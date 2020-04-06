06 - 12 Nisan haftasının astrolojik etkileri

06 - 12 Nisan 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 06 - 12 Nisan haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Merhaba, haftanın en önemli görünümlerinden biri 8 nisan sabah 5.34 saatinde yaşayacağımız Terazi Dolunay’ı olacak. Geçtiğimiz haftanın sonlarından itibaren 23 Nisan’a kadar ikili ilişkiler, ortaklıklar, adalet ve eşitlik konularında etkiler yaşadığımız bir zaman diliminde olacağız. Ülke haritasında etrafı çevrili, üzeri örtülü konuları anlatan 4. Ev’de meydana gelen bu etki karantinada kalan çiftlerin ilişkilerini etkileyecek gibi gözüküyor. Dolunay derecesi uzak toleransla da olsa Oğlak’taki Jüpiter ve Pluto’dan da etki alıyor. Geçmişte/gizlide kalan konuların açığa çıkması ile başlangıçlar veya sonlar konusunda daha ciddi kararlar alınabilir. Dolunay haritası geçtiğimiz Mart ayına benzer bir şekilde romantik Neptünyen özellikler de taşıyor. İlişkileri iyileştirici etkisinin daha belirgin olduğunu düşünüyorum.

Mars ve Uranüs ile salı günü bir kare açı da meydana gelecek. Ani gelişmelere de açık bir dönemdeyiz. Ülkemizin bankacılık, krediler, ortak kaynaklar evinde gerçekleşiyor. İflas açıklayan şirketler, bankacılık ve krediler ile ilgili beklenmedik gelişmeler, müdahaleler yaşanabilir.

Bir diğer önemli görünüm ise Güneş’in 10 Ocak’taki ay tutulması derecesini tetikleyecek olması. Tutulma derecelerini tutulma anından itibaren başlayarak en az 6 ay süren inaktif bir etki olarak kabul edebilirsiniz. Bu inaktif dereceler tetikleyicilerin açı yapması ile canlanırlar, tıpkı bir virüs gibi! 10 Ocak tutulması Satürn ve Pluto’nun çok aktif olduğu bir Yengeç tutulması idi. Bir tutulma tıpkı bir Dolunay gibi Güneş ve Ay’ın karşı karşıya gelmesi ile meydana gelir, yani Ay Yengeç’te iken Güneş Merkür Satürn ve Pluto Oğlakta’ydı. Bu da Yengeç konuları olan ev, aile, beslenme konuları ile Oğlak konuları olan sistemler, çalışma hayatı, otorite figürleriyle ilgili zorluklar, engeller ve ciddi dönüşümler demekti. Koçtaki Güneş'in sert açı ile burayı tetikleyecek olması otorite figürleri ve sistemler ile ilgili kalıcı değişikliklerin olabileceği zamanlara işaret ediyor. Dünya ünlü ve yetkili insanların hayatlarının veya makamlarının kayıplarına şahit olabilir.

Günlük etkiler:

Pazartesi

Pazartesi günü Ay Başak burcunda. Sağlık ve günlük rutin işler konuları ön plana çıkıyor. Endişe ve kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz bir gün. Duygularımızı ifade etmekte zorluk yaşayabiliriz.

Salı

Ay Terazi burcuna geçiyor. Mars ve Uranüs arasındaki kare açı da kesinleşiyor. Bu günlerde elektronik eşyalar kırılabilir, bozulabilir. Sakarlıklar ve kazalar yapabiliriz. Sakin kalmaya ve uyumlu olmaya özen göstermemiz gereken bir zaman.

Çarşamba

Ay Terazi burcunda ve 10 Mart ay tutulması derecesini Güneş ile birlikte tetikliyorlar. Bugün yukarıda bahsettiğim tutulma derecesiyle ilgili önemli gelişmelerin maksimumda olabileceği bir gün.

Perşembe

Ay Akrep burcuna geçiyor. Mars ve Uranüs arasındaki açıya bir tetik daha oluşturuyor. Kıskançlık ve yoğun yıkıcı duygulara karşı bilinçli olmamız gereken bir zaman.

Cuma

Merkür akşam satlerinde Koç burcu’na geçecek. Ay’ın Merkür ve diğer gezegenlerle olumlu irtibat kurduğu bir gün. Kendimizi ifade gücümüzün daha etkin olduğu bir gün. Online ortamda sosyalleşebiliriz.

Cumartesi

Bu gün 3 gezegen Ateş grubu burçlarda. Ay Yay burcuna geçiyor. Haftanın enerjisi yüksek günlerinden. Merkür Satürn altmışlığı kesinleşiyor. Zihinsel çalışmalar yapabileceğimiz, aklımızı disipline edebileceğimiz bir gün. Yarım kalmış işlerimizi tamamlayabiliriz.

Pazar

Ay Güneş üçgen açısı etkin. Haftanın enejisi en yüksek günü. Güneş Jüpiter Pluto’ya kare açıya yakınlaşmakta. Güç ve ego savaşlarına girmekten, abartılı davranışlardan kaçınalım.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

Günlük burç yorumları! (6 Nisan 2020 Pazartesi)