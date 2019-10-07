07 - 13 Ekim haftası nasıl geçecek?

07 - 13 Ekim 2019 haftası nasıl geçecek?

07 - 13 Ekim 2019 haftası burç yorumunuz...

İletişim ön planda!

7 Ekim Pazartesi günü Akrep'teki Merkür, sabah saatlerinde Toros'taki Uranüs'le muhalefette. Bunun yoğunluğu önemli olabilir; Akrep'teki Merkür, iletişim kurma ve konuşma, dinleme ve normal olanın ötesinde farkındalık yaratan şeyleri yüzeye çıkarmak için burada. Bu herkes için evrensel bir şey değil, diğer yandan haberlerde bu açıklamaya uyan bir şey görebiliriz. Sırlar ya da yüzeye çıkan yalanlar.

Sırlar açığa çıkacak!

8 Ekim Salı günü Venüs Akrep burcuna giriyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca derinlere inmek, yüzey altında gerçekleşen olayları anlamak, diğerleriyle daha derin bir bağlantı kurmak istiyor. Özel zamanınızı, sırları sevdiklerinizle paylaşın.

Aşırı duyarlı olabiliriz

9 Ekim Çarşamba, 10 Ekim Perşembe ve 11 Ekim Cuma, Balık Ayı bize duyarlılıklarımızdan haberdar olmamız ve kendimizi şefkat ve sevgiyle onurlandırmamız için başkalarıyla bir araya gelmemizi hatırlatıyor. Bu arada kendinizi aşırı duyarlı hissediyorsanız, kendinize zaman ayırmayı unutmayın ve sizin için iyi olmayan durumlardan uzaklaşın.

Kendinize şefkatli davranın!

12 Ekim Cumartesi, 12. ay Koç burcuna girer. Ne zaman Ay bu burcun içindeyse, duygusal olarak suçlanırız. Su işaretine sahip olanlar için bu gelecek Dolunay sizin için fazla güçlü ve duygusal olabilir. Bunun nedeni, eylem odaklı olmasının sizin için çok zor olabileceğidir, eğer bunun olduğunu görürseniz kendinize iyi davranın.

Önemli bir değişime hazırlanın!

13 Ekim Pazar, Dolunay geliyor. Ay Koç burcunda ilerlerken ve diğer tüm gezegenlerle bir başka yolla bağlantı kurarken, bizim için önemli görünen adımlara adım atmakta çok aktifiz. Koç burcundaki bu dolunay aynı zamanda Plüton'a da bağlı. Bu ne anlama geliyor? Dolunay nedeniyle harekete geçmek istediğinizde, önemli bir değişime de hazırsınız demektir.

Astroloji ile ilgili tüm içeriklerimiz için tıklayın!

Kristin Demirci'nin yazıları için tıklayın!