeler yaşanırken, bazı defterler kapanabilir. Sahneye yeniden çıkmadan önce çok önemli planlar yapabilir, seni heyecanlandıracak bir hazırlık içine girebilirsin.

İkizler: Gelecek hayallerini, ideallerini, toplumda nasıl var olmak istediğini sorgulayacağın bir döneme giriyorsun. Bu dönemde hayallerini gerçeğe dönüştürmek için cesur ol ve mutlaka planlamalar yap. İçine gireceğin yeni çevreler veya geçmişten gelen kişiler, kimlerin seni gerçekten desteklediğini gösterecek. Sosyal çevrende çatışmalı ortamlardan uzak durarak, odağını kendine çevirmeyi unutma.

Yengeç: Geleceğini, kariyerini, hedeflerini, hayat planlarını ve statünü sorgulayacağın önemli bir döngüye başlıyorsun. Bu döngüde seni görünür kılacak yeni planlar yapabilir, geleceğin için heyecanlı kararlar alabilir veya kendin olamadığın iş, yaşam alanı ya da birlikteliğinle ilgili uyanışlar yaşayabilirsin. Sınırlarını korumak bu dönemde önemli olurken, rekabet dolu ortamlarda bakış açını yenileyebilirsin.

Aslan: Hayata yepyeni bir pencereden bakacağın, diğerlerinin etki, yargı ve beklentilerinden sıyrılacağın, kendini özgürce ifade edeceğin bir döngüye başlıyorsun. Bu döngü sana geçmişte yaşananların ilahi adaletle hediyelerini getirebilir. Sınırlarını aşabilir, geleceğin için eğitim, seyahat, vize planlamaları yapabilirsin. Ancak retro bitene dek gecikme ve iptaller olabileceğinden, plan aşamasında kalmayı unutma.

Başak: Ruhunun derinliklerine inerek, seni durduran ve kısıtlayan düşünce kalıplarından özgürleşmeye davetlisin. Bu döngüde korktuklarını bıraktıkça hafifleyecek, vadesi dolmuş olanı bıraktıkça yeniliklerle dolacaksın. Özellikle bütçe planı yapmak, geçmiş alacakları almak gündeminde olurken, kendini almaya açtıkça, bolluk bereketinin çoğaldığını fark edeceksin. Riski yatırımlar ve mali alanlardaki dürtüsel adımlardan uzak durmalısın.

Terazi: Diğerlerinin aynasından kendini göreceğin bu döngüde, kendini daha çok düşünmeye, diğerlerinin onayından özgürleşerek kendini bulmaya davetlisin. Bu süreçte ilişkin, evliliğin ve ortaklıklarında açık ve sakin iletişim kurmak önemli olurken, geçmiş sorunları iyileştirebilir, bağlarınızı dengeleyebilirsin.

Akrep: Hayatı bir pencereden izlemek yerine yeniden hayata karışmak isteyeceğin, üretken, hevesli ve motivasyon dolu olacağın zamanlara hazırlanıyorsun. İş ve günlük yaşam akışın için planlamalar sürecine gireceğin bu döngüde zaman daha yavaş akabilir. Eski iş fırsatları dönebilir veya eski işlerini tamamlayabilirsin. Rakiplerine karşı temkinli olmayı unutma. Sağlığına iyi gelmek, sana iyi gelmeyen alışkanlıklardan arınmak için güzel bir süreçtesin.

Yay: Kendini, eski yaşam enerjini yeniden bulacağın, eskiden sana iyi gelen hobi ve aktivitelere döneceğin zamanlara başlıyorsun. Bu süreçte ilişkiler ve sosyal çevrende karmik gündemler yaşayabilir, seni senden uzaklaştıranları geride bırakabilir, gücünü hatırlayabilirsin. İlişkilerinde ani çıkışlar yapmamaya dikkat etmelisin. Öte yandan beklenmedik kişiler aniden geri dönebilir ve bir dersi hatırlatarak gidebilirler.

Oğlak: Geçmişe, geçmişe, daha da geçmişe gideceğin, çocukluğunun, ailenin ve kök karmalarının gündemde olacağı zamanlardasın. İçindeki çocuk hızla ve cesurca adımlar atmak isterken, bu dönemde gerçek ihtiyaçlarını fark edebilirsin. Bastırılmış ihtiyaçlarının evde öfke olarak çıkmaması için zihnini sakinleştir. Eski eşyalardan arınmak, ruhsal çalışmalara katılmak, gelecek planları yapmak için güzel bir zamandasın.

Kova: İçinde büyük heyecanlar, aklında yepyeni ilhamlar, zihninde dönüp dolaşan fikirler olabilir. Ancak onları nasıl hayata geçireceğini bilemeden erteleyip duruyor olabilirsin. Ve bu da sende öfke yaratıyor olabilir. Şimdi doğru planlar yapmak, geçmiş konuları tamamlamak için destekleniyorsun. Beklediğin haberleri alabilirsin. İletişim, eğitim, seyahat, ticaret, maillerinde dikkatli olmayı unutma.

Balık: Öz değerini, değerlerini, sahip olduklarını yeniden değerlendiriyor, yaşamında doğru dengeler kurmaya davet ediliyorsun. Kaynaklarını, kazançlarını doğru yönetmek gündeminde olurken, riskli adımlardan kaçınmalı, emeklerine önce kendin adil yaklaşmalısın. Yeteneklerine güven, yepyeni adımlar için cesur ol ve sessizce planlamalar yapmaya başla. Bolluk bereketini çoğaltacak fikirler kapında.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi