09 - 15 Mart haftasının astrolojik etkileri

09 - 15 Mart 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 9-15 Mart haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Haftaya pazartesi günü saat 20.47’de oluşacak Süper Dolunay ile başlıyoruz! Süper Ay; Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu “Perigee” ismi verilen noktadan geçmesi ile meydana gelir ve Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlar. Bu etki tam Dolunay zamanı meydana geleceği için göklerdeki bu ihtişamı kaçırmamanızı tavsiye ederim!

Astrolojik olarak Dolunay’ın etkilerini maksimumda yaşayacağımız günlerdeyiz. Geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren hissetmeye başladığımız ve yaklaşık 24 Mart’a kadar sürecek bu dönemde ilahi aşk gezegeni Neptün gezegeninin de denkleme katılmasıyla birlikte duygusal yoğunluğumuz da zirve yapacak! Dolunay haritasının yükselen burcu Terazi ve yöneticisi Venüs, bir diğer aşk gezegeni, sevdiği topraklarda, Boğa burcunda ve haritanın ilişkiler evinde seyrine devam ediyor.

Poseidon’un(Neptün) denizler krallığındasınız ve orada sınır yok, kuzey, güney, doğu, batı yok! Görüş açınız sınırlı. Yakınınızdakilerin farkına varın. Korkuları, dargınlıkları bir kenara bırakın. Gözlerinin içine bakın ve onları ne kadar sevdiğinizi söyleyin, gösterin!

Özellikle yükselen Başak, Balık, Akrep ve Boğa olanların ilişkiler ve aşk alanları tetiklenecek. Neptün’ün handikabı gerçeklerden uzaklaşmak, aldanmak ve fazla idealize etme sonucu hayal kırıklığıdır. Fakat Dolunay Oğlak’taki 4 gezegen ile olumlu irtibat kurmakta. Geri gitmekte olan Merkür de gerçekçi kova burcunda ve nihayet 10 Mart salı gecesi geri hareketi bitirip ileri gitmek üzere vites büyütecek. Bu da bir ayağımız yerden kesilirken diğer ayağımızın yere basıyor olması demek. Olayları gerçekçi bir perspektifte değerlendirmemizi kolaylaştıracak olan bu oluşum suların altında pusulamızı kaybetmediğimiz anlamına geliyor.

Ülkemiz haritasının açık düşmanlar alanındaki sert oluşum devam etmekle birlikte ülkemizin yabancılar alanındaki Neptün ile kurulan olumlu ve merhametli irtibatlar İdlib’teki Rusya ateşkesinin sağlanmasını ve devamını işaret ediyor. Kara bulutların dağılmasına vesile olmasını dileyerek günlük etkilere geçiyorum;

Pazartesi

Dolunay günü! Yukarıda saydığım etkileri maksimumda yaşayacağımız gündeyiz. Merkür durağan. Yanlış anlaşılmalara, dikkatsizliklere dikkat! ????

Salı

Merkür retro periyodundan çıkıyor ve vites yükseltiyor. Yarım kalan işleri tamamladığımıza göre yeni projelere yavaş yavaş başlayabiliriz. Yanlış anlaşılmaları düzeltebiliriz. Ay sabah saatlerinde Terazi burcuna geçiyor. İlişkilerde sürprizlere açık bir gün.

Çarşamba

Güneş Jüpiter olumlu açısı kesinleşiyor. Kendimizi parlatabileceğimiz, olumlu duygular hissedeceğimiz günlerdeyiz. Sahne almak ve eğitim, kişisel gelişim için ideal bir gün. Öğle saatlerinde Ay’ın Mars ve Jüpiter ile kuracağı sert irtibat günü gerginlik ve tartışmalara açık hale getiriyor.

Perşembe

Ay rahat hissetmediği Akrep burcuna geçiş yapıyor, Venüs ve Uranüs ile sert irtibat kuruyor. Sevgimizi ve duygularımızı ifadede zorlanabiliriz. Güneş Plüton ile olumlu irtibat halinde. Derinde kalmış duygularımızı açığa çıkarıp çözüm aramak için uygun zamanlar fakat kıskançlık ve ani çıkışlardan kaçınmamız gerekiyor.

Cuma

Ay henüz akrep burcundan çıkmadı fakat güneş, Neptün mars, Jüpiter ve Plüton ile oldukça olumlu irtibatlar kuruyor. Haftanın güzel günlerinden diyebilirim. Özellikle akşam saatlerinde duygusal açıklık ve ifade konusunda aksiyon alacağımız, tatmin duygusunun kolay akışta olduğu bir gün. İyi tatiller!

Cumartesi

Ay yay burcuna geçiş yapıyor ve enerjimiz artıyor. Güneşin Plüton ile olumlu açısı kesinleşiyor. Mart ayının en belirgin açılarından Jüpiter Plüton kavuşumu kendini hissettirmeye başlıyor! Hatta bu birleşmeye Mars’ta sinyal yakıyor. Haftanın en yoğun günündeyiz. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edeceğiz fakat inançsal tartışmalardan kaçınmamız gerek. Karşıt görüşlere tolerans göstermeye özen gösterelim.

Pazar

Haftanın en gergin günü. Ay Güneş ve Neptün ile sert kontakt içerisinde. İnançlarımızın güçlü ifadesi devam ediyor fakat aldanma ve kafa karışıklıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Gün içerisinde belirsizlik ve ego çıkışlarına kurban gidebiliriz. Aşkın duygular yaşayacağız fakat aşırı duygusal davranmaktan kaçınmaya ve gerçeklerden uzaklaşmamaya özen gösterelim.

Herkese iyi haftalar dilerim.

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